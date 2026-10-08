Ο Σήφης Βαλυράκης εντοπίστηκε νεκρός, με πολλαπλά χτυπήματα, την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021, στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτρια.

Αθώοι με ισχυρή πλειοψηφία κρίθηκαν από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο οι δύο ψαράδες που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Σήφη Βαλυράκη τον Ιανουάριο του 2021.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος, «το δικαστήριο με πλειοψηφία έξι προς ένα κηρύσσει αθώους αμφότερους τους κατηγορούμενους, μειοψηφούντος του προέδρου που είχε την άποψη ότι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι».

Η απόφαση προκάλεσε επευφημίες και χειροκροτήματα από τους συγγενείς των δύο ψαράδων και «παγωμάρα» στη σύζυγο του Σήφη Βαλυράκη, τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας και τους φίλους του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ που ήταν στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Όπως ανακοίνωσαν οι δικηγόροι της οικογένειας του εκλιπόντος θα ασκήσουν άμεσα έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης.

«Η αθωωτική απόφαση βρίσκεται σε απόλυτη αναντιστοιχία με το αποδεικτικό υλικό. Οι αθωωτικές ψήφοι των 6 δικαστών διαφοροποιούνται από τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα. Θα προσβάλλουμε την απόφαση αυτή, ζητώντας από τον εισαγγελέα να ασκήσει έφεση. Σήμερα κιόλας συντάσσουμε το έγγραφο», δήλωσε εξερχόμενος του δικαστηρίου ο συνήγορος της οικογένειας, Κώστας Παπαδάκης.

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«Ο Σήφης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει»

«Ο Σήφης Βαλυράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά», σχολίασε η σύζυγός του Μίνα Βαλυράκη. «Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία και τους μπροστά και τους πίσω».

«Λοιπόν, εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα, έξι άτομα τα οποία βεβαίως καταλαβαίνετε, αθώωσαν. Λοιπόν, αυτό ευτυχώς έχω βήμα για να μπορέσω να το πολεμήσω. Έτσι κι αλλιώς πολεμάω έξι χρόνια. Η αλήθεια θα φανερωθεί».

«Η Δικαιοσύνη δεν απονέμεται μέσω εντυπώσεων, υποθέσεων και δημοσίων διαπομπεύσεων»

«Η αθωότητα των εντολέων μας δεν βασίστηκε απλώς σε αμφιβολίες αλλά σε βεβαία δικανική πεποίθηση περί μη τέλεσης του αδικήματος της ανθρωποκτονίας από τους δύο ψαράδες κατηγορουμένους» αναφέρεται σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης, συνεργάτες του γραφείου του Αλέξη Κούγια με αφορμή την αθώωση των κατηγορούμενων.

Αναλυτικά το Δελτίο:

«Σήμερα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών έκρινε κατά συντριπτική πλειοψηφία 6-1 αθώους τους δύο εντολείς μας που ήταν κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.

Παρά τα όσα ψευδώς διασπείρονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και παρά τη συστηματικά μονόπλευρη παρουσίαση της υπόθεσης από τον Τύπο υπέρ των ισχυρισμών της αντιδίκου πλευράς, η αθωότητα των εντολέων μας δεν βασίστηκε απλώς σε αμφιβολίες αλλά σε βεβαία δικανική πεποίθηση περί μη τέλεσης του αδικήματος της ανθρωποκτονίας από τους δύο ψαράδες κατηγορουμένους.

Η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση ενός επίπονου αλλά και μεθοδικού αγώνα που δόθηκε από τους συνεργάτες του γραφείου μας, Κωνσταντίνο Συνοδινό, Παναγιώτα Σκούρτη και Αναστασία Πορφυρίδου, και τους τεχνικούς μας συμβούλους, ώστε να αναδειχθεί στο Δικαστήριο η αθωότητα των εντολέων μας και να μπορέσει το Δικαστήριο να αποφασίσει με πλήρη δικανική πεποίθηση και όχι απλά με αμφιβολίες.

Ταυτόχρονα, η σημερινή απόφαση στέλνει προς πάσα κατεύθυνση ένα ηχηρό μήνυμα: η Δικαιοσύνη δεν απονέμεται μέσω εντυπώσεων, υποθέσεων και δημοσίων διαπομπεύσεων, αλλά μόνο εντός της δικαστικής αίθουσας και με βάση τον νόμο, την επιστήμη και τις αποδείξεις και ιδίως εκείνες τις αποδείξεις που είναι αδιάβλητες και αντικειμενικές».