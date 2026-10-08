Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 6 - 1, μειοψηφούντος του προέδρου του δικαστηρίου, που έκρινε οτι πρέπει να καταδικαστούν οι δύο κατηγορούμενοι.

Ύστερα από ένα περίπου χρόνο αποδεικτικής διαδικασίας, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας κατά πλειοψηφία κήρυξε αθώους τους δύο αδελφούς, επαγγελματίες ψαράδες που κάθισαν στο εδώλιο του κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη.

Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 6 - 1 , μειοψηφούντος του προέδρου του δικαστηρίου που έκρινε οτι πρέπει να καταδικαστουν οι δυο κατηγορούμενοι. Το δικαστήριο προχώρησε στην αθωωτική του απόφαση πάρα την εισαγγελική πρόταση για την καταδίκη τους.

Τακτικοί δικαστές και ένορκοι αφού αξιολόγησαν τα στοιχεία που προέκυψαν από τις 60 και πλέον συνεδριάσεις και τις μαρτυρικές καταθέσεις, κατέληξαν στην ετυμηγορία τους η οποία έρχεται, σχεδόν έξι χρόνια από τότε που βρέθηκε νεκρός ο Σήφης Βαλυράκης, στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Συγγενείς και φίλοι των κατηγορουμένων ξέσπασαν σε κλάματα μετά την αθωωτική απόφαση. Αντίθετα, στο άκουσμα της, «πάγωσαν» η σύζυγος του Σήφη Βαλυράκη, οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας και οι φίλοι του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ που ήταν στην αίθουσα του δικαστηρίου στην οποία παρόντες ήταν μεταξύ άλλων οι Ευάγγελος Αποστολάκης, Μιχάλης Καρχιμακης και Κώστας Λαλιώτης.

Ενοχή είχε προτείνει ο εισαγγελέας

Βέβαιος για την εγκληματική εγκληματική συμπεριφορά των δύο κατηγορουμένων ήταν, στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας ο οποίος πρότεινε την ενοχή των δύο ψαράδων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Τα χτυπήματα, ο τρόπος, η πτώση του Σήφη Βαλυράκη στη θάλασσα δείχνουν εγκληματική συμπεριφορά. Ακόμα και στο τέλος που είχαν πάει όλα στραβά, εγκατέλειψαν τον Βαλυράκη. Απομακρύνθηκαν από το σημείο και τον εγκατέλειψαν αβοήθητο. Ακόμα και αργότερα, όταν έγιναν κινητοποιήσεις, θα μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες στις αρχές αλλά δεν το έκαναν». Με τα λόγια αυτά ο εισαγγελέας της έδρας, Παν. Ηλιόπουλος αποτύπωσε την κρίση του πως ο Σήφης Βαλυράκης υπήρξε θύμα εγκληματικής ενέργειας «από ένα ασήμαντο γεγονός….έναν ασήμαντο διάλογο», όπως χαρακτηριστικά είπε.

«Ο Βαλυράκης δεν αντιστάθηκε. Η αντίδραση του ήταν να σηκώσει τα χέρια του. Εδώ υπάρχει άμυνα του θύματος για να προστατευτεί από τα χτυπήματα που δέχθηκε….Η πτώση του Βαλυράκη στο νερό δεν ήταν από απότομη επιτάχυνση ή θέμα χειρισμού σκάφους. Ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων τον χτύπησε με το κοντάρι και βρέθηκε στο νερό χωρίς τη θέλησή του.. Ακόμη κι όταν επέπλεε ο άνθρωπος στην θάλασσα χτυπημένος, τον εγκατέλειψαν αβοήθητο και έφυγαν και ούτε καν αργότερα δεν βοήθησαν να εντοπιστεί η σορός», υπογράμμισε ο εισαγγελέας.

Οι δύο ψαράδες αρνήθηκαν το κατηγορητήριο και ισχυρίστηκαν, στις απολογίες τους, ότι την επίμαχη μέρα δεν είχαν βγει για ψάρεμα.

Οι συνήγοροι της οικογένειας Βαλυράκη δήλωσαν πως θα ασκήσουν άμεσα έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης.

Ο Σήφης Βαλυράκης εντοπίστηκε νεκρός, με πολλαπλά χτυπήματα, την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021, στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτρια.

«Θα πέθαινε ακόμη και αν δεν είχε πέσει στο νερό, εξαιτίας δύο θανατηφόρων τραυμάτων», τόνισε στην κατάθεσή του ο ιατροδικαστής.