Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσουν και πάλι, παρά την αθώωσή τους οι δύο ψαράδες, μετά την έφεση που ασκήθηκε από την Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας.

Αξιολογώντας τα στοιχεία της αποδεικτικής διαδικασίας, η Εισαγγελία Εφετών αμφισβήτησε την απαλλακτική απόφαση του δικαστηρίου, ασκώντας έφεση η οποία οδηγεί και πάλι στο ακροατήριο την υπόθεση.

Οι δύο ψαράδες κηρύχθηκαν αθώοι με ψήφους 6-1, μειοψηφούντος του προέδρου του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας ο οποίος είχε την άποψη, όπως και ο εισαγγελέας της έδρας ότι θα έπρεπε να κριθούν ένοχοι.

Η απόφαση είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση της οικογένειας του Σήφη Βαλυράκη, οι δικηγόροι της οποίας τη χαρακτήρισαν εμμέσως πλην σαφώς ως αποτέλεσμα παρακρατικού μηχανισμού που από την πρώτη στιγμή έχει στόχο τη συγκάλυψη.