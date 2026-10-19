Η ελληνική σημαία γιορτάζει παραμονές της 28ης Οκτωβρίου - Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για το ιερότερο και σημαντικότερο σύμβολο του Έθνους.

Κορυφώνονται σιγα σιγα οι προετοιμασίες για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου που φέτος «πέφτει» Τετάρτη και αποτελεί επίσημη αργία του κράτους με κλειστά σχολεία και καταστήματα. Παραδοσιακά στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας οι μαθητικές εορτές γίνονται παραμονές της αργίας ήτοι την Τρίτη του μήνα και είθισται να έχουν δίωρη διάρκεια.Πολλοί αγνοούν ότι παραμονές της 28ης Οκτωβρίου έχουμε μια εξίσου σημαντική γιορτή, αυτή της ελληνικής σημαίας. Oυσιαστικά στις 27 Οκτωβρίου οι απανταχού σχολικές εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες οι απανταχού σχολικές εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες τόσο στην ελληνική σημαία όσο στην εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με τους μαθητές να καλούνται να τιμήσουν την ιστορική μνήμη αλλά και να μυηθούν στα μηνύματα της τελευθερίας, της ενότητας και της διατήρησης της ιστορικής συνείδησης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddszt8lmrp2x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ιστορία και οι συμβολισμοί της ελληνικής σημαίας

Η ελληνική σημαία πρωταγωνιστεί στην εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου καθώς αποτελεί αναμφίβολα διαχρονικό σύμβολο εθνικής ενότητας, ελευθερίας και ανεξαρτησίας. Σύμφωνα με την ιστορική παράδοση, η πρώτη σημαία με λευκό σταυρό σε γαλάζιο φόντο σχεδιάστηκε, υφάνθηκε, ευλογήθηκε και υψώθηκε στη Μονή Ευαγγελίστριας στη Σκιάθο το 1807. Τα χρώματα και ο τύπος της ελληνικής σημαίας καθιερώθηκαν τον Ιανουάριο του 1822, κατά την Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου. Στις 21 Δεκεμβρίου 1978 καθιερώθηκε ως επίσημη σημαία του ελληνικού κράτους η λεγόμενη «ναυτική» σημαία, με τις εννέα οριζόντιες γαλάζιες και λευκές λωρίδες και τον λευκό σταυρό σε γαλάζιο τετράγωνο στο πάνω αριστερό μέρος. Τα χρώματα της σημαίας συνδέονται συμβολικά με το γαλάζιο της ελληνικής θάλασσας και το λευκό των κυμάτων. Οι εννέα λωρίδες παραπέμπουν, κατά την καθιερωμένη ερμηνεία, στις εννέα συλλαβές του συνθήματος «Ελευθερία ή Θάνατος», που συνδέθηκε με την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ο λευκός σταυρός συμβολίζει την Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm2m2zu4qsnt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το αυστηρό πρωτόκολλο για την σημαία: Τι ισχύει για την έπαρση και την υποστολή της

Το 1978 εκδόθηκε ο Νόμος 851 «Περί της Εθνικής Σημαίας, των Πολεμικών Σημαιών και του Διακριτικού Σήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας» (ΦΕΚ 233, τ. Α/21-12-1978, σ.σ. 2250-2252), ο οποίος καθορίζει ότι η Εθνική Σημαία είναι κυανόλευκη, αποτελείται από εννέα ισοπλατείς οριζόντιες λωρίδες, πέντε κυανές και τέσσερις λευκές, με εναλλαγή των χρωματικών τόνων, έτσι ώστε η πρώτη και η τελευταία λωρίδα να είναι κυανή. Στην άνω εσωτερική γωνία μέσα σε κυανό τετράγωνο υπάρχει λευκός σταυρός, οι κεραίες του οποίου εκτείνονται στις πλευρές του τετραγώνου. Η αναλογία πλάτους προς το μήκος της σημαίας είναι 2 προς 3. Ο κοντός είναι χρώματος λευκού και στην κεφαλή φέρει λευκή σφαίρα με σταυρό, όταν πρόκειται για σημαία στρατοπέδων, δημόσιων και δημοτικών αρχών κ.λπ. ή δίχως σταυρό για σημαία που επαίρεται από ιδιώτες, σε καταστήματα, γραφεία κ.λπ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, η έπαρση της σημαίας τελείται κάθε μέρα στις 08:00 και παραμένει στη θέση της μέχρι τη δύση του ηλίου. Στη διάρκεια των αθλητικών εκδηλώσεων παραμένει σ’ έπαρση, ενώ στη διάρκεια εθνικού ή θρησκευτικού πένθους, οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες. Κατά τον εορτασμό εθνικών και τοπικών επετείων, ο σημαιοστολισμός διατηρείται και κατά τη νύχτα, εφόσον ο εορτασμός διαρκεί περισσότερες από μία ημέρες.

Κατά την έπαρση, υποστολή ή διέλευση της Εθνικής σημαίας με τη συνοδεία τιμητικής φρουράς, όλοι οφείλουν να στραφούν προς το μέρος της, να λάβουν τη στάση προσοχής και να αποδώσουν τον απαιτούμενο χαιρετισμό μέχρι την ολοκλήρωσή της. Ειδικά, για το στρατιωτικό προσωπικό, οφείλει να αποδώσει τον δέοντα σεβασμό και χαιρετισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 16 (§11-16, σ. 20) και 18 (§2α, σ. 23) του Στρατιωτικού Κανονισμού (ΣΚ 20-1), ενώ λαμβάνεται ως σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα (άρθρο 63, §2γ(6), ΣΚ 20-1, σ. 61) η μη απονομή του οφειλόμενου χαιρετισμού στη σημαία και στα θρησκευτικά σύμβολα. Στη διάρκεια παρελάσεων, που πραγματοποιούνται εντός συνόρων, με την παρουσία άλλων σημαιών, η Εθνική Σημαία τοποθετείται στο δεξιό αυτών των σημαιών, ενώ παρουσία λαβάρων, τοποθετείται μπροστά και στο μέσο αυτών. Οι σημαίες ξένων κρατών πρέπει να έχουν τις ίδιες διαστάσεις με την Εθνική Σημαία, όταν επαίρονται σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddtu2e3c4y89?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Εθνική Σημαία απαγορεύεται να φέρει διακριτικά οργανώσεων, σωματείων, ιδρυμάτων κ.λπ. ή οποιαδήποτε άλλη παράσταση που αλλοιώνει το σχήμα της. Απαγορεύεται η χρησιμοποίησή της ως αντιπροσωπευτικό σύμβολο διαφόρων οργανώσεων, σωματείων και συλλόγων. Απαγορεύεται να ακουμπάει στο έδαφος και να αναρτάται σε εξώστες και παράθυρα χωρίς κοντό. Δεν αποτελεί αντικείμενο προς εμπορική εκμετάλλευση, όπως συμβαίνει κατά κόρον στη διάρκεια αθλητικών αγώνων π.χ. ποδοσφαιρικοί αγώνες Εθνικών Ομάδων, όπου βλέπουμε το ιερότερο σύμβολο του Ελληνικού Έθνους τυπωμένο στα πιο απίθανα σημεία ή προϊόντα π.χ. παπούτσια, μπλουζάκια κ.λπ. Όταν παλαιώσει ή καταστραφεί, δεν καταλήγει στα απορρίμματα, αλλά καίγεται.

Η πολιτεία έχει θεσπίσει νόμους και διατάξεις που προβλέπουν την τιμωρία για τους παραβάτες. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 851/1978, οι παραβάτες τιμωρούνται με κράτηση δύο (2) μηνών ή επιβολή προστίμου ή και τα δύο, εφόσον με άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 181 του Ποινικού Κώδικα, όποιος αφαιρεί, καταστρέφει, παραμορφώνει ή ρυπαίνει την Εθνική Σημαία ή έμβλημα της κυριαρχίας του ελληνικού κράτους τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών, και με το άρθρο 155 προβλέπεται φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών ή χρηματικό πρόστιμο όσων προσβάλλουν, καταστρέφουν ή ρυπαίνουν σημαίες και εμβλήματα ξένων κρατών που έχουν αναγνωριστεί επίσημα από την Ελλάδα και τελούν σε ειρήνη. Η δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από αίτηση της ξένης κυβέρνηση