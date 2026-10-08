«Το στεγαστικό και το ιδιωτικό χρέος θα είναι τα κεντρικά ζητήματα και των εθνικών εκλογών. Η δίκαιη κοινωνία δεν είναι ουτοπία είναι επιλογή. Η ώρα για τη νέα Αλλαγή είναι τώρα», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Δεν άντεξε την αδικία και «έφυγε» η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ , η γυναίκα που έγινε σύμβολο του αγώνα για να ξαναγίνει η στέγη δικαίωμα και να πάψει να είναι προνόμιο των λίγων», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Είναι χρέος των προοδευτικών ανθρώπων και δυνάμεων σε όλον τον κόσμο, ο αγώνας της να μην πάει χαμένος.

Υπάρχουν και στην Ελλάδα χιλιάδες Μαρικάρμεν που ζουν με το άγχος της κατάσχεσης, του πλειστηριασμού και της έξωσης μετά την αδράνεια και την κατάργηση του προστατευτικού πλαισίου από την κυβέρνηση. Για αυτούς αγωνιζόμαστε με το ΠΑΣΟΚ. Γιατί η δίκαιη κοινωνία δεν είναι ουτοπία, είναι επιλογή. Γιατί είναι ευθύνη μας η υπεράσπιση του μέλλοντος της χώρας απέναντι σε όσους επιθυμούν τη διαιώνιση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Η στέγαση, το ιδιωτικό χρέος, η ακρίβεια θα είναι τα κεντρικά ζητήματα και στις επόμενες εθνικές εκλογές στην Ελλάδα που βιώνει πολύ επώδυνα τη στεγαστική κρίση, την αναδιανομή της ακίνητης περιουσίας μέσα από την διόγκωση του ιδιωτικού χρέους, τη χαμηλή αγοραστική δύναμη, τους «φουσκωμένους» λογαριασμούς στην ενέργεια και την εκτίναξη των τιμών των βασικών αγαθών», συνεχίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και προσθέτει: «Ή με το ΠΑΣΟΚ και τη νέα αλλαγή για δίκαιες λύσεις στο στεγαστικό και το ιδιωτικό χρέος ή με την εμπορευματοποίηση των αγαθών, την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των εργολάβων και την παρακμή της Νέας Δημοκρατίας.

Η κοινωνία και η αγορά ζητούν ανάσα από το καθεστώς ασφυξίας που δημιούργησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η Ελλάδα δεν έχει άλλο χρόνο.

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