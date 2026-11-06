Προβλέπεται ότι η ασφαλιστική ικανότητα των παιδιών ως έμμεσα μέλη της οικογένειας θα διατηρείται έως την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί εκείνο κατά το οποίο συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Αλλαγές στο καθεστώς ασφαλιστικής κάλυψης των παιδιών ως έμμεσων μελών της οικογένειας προβλέπει διάταξη του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με στόχο τη διατήρηση της ασφαλιστικής τους ικανότητας μετά την ενηλικίωση, αλλά και τη δυνατότητα επανένταξής τους στην ασφάλιση των γονέων όταν λήξει το προσωπικό ασφαλιστικό τους δικαίωμα.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η ασφαλιστική ικανότητα των παιδιών ως έμμεσα μέλη της οικογένειας θα διατηρείται έως την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί εκείνο κατά το οποίο συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους. Με τον τρόπο αυτό προβλέπεται μεταβατικό διάστημα για τη συνέχιση της υγειονομικής περίθαλψης μετά την ενηλικίωση.

Επανένταξη στην ασφάλιση των γονέων

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα επανένταξης στην ασφαλιστική κάλυψη των γονέων για άγαμα παιδιά που είχαν αποκτήσει προσωπικό δικαίωμα παροχών ασθένειας λόγω εργασίας ή απασχόλησης, αλλά το δικαίωμα αυτό έληξε. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται ανεξάρτητα από το εάν τα παιδιά είναι άνεργα ή φοιτούν σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαθέτουν ενεργό προσωπικό δικαίωμα παροχών ασθένειας. Η επανένταξη θα πραγματοποιείται από τη λήξη της ουσιαστικής ισχύος του προηγούμενου ασφαλιστικού δικαιώματος.

Επιπλέον, για παιδιά που εργάζονται μετά την ενηλικίωσή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους, προβλέπεται ότι θα εξακολουθούν να καλύπτονται ασφαλιστικά ως μέλη της οικογένειας των γονέων τους μέχρι να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες από τον νόμο ημέρες εργασίας για την απόκτηση ασφαλιστικής ικανότητας από δικό τους δικαίωμα.

Τι ισχύει για φοιτητές και ανέργους

Παραμένει σε ισχύ η πρόβλεψη για την ασφαλιστική κάλυψη των άγαμων παιδιών μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ σε περίπτωση συνέχισης των σπουδών τους και ανεργίας μετά την ολοκλήρωσή τους, η κάλυψη μπορεί να παραταθεί για δύο ακόμη χρόνια, όχι όμως πέραν της συμπλήρωσης του 26ου έτους της ηλικίας τους.

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Η ρύθμιση αφορά την τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4529/2018 και επεκτείνει τις δυνατότητες διατήρησης ή επαναφοράς της ασφαλιστικής κάλυψης των παιδιών μέσω των γονέων τους, ακόμη και όταν έχει προηγηθεί διακοπή της προσωπικής τους ασφαλιστικής ικανότητας.