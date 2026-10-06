«Η Αθήνα βρίσκεται στο επίκεντρο ενός νέου επενδυτικού κύκλου με σημαντικές εισροές κεφαλαίων ειδικότερα ξένων κεφαλαίων και αυξημένη ζήτηση για κατοικίες και επαγγελματικά ακίνητα» σημείωσε ο Γιάνννης Στουρνάρας στο συνέδριο του Βήματος.

Για τη στεγαστική κρίση, το κυκλοφοριακό που μαστίζει την Αθήνα αλλά και την εικόνα στην αγορά ακινήτων, αναφέρθηκε στο συνέδριο του Βήματος «Διάλογοι για την Αθήνα» ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Ο Γιάννης Στουρνάρας επισήμανε πως «βασικό στοιχείο πολιτικής πρέπει να αποτελέσουν τα μέτρα για την αύξηση της προσφοράς κατοικίας και δεν εννοώ μόνο να χτίσουμε νέα σπίτια αλλά και να ανοίξουν αυτά που είναι κλειστά σήμερα».

«Η συγκέντρωση του πληθυσμού επιχειρήσεων επενδύσεων και εκατομμυρίων επισκεπτών αυξάνει τη ζήτηση για κατοικία μεταφορές, ενέργεια, δημόσιο χώρο και βασικές υποδομές. Με άλλα λόγια ορισμένες από τις μεγαλύτερες σημερινές προκλήσεις της Αθήνας αποτελούν ως ένα βαθμό και συνέπεια της ίδιας της οικονομικής της επιτυχίας» τόνισε στην ομιλία του ο Γιάννης Στουρνάρας και έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την αγορά των ακινήτων.

«Η Αθήνα βρίσκεται στο επίκεντρο ενός νέου επενδυτικού κύκλου με σημαντικές εισροές κεφαλαίων ειδικότερα ξένων κεφαλαίων και αυξημένη ζήτηση για κατοικίες και επαγγελματικά ακίνητα όπως αποτυπώνεται στη συνεχή ανοδική πορεία των τιμών. Το 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων στην Αθήνα αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 6,5% ενώ το δεύτερο τρίμηνο του ’26 η ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε σε 5%. » σημείωσε.

Πρόσθεσε πως αυτή η εξέλιξη «αντανακλά την οικονομική και επενδυτική δυναμική της πόλης ταυτόχρονα όμως εντείνει το πρόβλημα της προσιτής στέγασης ιδιαίτερα για τους νέους και τα νοικοκυριά με χαμηλότερα ή και μεσαία εισοδήματα. Και εδώ η οικονομική διάσταση είναι ευρύτερη» τόνισε.

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Με άλλα λόγια, συμπλήρωσε πως, ορισμένες από τις μεγαλύτερες σημερινές προκλήσεις της Αθήνας αποτελούν ως ένα βαθμό και συνέπεια της ίδιας της οικονομικής της επιτυχίας».

Προβλήματα και παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τον Γιάννη Στουρνάρα η εικόνα αυτή δημιουργεί προβλήματα και καθιστά αναγκαίες και άμεσες επεμβάσεις και έργα υποδομής ενώ χτύπησε και το καμπανάκι για την Περιφέρεια.

«Το κόστος κατοικίας αυξάνεται ταχύτερα από τα εισοδήματα το πρόβλημα δεν είναι μόνο κοινωνικό] είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε πως «περιορίζει την κινητικότητα της εργασίας, δυσκολεύει τις επιχειρήσεις να προσελκύσουν και να διατηρήσουν εργαζόμενους και αυξάνει το κόστος διαβίωσης σε μία πόλη που φιλοδοξεί να προσελκύσει ανθρώπινο κεφάλαιο και επιχειρήσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας. Όπως ίσως γνωρίζετε ίδια και χειρότερα φαινόμενα παρατηρούνται σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ και της Ευρώπης σήμερα».

Στουρνάρας γαι κυκλοφοριακό

Ο Γιάννης Στουρνάρας αναφέρθηκε και στο κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Αθήνα σημειώνοντας πως «αποτελεί ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα του οικονομικού κόστους που μπορεί να δημιουργήσει η μητροπολιτική συμφόρηση. Ο χρόνος που χάνεται καθημερινά στις μετακινήσεις δεν αποτελεί απλώς ταλαιπωρία για τους πολίτες. Μειώνει τις διαθέσιμες παραγωγικές ώρες διογκώνει το κόστος μεταφοράς εργαζομένων και αγαθών επιβαρύνει τις επιχειρήσεις αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας και την ατμοσφαιρική ρύπανση και τελικά περιορίζει την παραγωγικότητα και υποβαθμίζει την ελκυστικότητα της πόλης. Για το λόγο αυτό η διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της Αθήνας προϋποθέτει ένα νέο κύκλο επενδύσεως σε μητροπολιτικές υποδομές με στόχο την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πιέσεων και των αστικών αναγκών των κατοίκων».

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος τόνισε ότι «στην κατεύθυνση αυτή λειτουργούν οι επέκταση και αναβάθμιση του μετρό η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του προαστιακού σιδηροδρόμου και η ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών γενικότερα» ενώ έκρινε ότι «απαιτούνται επενδύσεις σε ψηφιακές και ενεργειακές υποδομές στα δίκτυα ύδρευσης και διαχείρισης αποβλήτων σε αντιπλημμυρικά έργα και στην ενίσχυση του αστικού πρασίνου. Η κλιματική αλλαγή καθιστά ορισμένες από αυτές τις επενδύσεις ακόμα πιο επείγουσες. Βασικό στοιχείο πολιτικής πρέπει να αποτελέσουν επίσης τα μέτρα για την αύξηση της προσφοράς κατοικίας και δεν εννοώ μόνο να χτίσουμε νέα σπίτια αλλά και να ανοίξουν αυτά που είναι κλειστά σήμερα.

»Αυτές δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται απλώς ως παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας» συνέχισε ο Γιάνης Στουρνάρας αλλά «είναι παραγωγικές επενδύσεις. Μειώνουν το κόστος λειτουργίας της πόλης διευκολύνουν την κινητικότητα της εργασίας ενισχύουν την ανθεκτικότητα αυξάνουν την παραγωγικότητα και βελτιώνουν την ικανότητα της Αθήνας να προσελκύει επιχειρήσεις επενδύσεις και ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι υποδομές επομένως δεν πρέπει απλώς να ακολουθούν την ανάπτυξη της πόλης. Πρέπει να σχεδιάζονται έγκαιρα ώστε να την υποστηρίζουν και να την κατευθύνουν.

Η συνολική εικόνα είναι αναμφισβήτητα δυναμική αλλά δεν πρέπει να δημιουργεί εφησυχασμό. Η Αθήνα διαθέτει πολλά από τα βασικά χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού μητροπολιτικού κέντρου. Ανθρώπινο δυναμικό, διεθνή συνδεσιμότητα, τουριστική αναγνωρισιμότητα, επιχειρηματική δραστηριότητα, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και αυξανόμενο συνεχώς επενδυτικό ενδιαφέρον.

»Το επόμενο βήμα είναι η μετάβαση από μία ανάπτυξη που βασίζεται εν πολλοίς στη συγκέντρωση δραστηριοτήτων στον τουρισμό και στα ακίνητα σε ένα ακόμα πιο παραγωγικό και καινοτόμο μητροπολιτικό πρότυπο με μεγαλύτερη έμφαση στην τεχνολογία την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση στις υποδομές και τις δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Και αυτό έχει σημασία όχι μόνο για την ίδια την Αθήνα. Όταν μία μητροπολιτική περιοχή παράγει σχεδόν το μισό της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της χώρας η παραγωγικότητα οι υποδομές και η ανταγωνιστικότητά της αποτελούν εθνικό οικονομικό ζήτημα. Οι μεγάλοι συγκέντρωση οικονομικής δραστηριότητας στην Αττική δημιουργεί σημαντικές οικονομίες συσσώρευσης ενέχει όμως και τον κίνδυνο διεύρυνσης των περιφερειακών ανισοτήτων εάν τα οφέλη της ανάπτυξης παραμείνουν γεωγραφικώς συγκεντρωμένα.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Γιάννης Στουρνάρας σηεμίωσε πως «χρειαζόμαστε αποτελεσματικότερους θεσμούς, ταχύτερη δικαιοσύνη, απλούστερες διαδικασίες, ενίσχυση του ανταγωνισμού και ένα σταθερό και προβλέψιμο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η Αθήνα μπορεί να λειτουργήσει ως επιταχυντής του παραγωγικού μετασχηματισμού, συγκεντρώνει ανθρώπινο κεφάλαιο, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρηματικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και σημαντικό μέρος του οικοσυστήματος της καινοτομίας της χώρας. Το ζητούμενο όμως δεν είναι μία ισχυρή Αθήνα και μία ασθενέστερη περιφέρεια. Είναι μία περισσότερο παραγωγική και διεθνώς ανταγωνιστική Αθήνα καλύτερα συνδεδεμένη με μία περισσότερο παραγωγική και εξωστρεφή Ελλάδα».