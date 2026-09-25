Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, σημείωσε ότι εξακολουθεί να αναπτύσσεται ταχύτερα από την ευρωζώνη, με το πραγματικό ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 1,9% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και τη σταθερή βελτίωση της ποιότητας των θεσμών έθεσε ως βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στην Ετήσια Συνάντηση του οίκου αξιολόγησης Scope στην Αθήνα.

Όπως επισήμανε, για να αποκτήσει η Ελλάδα πιστοληπτική αξιολόγηση κατηγορίας «Α» πριν από το 2030 απαιτούνται συνεχείς βελτιώσεις στο θεσμικό πεδίο. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, εκτίμησε ότι οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση θα πρέπει σταδιακά να αποτυπωθούν σε υψηλότερες βαθμολογίες της χώρας στους θεσμικούς δείκτες που παρακολουθούν οι οίκοι αξιολόγησης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις αλλαγές στο δικαστικό σύστημα, επισημαίνοντας ότι η μεταρρύθμιση του δικαστικού χάρτη έχει ήδη αποφέρει απτά αποτελέσματα. Σύμφωνα με στοιχεία της βάσης JustStat που επικαλέστηκε, ο μέσος χρόνος έκδοσης πρωτόδικης απόφασης έχει περιοριστεί περίπου στο ένα έτος, στις 357 ημέρες, από 774 ημέρες πριν από τη μεταρρύθμιση. Παράλληλα, το υπουργείο Δικαιοσύνης αναμένει ότι ο χρόνος που απαιτείται για την τελεσιδικία θα συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έως το 2027.

Κατά τον κ. Στουρνάρα, οι ταχύτερες και περισσότερο προβλέψιμες δικαστικές διαδικασίες έχουν ιδιαίτερη σημασία για την οικονομία, καθώς ενισχύουν την ασφάλεια δικαίου και την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Ο διοικητής της ΤτΕ αναφέρθηκε επίσης στην αλλαγή νοοτροπίας που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα γύρω από τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις. Ενώ κατά τη διάρκεια της κρίσης αντιμετωπίζονταν συχνά ως εξωτερικός περιοριστικός παράγοντας της χρηματοδότησης, σήμερα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως κρίσιμη πληροφορία για την ανάλυση των αγορών και τις επενδυτικές αποφάσεις.

Παράλληλα, περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις επιδιώκουν θετικές αξιολογήσεις, ώστε να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση μέσω των αγορών.

Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, σημείωσε ότι εξακολουθεί να αναπτύσσεται ταχύτερα από την ευρωζώνη, με το πραγματικό ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 1,9% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η εξέλιξη αυτή, όπως ανέφερε, αντανακλά τη δημοσιονομική εξυγίανση, την ανάταξη του τραπεζικού συστήματος, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις.