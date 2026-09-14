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Ιδια επιχειρηματολογία για την κυβέρνηση προκειμένου να μην μειωθεί ο ΦΠΑ..

«Με τα capital controls φοβόμασταν ακόμη και αιματοχυσία» δηλώνει στο «Μανιφέστο» ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

«Το καλοκαίρι του 2015 η χώρα έφτασε πιο κοντά από ποτέ στο χείλος του γκρεμού. Ο κίνδυνος επιδεινώθηκε από την ανεπαρκή πολιτική διαχείριση», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο Γ. Στουρνάρας, πάντως, ταυτίζεται με την κυβέρνηση και στο θέμα της μη μείωσης των συντελεστών του ΦΠΑ.

Το «επιχείρημα» είναι πως μια οριζόντια μείωση θα ωφελήσει και τα νοικοκυριά με υψηλότερη κατανάλωση, ενώ θα χαθούν και έσοδα από τους τουρίστες που επίσης αφήνουν χρήματα στη χώρα.

Τώρα βεβαίως που πλήττονται τα χαμηλότερα νοικοκυριά δεν πειράζει...

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Ε.Σ.