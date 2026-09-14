Αν το καρέ σας φαίνεται κομψό από μπροστά αλλά «επίπεδο» στο πίσω μέρος, ο Michael Douglas έχει μια απλή λύση.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα του καρέ κουρέματος είναι ότι το μικρότερο μήκος του θα έπρεπε, θεωρητικά, να κάνει το φορμάρισμα λίγο ευκολότερο. Ωστόσο, είτε προτιμάτε τη γεμάτη φόρμα ενός ιταλικού καρέ (Italian bob) είτε το ελαφρώς μακρύτερο «slip bob», υπάρχει μια περιοχή που μπορεί να αποδειχθεί αναπάντεχα δύσκολη: το πίσω μέρος.

Αυτό ήταν κάτι που ανακάλυψε η διευθύντρια σύνταξης του woman&home, Hannah, επιστρέφοντας από τις διακοπές. Παρατήρησε ότι, ενώ το μπροστινό μέρος των μαλλιών της έδειχνε περιποιημένο στις φωτογραφίες, το πίσω μέρος είχε την τάση να πέφτει «επίπεδο» και να σχηματίζει ανεπιθύμητα τσακίσματα. Έτσι, επιστρατεύσαμε τον θρυλικό κομμωτή Michael Douglas, στο πελατολόγιο του οποίου περιλαμβάνονται η Kate Moss και η Claudia Schiffer, για να μας δείξει πώς να επαναφέρουμε τη φόρμα και τον όγκο.

Η λύση του; Μια θερμαινόμενη βούρτσα φορμαρίσματος και μια απλή τεχνική που διαρκεί μόλις «τρία ή τέσσερα λεπτά» - και, το σημαντικότερο, είναι αρκετά εύκολη για να την κάνετε μόνες σας. Ακόμα καλύτερα, αυτό το κόλπο λειτουργεί σε στεγνά μαλλιά, αποτελώντας έναν πρακτικό τρόπο για να αναζωογονήσετε το καρέ ανάμεσα στα λουσίματα ή να του δώσετε γρήγορα σχήμα πριν βγείτε έξω.

{https://www.instagram.com/reel/Dcg3D54EgGO/?utm_source=ig_embed&ig_rid=Aw9JX8kGdn-jEVZqdNBvIiM}

Πώς θα δώσετε όγκο στο καρέ σας

Η λύση του Michael απαιτεί μόλις λίγα λεπτά με ένα από τα καλύτερα εργαλεία μαλλιών - τη δική του θερμαινόμενη βούρτσα φορμαρίσματος MD London WAVE.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αρχικά, πιάνει με κλιπ το πάνω μέρος των μαλλιών της Hannah και ψεκάζει το εσωτερικό με ένα σπρέι θερμοπροστασίας για στεγνά μαλλιά. Δουλεύοντας σε μικρές τούφες, τοποθετεί τη θερμαινόμενη βούρτσα κάτω από τα μαλλιά και περιστρέφει αργά προς τα μέσα καθώς προχωρά κατά μήκος τους.

«Τα λεπτά δοντάκια θα πιάσουν τις τρίχες και θα τις κάνουν να κολλήσουν στον κύλινδρο», εξηγεί. «Καθώς αρχίζουμε να γυρίζουμε τη βούρτσα, δημιουργούμε αυτή την καμπύλη στα μαλλιά». Το μυστικό είναι να δώσετε ταυτόχρονα και λίγο ύψος: «Σηκώστε τα στις ρίζες για να αποκτήσουν λίγο όγκο».

Δεν χρειάζεται να στεγνώσετε τελείως τα μαλλιά σας με πιστολάκι – «μπορείτε να τα αφήσετε να στεγνώσουν φυσικά, να τα βουρτσίσετε για να πάρουν σχήμα και να βάλετε λίγο προϊόν αν θέλετε», λέει ο Michael.

Μόλις στεγνώσουν, απλώς δουλέψτε το πίσω μέρος του κεφαλιού, τούφα-τούφα, με τη θερμαινόμενη βούρτσα, ανασηκώνοντας τις ρίζες και γυρίζοντας τις άκρες προς τα μέσα. Όλη η διαδικασία διαρκεί «κυριολεκτικά τρία ή τέσσερα λεπτά», γεγονός που την καθιστά έναν εύκολο τρόπο να φρεσκάρετε το χτένισμά σας χωρίς να ξεκινήσετε από το μηδέν.

Το τελικό αποτέλεσμα έχει αισθητά περισσότερο όγκο. «Τώρα στέκεται σαν ένα πλήρως φορμαρισμένο χτένισμα», λέει ο Michael για το τελικό λουκ της Hannah. «Χωρίς τσακίσματα, μόνο ένα λαμπερό καρέ με κίνηση και όγκο». Και δεδομένου ότι το πίσω μέρος των μαλλιών είναι συχνά η περιοχή που προσέχουμε λιγότερο, λίγα επιπλέον λεπτά εκεί μπορεί να είναι όλα όσα χρειάζονται για να δείχνει το καρέ σας περιποιημένο από κάθε γωνία.

Γιατί χάνει τον όγκο του το καρέ;

Ένα από τα πιο συχνά λάθη στο καρέ κούρεμα είναι να αμελούμε το πίσω μέρος του κεφαλιού, επειδή απλά δεν το βλέπουμε.

Κάπως έτσι το μπροστινό μέρος έχει σχήμα, σώμα και όγκο, ενώ το πίσω μέρος συχνά δέχεται πολύ λιγότερη προσοχή. Προσθέστε στα παραπάνω τα καπέλα, την υγρασία και τις ώρες που περνάμε ξαπλωμένοι σε μια ξαπλώστρα, και είναι εύκολο να καταλάβετε γιατί ένα καρέ μπορεί γρήγορα να χάσει τη φόρμα του στις διακοπές.

Στην περίπτωση της Hannah, αυτό σημαίνει έλλειψη όγκου και μερικά ανεπιθύμητα τσακίσματα. Ή, όπως το θέτει εξαιρετικά ο Michael: «Έχεις υπέροχη φόρμα μπροστά, αλλά πίσω μοιάζεις σαν να σε έχουν τρακάρει».