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«Καμία άδεια δεν χρειάζεται για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης», επαναλαμβάνει ο Νίκος Παππάς.

«Η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ΕΦΚ, επιμένει σε γραμμή ‘Κουλκουδίνα’», αναφέρει σε δήλωσή του, στο Περιστύλιο της Βουλής, ο Νίκος Παππάς.

«Αντί να μειώσουν τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, επιμένουν στη γραμμή ‘Κουλκουδίνα’: ‘Αφού οδηγείτε, άρα έχετε, άρα πληρώστε’», σημειώνει ο Γραμματέας της ΚΕ και τομεάρχης Οικονομικών της ΚΟ του κόμματος.

«Καμία άδεια δεν χρειάζεται για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης», καταλήγει στη δήλωσή του ο Νίκος Παππάς.

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