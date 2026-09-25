Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων μετεγγραφών φοιτητών είναι η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου - Τι αλλάζει με το νέο ΦΕΚ για πέντε τμήματα ΑΕΙ.

Αυξάνονται για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 οι θέσεις για τις μετεγγραφές φοιτητών σε πέντε πανεπιστημιακά Τμήματα, σύμφωνα με νέα απόφαση του υπουργείου Παιδείας που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Η ρύθμιση αφορά μετεγγραφές που πραγματοποιούνται με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και έρχεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Συνολικά, η ρύθμιση αφορά ένα Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και τέσσερα Τμήματα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ). Συγκεκριμένα, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ το ποσοστό των μετεγγραφόμενων φοιτητών καθορίζεται στο 30%. Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το ποσοστό διαμορφώνεται στο 20% για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, στο 20% για το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, στο 30% για το Τμήμα Φυσικής και στο 25% για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Έτσι, τα αυξημένα ποσοστά στα πέντε Τμήματα διαμορφώνονται από 20% έως 30%, ανάλογα με το Τμήμα.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

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Μετεγγραφές φοιτητών 2026: Ποια η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων

Έως και την Παρασκευή 2/10 (στις 14:00), μπορούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές των ΑΕΙ της επικράτειας να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής/μετακίνησης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω των ειδικών εφαρμογών στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr. Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη γραμματεία της σχολής ή του τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν. Επισημαίνεται ότι η κατοχή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) είναι υποχρεωτική όπου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση του από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΑΕΙ στο πλαίσιο ελέγχου των δικαιολογητικών.

Οι αιτήσεις αφορούν τις εξής κατηγορίες φοιτητών:

Μοριοδοτούμενοι λόγοι,

Αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές,

Φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β' 358), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026,

Φοιτητές που εισήχθησαν καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης,

Φοιτητές - τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄120),

Φοιτητές - τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας.

Οι φοιτητές που έχουν κυπριακή καταγωγή και για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής και οι φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ μετά από συμμετοχή στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2026, θα υποβάλουν αίτημα μετεγγραφής/μετακίνησης σε σε άλλη προθεσμία, που θα ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο.

Τέλος, από πλευράς υπουργείου τονίστηκε ότι τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.