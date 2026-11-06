Μέχρι σήμερα, η σχετική πρόβλεψη αφορούσε τις εργαζόμενες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που ήταν ασφαλισμένες για ασθένεια στο πρώην ΙΚΑ.

Την επέκταση της συμπληρωματικής παροχής μητρότητας στις ασφαλισμένες του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ) προβλέπει διάταξη του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ειδικότερα, η ρύθμιση προβλέπει ότι οι γυναίκες που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου και είναι ασφαλισμένες στον ΕΔΟΕΑΠ θα δικαιούνται συμπληρωματική παροχή για την περίοδο της κυοφορίας και της λοχείας, εφόσον λαμβάνουν τις αντίστοιχες παροχές μητρότητας από τον Οργανισμό και πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Μέχρι σήμερα, η σχετική πρόβλεψη αφορούσε τις εργαζόμενες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που ήταν ασφαλισμένες για ασθένεια στο πρώην ΙΚΑ. Με την τροποποίηση του άρθρου 1 του π.δ. 776/1977, το καθεστώς επεκτείνεται και στις ασφαλισμένες του ΕΔΟΕΑΠ.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις του κανονισμού συμπληρωματικών παροχών μητρότητας που αναφέρονται στις ασφαλισμένες του πρώην ΙΚΑ και στις παροχές κυοφορίας και λοχείας του συγκεκριμένου φορέα θα εφαρμόζονται αναλόγως και στις ασφαλισμένες του ΕΔΟΕΑΠ, καθώς και στις αντίστοιχες παροχές που χορηγεί ο Οργανισμός.