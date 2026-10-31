Η 20χρονη παραμένει υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση στη ΜΕΘ.

Η νεαρή ασθενής μεταφέρθηκε από το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, κατά τη διάρκεια της σημερινής εφημερίας, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη νοσοκομειακή φροντίδα λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας της, εκτιμώντας ότι το επόμενο 24ωρο και συνολικά οι επόμενες ημέρες θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία της.

Το περιστατικό είχε σημάνει συναγερμό στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο την περασμένη Τρίτη (27/10), όταν έγινε γνωστή η περίπτωση της νεαρής γυναίκας. Από την πρώτη στιγμή, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κινητοποιήθηκε, ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για τη διαχείριση περιστατικού βακτηριακής μηνιγγίτιδας.

Η εξέλιξη της υγείας της νεαρής κοπέλας παρακολουθείται με ιδιαίτερη προσοχή, ενώ η αγωνία για την πορεία της παραμένει μεγάλη.