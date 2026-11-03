Το πρόγραμμα στην Καλαμάτα, γιατί δεν πάει στην Πρώτη Σερρών!

Δύο στοχευμένες περιοδείες σχεδιάζει ο πρωθυπουργός μέσα στην εβδομάδα. Θα περιοδεύει στα «κάστρα» των δύο πρώην πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή. Την Πέμπτη ο Κ. Μητσοτάκης κατεβαίνει στην Καλαμάτα. Αφορμή, η παρουσία του στην συνεδρίαση της ΚΕΔΚΕ. Όμως ο πρωθυπουργός έχει προγραμματίσει να επισκεφθεί και άλλες περιοχές στην Μεσσηνία από όπου θα εξαγγείλει τρία συγκεκριμένα έργα.

Δεύτερος σταθμός του Κ. Μητσοτάκη, οι Σέρρες. Προπύργιο του Καραμανλισμού. Αφορμή, η επιστροφή ιερών κειμηλίων που αφαιρέθηκαν από τις Σέρρες κατά τις βουλγαρικές κατοχές Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Σερρών. Όπως πληροφορούμαστε ο πρωθυπουργός θα περιοδεύσει και σε γειτονικές περιοχές στον νομό. Όχι όμως στην Πρώτη Σερρών. Με το επιχείρημα ότι είναι μακριά.

Λ.Ι.