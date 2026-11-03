Οι επιτυχίες του ελληνικού FBI ενθουσιάζουν το επιτελείο του πρωθυπουργού.

Η επέτειος συμπλήρωσης δύο χρόνων λειτουργίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει περάσει (21/10). Όμως, θα γιορταστεί το απόγευμα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με ομιλία του πρωθυπουργού, για να αξιοποιηθούν επικοινωνιακά, ακόμη περισσότερο, η εξάρθρωση των οργανώσεων φορολογικής απάτης Pizza Fan και «Χωριάτικο», αλλά και οι έρευνες που αφορούν τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Το «ελληνικό FBI», σύμφωνα με την ονομασία που καθιέρωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, φέρνει θετική δημοσιότητα για την κυβέρνηση, κυριαρχεί στην επικαιρότητα επισκιάζοντας την ακρίβεια και τα προβλήματα της καθημερινότητας, που έχουν πολιτικό κόστος για τη ΝΔ.

Γι αυτό στο Μέγαρο Μαξίμου πίνουν νερό στο όνομα του Χρυσοχοϊδη και ο Κ. Μητσοτάκης θα δείξει σήμερα, με την παρουσία του δίπλα του, πόσο επενδύει στον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ.

Εννοείται ότι δεν χαίρονται όλοι στην κυβέρνηση και στη ΝΔ για τη δόξα του Χρυσοχοϊδη. Υπάρχουν και φθόνος και ανταγωνιστικότητα και αντιπάθεια. Στο πρώτο στραβοπάτημα του θα φανούν...

Α.