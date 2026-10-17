Το δημοσίευμα δεν κατονομάζει τα δύο κυβερνητικά στελέχη ούτε διευκρινίζει ποιες ακριβώς πληροφορίες έδωσαν στους δημοσιογράφους.

Συναντήσεις με δύο κυβερνητικά στελέχη στην Αθήνα, εκ των οποίων το ένα φέρεται να είχε επανειλημμένες επαφές με τους δημοσιογράφους της «Wall Street Journal», αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ», φωτίζοντας το παρασκήνιο της δημοσιογραφικής έρευνας που οδήγησε στις αποκαλύψεις για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και την απομάκρυνσή της από την αμερικανική πρεσβεία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Τζίνας Μοσχολιού στα «ΝΕΑ» της 17ης Οκτωβρίου 2026, οι δημοσιογράφοι της αμερικανικής εφημερίδας πραγματοποιούσαν από το καλοκαίρι εκτεταμένη έρευνα, αναζητώντας πληροφορίες και επιβεβαιώσεις τόσο στην Αθήνα όσο και στην Ουάσιγκτον.

Στην ελληνική πρωτεύουσα επιδίωξαν να επικοινωνήσουν με στελέχη διπλωματικών αποστολών, επιχειρηματίες, εκπροσώπους επιχειρηματικών συμφερόντων και πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πληροφορία ότι, ενώ οι επιχειρηματίες δεν ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα της «Wall Street Journal» για συνομιλία, δύο κυβερνητικά στελέχη φέρονται να συναντήθηκαν με τους Αμερικανούς δημοσιογράφους.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ένα από τα δύο κυβερνητικά στελέχη πραγματοποίησε περισσότερες από μία συναντήσεις μαζί τους, παρέχοντας στοιχεία και πληροφορίες που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του ρεπορτάζ.

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Το συγκεκριμένο πρόσωπο χαρακτηρίζεται στο δημοσίευμα ως το «βαθύ λαρύγγι» των δημοσιογράφων, καθώς φέρεται όχι μόνο να συνεισέφερε στην έρευνα, αλλά και να επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν πρόσωπα και γεγονότα στις αποκαλύψεις της αμερικανικής εφημερίδας.

Το δημοσίευμα δεν κατονομάζει τα δύο κυβερνητικά στελέχη ούτε διευκρινίζει ποιες ακριβώς πληροφορίες έδωσαν στους δημοσιογράφους.

Η έρευνα της «Wall Street Journal» συνδέεται με σειρά αποκαλύψεων για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μεταξύ των οποίων το αίτημά της προς δωρητή του Ντόναλντ Τραμπ για 100.000 δολάρια, με αντάλλαγμα πρόσβαση σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους, καθώς και ηχογραφήσεις και πληροφορίες για πολυτελείς φιλοξενίες.

Σύμφωνα με τα «ΝΕΑ», αφετηρία του δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος αποτέλεσε και το δείπνο της 18ης Μαρτίου στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, παρουσία πολιτικών, στρατιωτικών και διπλωματών. Εκεί φέρεται να πραγματοποιήθηκε ο επίμαχος διάλογος της Γκίλφοϊλ με τον Σταύρο Παπασταύρου σχετικά με τη δυνατότητα των ΗΠΑ να αντικαθιστούν κυβερνήσεις σε άλλες χώρες.

Οι αποκαλύψεις οδήγησαν τελικά στην απομάκρυνση της Γκίλφοϊλ, με τον Λευκό Οίκο να ανακοινώνει ότι της ζητήθηκε να παραιτηθεί.