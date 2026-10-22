Δώδεκα τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνη που μπορείτε να καταναλώσετε αντί για βραστά αυγά.

Τα βραστά αυγά αποτελούν ένα από τα πιο γρήγορα σνακ, καθώς είναι πλούσια σε πρωτεΐνη και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά που συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του οργανισμού.

Ένα μεγάλο βραστό αυγό περιέχει, περίπου, 6,3 γραμμάρια πρωτεΐνης. Ωστόσο, πολλά ακόμη τρόφιμα είναι ικανά να προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες, αποτελώντας εξίσου θρεπτικές και χορταστικές επιλογές.

11 + 1 τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνη που μπορείτε να επιλέξετε αντί για βραστά αυγά

1. Αρακάς:

Ένα φλιτζάνι αρακάς περιέχει, περίπου, 8,6 γραμμάρια πρωτεΐνης και είναι πλούσιος σε φυτικές ίνες και βιταμίνες.

2. Αποξηραμένη γαλοπούλα:

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Περίπου 75 γραμμάρια προσφέρουν περισσότερο από 25 γραμμάτια πρωτεΐνης. Καλό θα ήταν, βέβαια, να προτιμήσετε προϊόντα με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι και πρόσθετη ζάχαρη.

3. Ρεβίθια:

Τα ρεβίθια αποτελούν σημαντική πηγή φυτικών ινών και ενισχύουν τη διαδικασία του κορεσμού.

4. Γαλοπούλα με τυρί σε φέτες

Ο συνδυασμός δύο τόσο συνηθισμένων προϊόντων μπορεί να σταθεί ιδιαίτερα ευεργετικός για τον οργανισμό. Τέσσερις φέτες γαλοπούλας με δύο φέτες τυρί, προσφέρουν, περίπου, 19,5 γραμμάρια πρωτεΐνης.

5. Τονοσαλάτα:

Μία συνηθισμένη κονσέρβα τόνου, περιέχει συνήθως περισσότερα από 40 γραμμάρια πρωτεΐνης. Ο συνδυασμός με φρέσκα μυρωδικά και γιαούρτι, ενισχύει την γεύση και προσφέρουν μεγαλύτερο κορεσμό.

6. Ρόφημα πρωτεΐνης:

Τα ροφήματα πρωτεΐνης που κυκλοφορούν στο εμπόριο μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη ποσότητα αυτής στον οργανισμό, απ’ ότι ένα αυγό, καθώς μία συνηθισμένη δοσολογία προσφέρει περίπου 25 γραμμάρια πρωτεΐνης.

7. Ενταμάμε:

Τα ενταμάμε θεωρούνται πλέον ένα από τα πιο γνωστά σνακ που μπορείτε εύκολα να βρείτε στο εμπόριο. Ένα φλιτζάνι μαγειρεμένων ενταμάμε, περιέχει περίπου 18,5 γραμμάρια φυτικής πρωτεΐνης και 8 γραμμάτια φυτικών ινών.

8. Στραγγιστό γιαούρτι:

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες πηγές πρωτεΐνης και πιο εύκολες επιλογές και καθημερινές επιλογές. Μία συνηθισμένη μερίδα, του ενός φλιτζανιού, μπορεί να περιέχει ακόμη και 25 γραμμάρια πρωτεΐνης, ενώ συνδυάζεται απόλυτα με φρούτα και ξηρούς καρπούς, δημιουργώντας ένα γρήγορα σνακ.

9. Cottage cheese:

Στο εμπόριο υπάρχει ποικιλία από cottage cheese που μπορείτε να επιλέξετε, ενώ μπορείτε να το αξιοποιήσετε τόσο σε γλυκές όσο και σε αλμυρές συνταγές.

Ένα φλιτζάνι cottage περιέχει περίπου 23,5 γραμμάρια πρωτεΐνης. Καλό θα ήταν ωστόσο, να επιλέξετε συσκευασίες που περιέχουν λιγότερη περιεκτικότητα σε νάτριο.

10. Μπάρες πρωτεΐνης:

Ένα εύκολο, γρήγορο και καθημερινό σνακ, που μπορείτε πάντοτε να έχετε στην τσάντα σας. Ορισμένες μπάρες περιέχουν ακόμη και 21 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα και θεωρείται μία από τις πιο πρακτικές επιλογές.

11. Γαρίδες:

Αν και δεν αποτελούν μία καθημερινή επιλογή, οι γαρίδες είναι σημαντική πηγή πρωτεϊνών, καθώς μία μερίδα των 85 γραμμαρίων, μπορεί να περιέχει ακόμη και 20,4 γραμμάρια πρωτεΐνης και μόλις 84 θερμίδες.

12. Μείγμα ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων:

Ακόμη μία εύκολη, γρήγορη και καθημερινή επιλογή είναι τα αποξηραμένα φρούτα και οι ξηροί καρποί. Πρόκειται για ένα σκαν που μπορείτε να καταναλώσετε είτε σε συνδυασμό με γιαούρτι, είτε μόνο του. Ο συνδυασμός αμύγδαλου, κολοκυθόσπορου και σταφίδας, μπορεί να προσφέρει ακόμη και 11,3 γραμμάρια πρωτεΐνης.