Οι φούρνοι μικροκυμάτων μαγειρεύουν φαγητό χρησιμοποιώντας μη ιονίζουσα ακτινοβολία, η οποία προκαλεί δονήσεις και παραγωγή θερμότητας στα σωματίδια τροφίμων.

Οι φούρνοι μικροκυμάτων είναι οικιακές συσκευές που χρησιμοποιούν μια μορφή ακτινοβολίας για να ζεσταίνουν τα τρόφιμα γρήγορα και εύκολα.

Παρά τη δημοτικότητά τους εδώ και δεκαετίες, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να αναρωτιούνται πώς επηρεάζουν τα τρόφιμα και αν είναι ασφαλείς στη χρήση.

1. Παραγωγή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων

Ο φούρνος μικροκυμάτων περιέχει ένα μάγνητρο που μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Αυτά τα μικροκύματα προκαλούν δονήσεις στα μόρια των τροφίμων, δημιουργώντας θερμότητα που μαγειρεύει ή ζεσταίνει το φαγητό.

2. Επιρροή στα μόρια του νερού

Τα μόρια νερού στα τρόφιμα απορροφούν πιο έντονα τα μικροκύματα, γι’ αυτό και τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό ζεσταίνονται πιο γρήγορα. Ωστόσο, και τα λίπη, η ζάχαρη και άλλα συστατικά μπορούν να απορροφήσουν μικροκύματα.

3. Θερμική αγωγιμότητα

Το φαγητό μαγειρεύεται από έξω προς τα μέσα μέσω αγωγιμότητας, καθώς η θερμότητα μεταφέρεται από τα ζεστά εξωτερικά στρώματα στο εσωτερικό του τροφίμου.

4. Αλλαγές στην υφή των τροφίμων

Καθώς το νερό στα τρόφιμα θερμαίνεται, μετατρέπεται σε ατμό, επηρεάζοντας την υφή. Τα λαχανικά και άλλα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό μπορεί να γίνουν πιο μαλακά, ενώ τρόφιμα με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νερό μπορεί να στεγνώσουν αν ζεσταθούν για πολύ.

5. Διατήρηση θρεπτικών συστατικών

Όταν χρησιμοποιούνται σωστά, οι φούρνοι μικροκυμάτων βοηθούν στη διατήρηση των θρεπτικών συστατικών. Μάλιστα, σε ορισμένα τρόφιμα μπορούν να αυξήσουν ορισμένα θρεπτικά στοιχεία, όπως το ανθεκτικό άμυλο και τα αντιοξειδωτικά, σε αντίθεση με άλλες μεθόδους μαγειρέματος που μπορεί να τα μειώνουν.

Επιπτώσεις στη θρεπτική αξία

Η θρεπτική αξία ενός τροφίμου μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τη μέθοδο μαγειρέματος. Ο φούρνος μικροκυμάτων διατηρεί καλύτερα τα θρεπτικά συστατικά σε σύγκριση με το βράσιμο ή το τηγάνισμα, κυρίως λόγω χαμηλότερης θερμοκρασίας και μικρότερου χρόνου μαγειρέματος.

Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι τα λαχανικά στον φούρνο μικροκυμάτων διατηρούν περισσότερη βιταμίνη C από ό,τι με το ζεμάτισμα ή το βράσιμο.

Σε ορισμένα τρόφιμα μπορεί να αυξήσει τους πολυσακχαρίτες, τα αντιοξειδωτικά και το ανθεκτικό άμυλο, κάτι που είναι ευεργετικό για την πέψη.

Ωστόσο, οι υδατοδιαλυτές βιταμίνες, όπως η βιταμίνη C και οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, είναι ευαίσθητες στη θερμότητα και μπορεί να μειωθούν αν τα τρόφιμα υπερθερμανθούν.

Συνολικά, η χρήση φούρνων μικροκυμάτων δεν προκαλεί σημαντικές απώλειες θρεπτικών συστατικών και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αυξήσει τη θρεπτική αξία των τροφίμων.

Οι φούρνοι μικροκυμάτων θεωρούνται γενικά ασφαλείς, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες.

Ο FDA (Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ) ρυθμίζει την κατασκευή τους, διασφαλίζοντας ότι πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα ασφαλείας. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ακόμα σύγχυση σχετικά με την ακτινοβολία και άλλες πτυχές ασφαλείας.