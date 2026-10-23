Τρεις αγώνες των Μαϊάμι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη MagentaTV.

Το μεγάλο ντέρμπι του ισπανικού ποδοσφαίρου ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης έρχεται στη MagentaTV. Την Κυριακή 25/10 (22:00, Magenta Sport 3 League) οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο «El Clásico» για τη 10η αγωνιστική της LaLiga EA Sports, με τους γηπεδούχους να μετρούν 9 στις 9 νίκες στο πρωτάθλημα. Εντός συνόρων, τα κανάλια Magenta Sport θα φιλοξενήσουν τέσσερις αναμετρήσεις για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League: ΑΕΚ-Παναιτωλικός (24/10, 20:00, Magenta Sport 1 League), Ολυμπιακός-Καλαμάτα (25/10, 16:00, Magenta Sport 1 League), Βόλος Elabet-Παναθηναϊκός (25/10, 18:00, Magenta Sport 2 League) και ΟΦΗ-ΠΑΟΚ (25/10, 20:00, Magenta Sport 1 League).

Τι άλλο ξεχωρίζει στα κανάλια Magenta Sport

Από το ποδοσφαιρικό «μενού» των καναλιών Magenta Sport ξεχωρίζει, επίσης τα ματς Ατλέτικο Μαδρίτης-Ντεπορτίβο Λα Κορούνια (24/10, 22:00, Magenta Sport 3 League) για τη LaLiga EA Sports, καθώς και οι αναμετρήσεις Νάπολι-Ρόμα (24/10, 19:00, Magenta Sport 1 & 4K), Ίντερ-Φιορεντίνα (25/10, 13:30, Magenta Sport 1), Λέτσε-Γιουβέντους (25/10, 19:00, Magenta Sport 1) και Ουντινέζε-Μίλαν (25/10, 21:45, Magenta Sport 1) για την 8η αγωνιστική της Serie A. Το τριήμερο 27-29/10 θα διεξαχθεί και η 9η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ματς Ρόμα-Κάλιαρι (27/10, 21:45, Magenta Sport 1), Μίλαν-Μπολόνια (28/10, 19:30, Magenta Sport 1), Βενέτσια-Ίντερ (28/10, 19:30, Magenta Sport 2) και Φιορεντίνα-Αταλάντα (29/10, 21:45, Magenta Sport 1 & 4K).

Το μπασκετικό θέαμα από το NBA συνεχίζεται, με τα κανάλια Magenta Sport να μεταδίδουν 3 ματς των Μαϊάμι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα σε Σάρλοτ Χόρνετς (25/10, 01:00, Magenta Sport 4), Ντάλας Μάβερικς (27/10, 01:30, Magenta Sport 4) και Ατλάντα Χοκς (29/10, 01:00, Magenta Sport 4). Ξεχωρίζουν, επίσης τα ματς Γιούτα Τζαζ-Λος Άντζελες Λέικερς (25/10, 23:00, Magenta Sport 4) και Νιου Γιορκ Νικς-Ντιτρόιτ Πίστονς (28/10, 02:00, Magenta Sport 4). Στο FIBA Basketball Champions League, το Περιστέρι θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Μούρθια την Τρίτη 27/10 (21:30, Magenta Sport 4 & Start), για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

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Οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν στη διάθεσή τους και όλη τη δράση του MotoGP Αυστραλίας, το οποίο συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο 24-25/10, με ζωντανές μεταδόσεις από το Magenta Sport 5.

Τον παλμό των εξελίξεων από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών Magenta Sport, μέσα από ειδικές εκπομπές και πλούσια ρεπορτάζ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των μεταδόσεων εδώ