Η σταρ των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων είχε πτώση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πολλοί καρδιοχτύπησαν βλέποντας την τελευταία εμφάνιση της Λίντσεϊ Βον πριν από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, αφού έπειτα από πτώση μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο.

Η 41χρονη σταρ του σκι συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κραν Μοντανά, όταν έπειτα από άλμα έχασε τον έλεγχο στην προσγείωση και είχε πτώση, καταλήγοντας στο δίχτυ ασφαλείας. Η Λίντσεϊ Βον σηκώθηκε αφού πρώτα δέχθηκε τη φροντίδα του ιατρικού επιτελείου που έσπευσε δίπλα της.

{https://www.youtube.com/watch?v=sszfP8Im2qg}

Έφτασε κάνοντας σκι στον τερματισμό, αλλά ήταν πολύ προσεκτική και απέφευγε να ρίχνει το βάρος στο αριστερό πόδι της. Λίγο αργότερα, την παρέλαβε ελικόπτερο, που τη σήκωσε με σχοινί, προκειμένου να τη μεταφέρει σε νοσοκομείο ώστε να υποβληθεί σε εξετάσεις.

{https://www.youtube.com/shorts/Q49aRFhyL14}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/DUI-6sbCFHe/}

«Πονούσε, οπότε το καλύτερο είναι να κάνει κάποιες εξετάσεις. Ο φυσιοθεραπευτής έκανε έναν έλεγχο και φάνηκε να είναι ΟΚ, αλλά υπήρχαν πράγματα για τα οποία δεν ήταν 100% σίγουρος, οπότε καλό ήταν να την εξετάσουν σε νοσοκομείο», δήλωσε στο Reuters ο δύο φορές Ολυμπιονίκης Άξελ Λουντ Σβίνταλ, προπονητής της Βον.

Λίγο μετά το ατύχημα της Βον, οι διοργανωτές διέκοψαν τον αγώνα, καθώς οι τρεις από τις έξι πρώτες σκιέρ είχαν πέσει, εν μέσω κακών καιρικών συνθηκών και μειωμένης ορατότητας.

Η άτυχη στιγμή για τη Βον έρχεται μία εβδομάδα πριν από την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων Μιλάνο- Κορτίνα (6-22 Φεβρουαρίου), όπου η 41χρονη Αμερικανίδα είναι προγραμματισμένο να κάνει την πρώτη της εμφάνιση στις 8 Φεβρουαρίου.

Η Λίντσεϊ Βον θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της διοργάνωσης. Η καριέρα της είναι γεμάτη διακρίσεις, αλλά και σοβαρούς τραυματισμούς. Έχει κατακτήσει τρία Ολυμπιακά μετάλλια- ένα χρυσό και δύο χάλκινα- οχτώ σε Παγκόσμια πρωταθλήματα, ενώ μετρά 84 πρωτιές σε κούρσες Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Πέρυσι, σε ηλικία 40 ετών, η Λίντσεϊ Βον επέστρεψε έπειτα από αποχή έξι χρόνων από την αγωνιστική δράση, ενώ έχει υποβληθεί σε μερική αρθροπλαστική γόνατος στο δεξί πόδι της.

Πηγή: Guardian