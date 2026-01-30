Στις 21:00 θα γίνει και η κλήρωση του Eurojackpot και λίγο αργότερα θα ξέρουμε τον πίνακα κερδών.

Το ποσό των 17 εκατ. ευρώ κληρώνει απόψε το Eurojackpot. Η κλήρωση θα γίνει στις 21:00 και αμέσως μετά θα γνωρίζουμε τους αριθμούς και τον πίνακα κερδών.

Υπενθυμίζεται ότι στο Eurojackpot συμμετέχουν 19 χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας). Η κλήρωση διεξάγεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή και η προκαθορισμένη ώρα είναι στις 21:15 (την Τρίτη) και στις 21:00 (την Παρασκευή) ώρα Ελλάδος.

Τυχόν καθυστέρηση της κλήρωσης από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης οφείλεται σε τεχνικούς λόγους συλλογής των στοιχημάτων από όλες τις χώρες που συμμετέχουν. Η κλήρωση δεν είναι διαθέσιμη σε live μετάδοση από την κοινοπραξία EUROJACKPOT. Άρα δεν υπάρχει η δυνατότητα να μεταδοθεί από τον ΟΠΑΠ.