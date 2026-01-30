Αποκαλυπτικά είναι όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας.

Η 16χρονη Λόρα, η οποία αγνοείται εδώ και 23 μέρες, φαίνεται ότι βρίσκεται εκτός Ελλάδας και έχει ταξιδέψει στην Φρανκφούρτη από τις πρώτες μάλιστα μέρες της εξαφάνισης.

Όπως μεταδίδει το «Live News», η Λόρα έφτασε στην Αθήνα από την Πάτρα και στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε ταξιδιωτικό γραφείο στην Ομόνοια, όπου έβγαλε εισητήριο για Φρανκφούρτη με την Lufthansa.

Από την Φρανκφούρτη η 16χρονη πιθανόν να πήγε σε γειτονικές πόλεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια μαρτυρία ότι την έχουν δει.

Ερωτηματικό στις αρχές έχει προκαλέσει το πώς η ανήλικη μπόρεσε να πετάξει μόνη της και δεν εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της επιβίβασης. Η πολιτική των γερμανικών αεροπορικών εταιρειών, όπως η Lufthansa, επιτρέπει σε ανήλικους από 16 ετών και άνω να ταξιδέψουν στη χώρα χωρίς συναίνεση από γονέα. Σύμφωνα με το MEGA, η Λόρα πιθανόν δεν προσήλθε στο check-in του αεροδρομίου, αλλά το πραγματοποίησε ηλεκτρονικά.

Το σενάριο που εξετάζεται και είναι το πιο προφανές είναι η 16χρονη να έφτασε στην Αθήνα με ταξί, να αγόρασε τα εισιτήρια από το ταξιδιωτικό γραφείο στην Ομόνοια και στη συνέχεια να πήγε στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος όπου ταξίδεψε κανονικά με το όνομά της και το διαβατήριο

Όσα δήλωσε ο ιδιοκτήτης του τουριστικού γραφείου

Ο ιδιοκτήτης του τουριστικού γραφείου στην Ομόνοια , μιλώντας στο «Live News», ανέφερε ότι η Λόρα εισήλθε μόνη της στις 11:30 το πρωί. Φορούσε μαύρα ρούχα και φαινόταν βιαστική.

Ζήτησε να εκδώσει εισιτήριο για την Φρανκφούρτη, με το κόστος να ανέρχεται στα 200 ευρώ. Μιλούσε στα ελληνικά, πλήρωσε με μετρητά, ενώ το διαβατήριό της ήταν γερμανικό. Μόλις έλαβε το εισιτήριο, έφυγε κατευθείαν για το αεροδρόμιο.

