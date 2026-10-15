Εύδοξος 2026-2027: Το πλαίσιο για τις δηλώσεις και τη διανομή δωρεάν συγγραμμάτων, όσα πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές.

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027 μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Εύδοξος». Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας η διαδικασία των δηλώσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί αυστηρά μέχρι και την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου. Παράλληλα επισημαίνεται ότι εφόσον η Γραμματεία του Τμήματος ή Μονοτμηματικής Σχολής έχει ορίσει μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ή προγενέστερη ημερομηνία λήξης δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων, θα ισχύσει αυτή.

Εύδοξος 2026 -2027: Το χρονοδιάγραμμα για δηλώσεις και παραλαβή συγγραμμάτων

Αντίστοιχα η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου. Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η διαδικασία παράδοσης από τους εκδοτικούς οίκους των παραγγελθέντων από τις βιβλιοθήκες διδακτικών συγγραμμάτων.

Η διαδικασία για την δήλωση συγγραμμάτων

Όλοι οι φοιτητές ανεξαρτήτως του εξαμήνου φοίτησής τους είναι απαραίτητο να εισέλθουν στο πληροφοριακό σύστημα Δήλωσης Συγγραμμάτων, προκειμένου να μπορέσουν να παραλάβουν τα συγγράμματά τους. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα σε κάθε εξάμηνο να εισέλθουν στο σύστημα του «Εύδοξος», να ενημερωθούν για τα συγγράμματα που προτείνουν οι διδάσκοντες των μαθημάτων που παρακολουθούν και να δηλώσουν τα συγγράμματα που επιθυμούν. Αφού ολοκληρώσουν τη Δήλωση Συγγραμμάτων, λαμβάνουν στο e-mail που καταχώρισαν έναν μοναδικό κωδικό PIN. Χρησιμοποιώντας τον κωδικό αυτόν, ο κάθε φοιτητής έχει άμεσα τη δυνατότητα να παραλάβει τα συγγράμματά του από το εκάστοτε Σημείο Διανομής που έχει αναλάβει τη διαδικασία παράδοσης, αφού γίνει έλεγχος ταυτοπροσωπίας του φοιτητή. Συνεπώς, ο φοιτητής έχει διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται, καθώς μέσω του συστήματος «Εύδοξος» γίνεται μια πλήρης αποτύπωση της διαδικασίας επιλογής, δήλωσης και παραλαβής συγγραμμάτων.

Tι πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές

Ο αριθμός των Συγγραμμάτων που μπορεί να παραλάβει ένας φοιτητής κάθε εξάμηνο καθορίζεται από τη σχολή του. Εφ' όσον ένα Σύγγραμμα δεν έχει παραληφθεί, ο φοιτητής διατηρεί το δικαίωμα επιλογής Συγγράμματος στο μέλλον, εφόσον το συμπεριλάβει εκ νέου στη δήλωση μαθημάτων του.

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Μπορεί ο φοιτητής να δηλώσει και να παραλάβει συγγράμματα για μαθήματα/ θεματικές ενότητες προηγούμενων εξαμήνων;

Ναι, εφόσον ο φοιτητής δεν έχει εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα/θεματική ενότητα και δεν έχει παραλάβει ήδη σύγγραμμα για το μάθημα/θεματική ενότητα αυτό τα προηγούμενα εξάμηνα. Ακόμα και αν το σύγγραμμα του μαθήματος/θεματικής ενότητας έχει αλλάξει σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει παραλάβει ήδη σύγγραμμα για το εν λόγω μάθημα/θεματική ενότητα στο παρελθόν δεν δικαιούται να παραλάβει νέο σύγγραμμα στο ίδιο μάθημα/θεματική ενότητα.