Η νέα κίνηση του Πανου Λαζαράτου με φόντο τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την αδειοδότηση των προγραμμάτων σπουδών τους.

Νέα δικαστική εξέλιξη στον χώρο των ιδιωτικών πανεπιστημίων ανακοίνωσε ο καθηγητής Διοικητικού Δικαίου του ΕΚΠΑ Πάνος Λαζαράτος, ο οποίος γνωστοποίησε ότι κατέθεσε μήνυση κατά της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και του προέδρου της, με αντικείμενο τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UNIC).

Σε δημόσια ανάρτησή του, ο καθηγητής Πάνος Λαζαράτος αναφέρει ότι κατατέθηκε «μια ακόμη μήνυση» κατά των μελών της ΕΘΑΑΕ και του προέδρου της, σχετικά με τη μη ανάκληση των προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Όπως υποστηρίζει, η συγκεκριμένη νομική ενέργεια γίνεται «προς προστασία του ιδίου του Πανεπιστημίου», εκτιμώντας ότι, εφόσον πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συμμορφώσεις, το UNIC μπορεί να έχει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «λαμπρό μέλλον» στην Ελλάδα.

Στην ίδια ανάρτηση ο Πάνος Λαζαράτος υποστηρίζει ότι η μήνυση λειτουργεί και προς προστασία της ίδιας της ΕΘΑΑΕ και του Υπουργείου Παιδείας. Μάλιστα, κάνει λόγο για «εργώδεις, ειλικρινείς προσπάθειες» του υπουργείου προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα που έχει ανακύψει. Παράλληλα προαναγγέλλει ότι «θα ακολουθήσουν ως φαίνεται» ενέργειες των δικηγορικών συλλόγων και της Ένωσης Κολλεγίων.

Η ανάρτηση του καθηγητή Λαζαράτου

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