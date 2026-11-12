Νέες αιχμές Λαζαράτου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια – Τι καταγγέλλει για τις Νομικές Σχολές

Ζήτημα νομιμότητας της έναρξης μαθημάτων σε Νομικές Σχολές των ιδιωτικών πανεπιστημίων θέτει ο καθηγητής Διοικητικού Δικαίου Πάνος Λαζαράτος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρει, σε δύο από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για τα οποία ακυρώθηκαν οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών, έχουν ήδη ξεκινήσει προπαρασκευαστικά μαθήματα, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, τη Δευτέρα αναμένεται να αρχίσουν και τα κανονικά μαθήματα στις Νομικές Σχολές, χωρίς εγκεκριμένα προγράμματα και χωρίς διασφάλιση ότι αυτά θα πιστοποιηθούν.

Ο κ. Λαζαράτος εκφράζει έντονες επιφυλάξεις για τη νομιμότητα των συγκεκριμένων ενεργειών, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία χωρίς εγκεκριμένο πρόγραμμα δημιουργεί σοβαρά ζητήματα. Μάλιστα, χαρακτηρίζει τις πρακτικές αυτές παράνομες και ποινικώς κολάσιμες.

Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι ενημερώθηκε από τον προανακριτή προκειμένου να καταθέσει υπόμνημα, χωρίς να διευκρινίζει περαιτέρω λεπτομέρειες για τη διαδικασία.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0WA1H9zJJ4fUUEB6AZo5si176c9XqiLUm3ekg275KCoA5ZLZAxCLpMbw174pSwFWjl&id=100027002329755}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ανάρτηση Λαζαράτου

ΝΠΠΕ -ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.

————————————————

Μαθαίνω μετά βεβαιότητος ότι σε δύο από τα ΝΠΠΕ των οποίων ακυρώθηκαν οι άδειες και τα προγράμματα από το ΣΤΕ ξεκίνησαν ήδη τα προπαρασκευαστικά μαθήματα .

Και τη ΔΕΥΤΕΡΑ ξεκινούν τα κανονικά μαθήματα σε ΝΟΜΙΚΕΣ χωρίς προγράμματα και χωρίς καμία εγγύηση ότι τα προγράμματα θα πιστοποιηθούν .

Πριφανως οι πλάτες που νομίζουν πως έχουν είναι τεράστιες.

Γνωρίζω έναν έναν τους διδάσκοντες, του Υοrk τουλάχιστον , με τα μικρά τους ονόματα.

Δεν πράττουν ορθά.

Καταπατούν φοβάμαι τα στοιχειωδη της επιστήμης που προτίθενται να διδάξουν δίχως πρόγραμμα και δίχως έγκριση ούτε για τους εαυτούς τους ως ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ.

Ενημερώνω ότι όλα αυτά είναι παράνομα και ποινικώς κολάσιμα καθώς και ότι σήμερα ειδοποιήθηκα από τον προανακριτη για να καταθέσω υπόμνημα.

Πρόκειται για αυτόφωρο διαρκές αδίκημα.

Νομίζω πως δεν λειτουργεί σχεδόν τίποτε σωστά .

Για πρώτη φορά αισθάνομαι κόπωση.

Και μια ελαφρά αναγούλα .