Οι διαδηλωτές έβαλαν την κουκούλα στο άγαλμα πριν από ομιλία του Αμερικανού ρατσιστή ακαδημαϊκού, Nathan Cofnas.

Διαδηλωτές τοποθέτησαν την χαρακτηριστική κουκούλα της Κου Κλουξ Κλαν σε ένα άγαλμα του Σεσίλ Ρόουντ, έξω από το πανεπιστήμιο Oriel στην Οξφόρδη.

Σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media φαίνεται το άγαλμα με την κουκούλα, χαρακτηριστικό σύμβολο της αμερικανικής ρατσιστικής οργάνωσης. Στο άγαλμα τοποθέτησαν επίσης μία πινακίδα που γράφει «Οι ρατσιστές είναι ευπρόσδεκτοι εδώ».

Η ακτιβιστική αυτή κίνηση έγινε καθώς είχε κληθεί στο κολέγιο ως ομιλιτής ο Nathan Cofnas, Αμερικανός ακαδημαϊκός και αυτοχαρακτηριζόμενος ως «ρεαλιστής της φυλής». Ο Cofnas ήταν ο πρώτος άνθρωπος που κατηγόρησε δημόσια για λογοκλοπή τον Jason Arday.

Ο 41χρονος Arday, ο νεότερος μαύρος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ βρέθηκε νεκρός τον περασμένο Αύγουστο μετά από σοβαρές καταγγελίες εναντίον του για λογοκλοπή και όχι μόνο.

Η οργάνωση Led By Donkeys, ένα ακτιβιστικό γκρουπ που ανέλαβαν την ευθύνη για το περιστατικό, ανάρτησαν τη φωτογραφία στο Instagram γράφοντας πως «Την Tρίτη ο λευκός ρατσιστής Nathan Cofnas, ο άνθρωπος που άρχισε την καμπάνια κατά του καθηγητή Jason Arday, θα βρεθεί εδώ για ομιλία στο Κολέγιο Oriel.

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Ωστόσο το κολέγιο παραμένει πιστό στον εαυτό του. Συνεχίζει να εκθέτει αυτό το άγαλμα του Σέσιλ Ρόουντς, του διαβόητου ιμπεριαλιστή που δημιούργησε αποικίες με βάναυσο ρατσισμό στη νότια Αφρική» πρόσθεσε η ομάδα στην ανάρτησή της. Το άγαλμα μπροστά από το κεντρικό κτίριο του Κολεγίου έχει υπάρξει και στο παρελθόν σημείο τριβής καθώς ο Ρόουντς συνδέεται με το αποικιακό παρελθόν της Βρετανίας. Όταν πέθανε το 1902, ο Ρόουντς άφησε κληροδότημα στο κολέγιο 100.000 λίρες, ποσό που σήμερα θα αντιστοιχούσε σε σχεδόν 12,5 εκατ. λίρες.

Κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας καμπάνιας για το κίνημα Black Lives Matter είχε αρχίσει μία νέα συζήτηση για την αφαίρεση του αγάλματος όταν χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το κολέγιο απαιτώντας την απομάκρυνσή του. Αριστεροί ακτιβιστές αναμένεται την Πέμπτη, ημέρα ομιλίας του Cofnas, να συγκεντρωθούν στο Κολέγιο για να διαμαρτυρηθούν.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση των διοργανωτών, ο Cofnas είναι προγραμματισμένο να μιλήσει σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων για τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και για το αν αυτά επηρεάζουν αρνητικά τις πρακτικές προσλήψεων στα πανεπιστήμια.

Η αυτοκτονία Arday

Υπενθυμίζεται ότι Cofnas είχε κατηγορήσει τον Arday για λογοκλοπή τον περασμένο Ιούλιο. Ισχυρίστηκε ότι έβαλε τη διπλωματική εργασία του σε ειδικό λογισμικό και αυτό εντόπισε πως «πολλά κομμάτια έχουν κλαπεί με ελάχιστη επεξεργασία, σε ορισμένες περιπτώσεις διατηρώντας ακόμα και τα λάθη κατά την αντιγραφή από το πρωτότυπο κείμενο».

Ο Arday, ο ο οποίος τότε ήταν καθηγητής Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, υποβλήθηκε επί εβδομάδες σε ενδελεχή έρευνα για την ακαδημαϊκή του εργασία και τις υπόλοιπες πτυχές της ιστορίας της ζωής του.Μέρος της διαμάχης αφορούσε στο αν το πανεπιστήμιο είχε χαμηλώσει τα στάνταρντ του προκειμένου να προσλάβει τον Arday στο πλαίσιο της συμπερίληψης.

Το πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ ξεκίνησε έρευνα τον Αύγουστο οδηγώντας τον Arday, μόλις λίγες ώρες αργότερα στην υποβολή της παραίτησής του επικαλούμενος το «ανελέητο επίπεδο δημόσιας έρευνας». Λίγες μέρες αργότερα ο καθηγητής βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του. Ο ίδιος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες για λογοκλοπή αν και παραδέχθηκε ότι είχε κάνει λάθη.

Μετά τον θάνατό του ο Cofnas, που εργαζόταν ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο πανεπιστήμιο του Ghent στο τμήμα της φιλοσοφίας και των ηθικών επιστημών τέθηκε σε αργία από τη διοίκηση, η οποία ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα. Το πανεπιστήμιο δήλωσε ότι αντιτίθεται στις «διακρίσεις, το μίσος και τον ρατσισμό». Ο Cofnas ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν υπό έρευνα «για διακρίσεις εις βάρος του Arday». Τελικά, του απαγορεύτηκε να διδάξει στο πανεπιστήμιο για τρεις μήνες, αλλά του επετράπη να συνεχίσει την ερευνητική του θέση.

Ο Cofnas προηγουμένως είχε απολυθεί το 2024 από τη θέση του βοηθού καθηγητή στο πανεπιστήμιο του Emmanuel στο Κέιμπριτζ. Τότε είχε γράψει σε ένα blog ότι υπό το βλέμμα της πραγματικής αξιοκρατίας, οι μαύροι θα «εξαφανίζονταν από όλες σχεδόν τις θέσεις υψηλού προφίλ εκτός του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας».

Με πληροφορίες του Telegraph/Independent