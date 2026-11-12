Αύξηση 38% στα EBITDA το εννεάμηνο του 2026.

Η Premia Properties («PREMIA» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη του εννεάμηνου 2026 (1.1 – 30.09.2026). Συνολική αξία επενδύσεων €766,8 εκατ., αυξημένη κατά 11% από την αρχή του έτους. Την 30.09.2026 το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλαμβάνει 80 ακίνητα και 581 χιλ. τ.μ. κτιρίων υπό διαχείριση, με ισορροπημένη κατανομή μεταξύ των επιμέρους χρήσεων. Οι λειτουργικοί δείκτες παραμένουν ισχυροί, με τη μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος στο 7.1% και τη μέση σταθμισμένη διάρκεια των μισθώσεων (WAULT) στα 10 έτη, προσδίδοντας υψηλή ορατότητα στις μελλοντικές ταμειακές ροές. βλπ. Ορισμούς

Την 30.09.2026 το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλαμβάνει 80 ακίνητα και 581 χιλ. τ.μ. κτιρίων υπό διαχείριση, με ισορροπημένη κατανομή μεταξύ των επιμέρους χρήσεων. Οι λειτουργικοί δείκτες παραμένουν ισχυροί, με τη μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος στο 7.1% και τη μέση σταθμισμένη διάρκεια των μισθώσεων (WAULT) στα 10 έτη, προσδίδοντας υψηλή ορατότητα στις μελλοντικές ταμειακές ροές. Υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Η Εταιρεία επικεντρώνεται στην ολοκλήρωση της ήδη ανακοινωθείσας στρατηγικής επένδυσης στα ξενοδοχεία ΑΚΤΙ HOTELS & Resorts σε Ρόδο και Κω (1.316 δωμάτια), η οποία, μαζί με τις δύο ξενοδοχειακές μονάδες στην Κω που εντάχθηκαν στο χαρτοφυλάκιο στις αρχές του έτους, διευρύνει ουσιαστικά το αποτύπωμα της PREMIA στον κλάδο της φιλοξενίας. Στις φοιτητικές κατοικίες, η ένταξη των νέων μονάδων σε Ξάνθη, Βόλο, Πάτρα, Ρόδο και Καισαριανή ανέβασε την συνολική δυναμικότητα στα 765 δωμάτια.

Η Εταιρεία επικεντρώνεται στην ολοκλήρωση της ήδη ανακοινωθείσας σε Ρόδο και Κω (1.316 δωμάτια), η οποία, μαζί με τις δύο ξενοδοχειακές μονάδες στην Κω που εντάχθηκαν στο χαρτοφυλάκιο στις αρχές του έτους, διευρύνει ουσιαστικά το αποτύπωμα της PREMIA στον κλάδο της φιλοξενίας. Στις φοιτητικές κατοικίες, η ένταξη των νέων μονάδων σε Ξάνθη, Βόλο, Πάτρα, Ρόδο και Καισαριανή ανέβασε την συνολική δυναμικότητα στα 765 δωμάτια. Ισχυρή κεφαλαιακή βάση και διαφοροποιημένες πηγές χρηματοδότησης. Την 30.09.2026 τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε €282,1 εκατ., ο καθαρός δανεισμός σε €479,6 εκατ. και το σύνολο ενεργητικού σε €798,8 εκατ., με τον δείκτη Net LTV να διαμορφώνεται σε 63% (31.12.2025: 57%). Η χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος στηρίζεται στο διαπραγματεύσιμο ομολογιακό δάνειο ύψους €150 εκατ. που εκδόθηκε τον Απρίλιο, στην αξιοποίηση πόρων του ΤΑΑ και στις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις, ενώ η αξιολόγηση ΑΑ από την ICAP CRIF, η οποία επιβεβαιώθηκε τον Σεπτέμβριο, κατατάσσει την PREMIA σε κατηγορία πάρα πολύ χαμηλού πιστωτικού κινδύνου. Επιτάχυνση της ανάπτυξης σε έσοδα και λειτουργική κερδοφορία. Τα ενοποιημένα έσοδα εννεαμήνου ανήλθαν σε €32,6 εκατ. (+26%) και η λειτουργική κερδοφορία (Προσαρμοσμένο EBITDA) σε €23,8 εκατ. (+38%), προσεγγίζοντας ήδη το επίπεδο του συνόλου του 2025 (€24,1 εκατ.), με ρυθμούς αύξησης ταχύτερους από εκείνους του α' εξαμήνου (+21% και +34%). Τα έσοδα από μισθώματα επενδυτικών ακινήτων αυξήθηκαν κατά 27% σε €29,7 εκατ., με τη συνεισφορά των επενδύσεων του 2025 και των αρχών του 2026, και τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) διαμορφώθηκαν σε €8,2 εκατ. Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €10,9 εκατ. (εννεάμηνο 2025: €28,0 εκατ.), κυρίως λόγω των χαμηλότερων κερδών από αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των ακινήτων (€1,6 εκατ. έναντι €18,8 εκατ.) και των υψηλότερων χρηματοοικονομικών εξόδων (€15,3 εκατ. έναντι €9,0 εκατ.).

Τα ενοποιημένα έσοδα εννεαμήνου ανήλθαν σε €32,6 εκατ. (+26%) και η λειτουργική κερδοφορία (Προσαρμοσμένο EBITDA) σε €23,8 εκατ. (+38%), προσεγγίζοντας ήδη το επίπεδο του συνόλου του 2025 (€24,1 εκατ.), με ρυθμούς αύξησης ταχύτερους από εκείνους του α' εξαμήνου (+21% και +34%). Τα έσοδα από μισθώματα επενδυτικών ακινήτων αυξήθηκαν κατά 27% σε €29,7 εκατ., με τη συνεισφορά των επενδύσεων του 2025 και των αρχών του 2026, και τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) διαμορφώθηκαν σε €8,2 εκατ. Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €10,9 εκατ. (εννεάμηνο 2025: €28,0 εκατ.), κυρίως λόγω των χαμηλότερων κερδών από αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των ακινήτων (€1,6 εκατ. έναντι €18,8 εκατ.) και των υψηλότερων χρηματοοικονομικών εξόδων (€15,3 εκατ. έναντι €9,0 εκατ.). Ανταγωνιστικοί όροι χρηματοδότησης και περιορισμένη έκθεση σε μεταβολές επιτοκίων. Το μέσο κόστος δανεισμού του Ομίλου διαμορφώνεται την 30.09.2026 σε 3.8%, με τη μέση σταθμισμένη διάρκεια των δανείων στα 7.7 έτη. Το 64% του συνολικού δανεισμού φέρει σταθερό επιτόκιο μέσω του ομολογιακού δανείου, εργαλείων αντιστάθμισης και χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Διαβάστε περισσότερα εδώ.