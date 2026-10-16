Οι ειδικοί τον ενημέρωσαν πως τα ευρήματα στο κτήμα του ενδέχεται να αλλάξουν την ιστορική κατανόηση της περιοχής.

Μια τυχαία ανακάλυψη κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών οδήγησε τους αρχαιολόγους στην αποκάλυψη σημαντικών ευρημάτων από την εποχή του βασιλιά Ραμσή Β΄, ο οποίος κυβέρνησε την Αίγυπτο από το 1279 π.Χ. έως το 1213 π.Χ.

Ο Αιγύπτιος αγρότης Χαλέντ αλ-Σαχάτ εντόπισε στο κτήμα του μια ασυνήθιστη ροζ πέτρα και ειδοποίησε αμέσως τις αρμόδιες αρχές, δίνοντας το έναυσμα για ανασκαφές που φέρνουν στο φως μοναδικά ιστορικά κειμήλια.



Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, ο λίθος που κίνησε την προσοχή του αγρότη αποδείχθηκε ότι ήταν ένα μπλοκ από ροζ γρανίτη, μήκους περίπου 1,3 μέτρων, το οποίο έφερε δύο βασιλικούς τίτλους του Ραμσή Β΄: «Νέσου-Μπίτι» (Βασιλιάς της Άνω και Κάτω Αιγύπτου) και «Σα-Ρα» (Υιός του Ρα, του θεού του ήλιου).



Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που ακολούθησαν στην περιοχή αποκάλυψαν, σε μικρή απόσταση από το γρανιτένιο μπλοκ, την κολοσσιαία κεφαλή ενός αγάλματος του Ραμσή Β΄, ύψους 1,6 μέτρων. Η κεφαλή απεικονίζει τον Φαραώ να φορά το διπλό στέμμα, σύμβολο της ενοποίησης της Άνω και Κάτω Αιγύπτου γύρω στο 3100 π.Χ. Με βάση τις αναλογίες του ευρήματος, οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι το αρχικό, ολοκληρωμένο άγαλμα είχε ύψος που άγγιζε τα 8,5 μέτρα. Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκαν επίσης τμήματα από τη ραχιαία στήλη του αγάλματος, τα οποία φέρουν το επίσημο βασιλικό όνομα του Φαραώ: Hor Ka Nakht Mery Maat.



Παράλληλα, οι ανασκαφές έφεραν στο φως το μεγαλύτερο μέρος ενός δεύτερου βασιλικού αγάλματος, μήκους 2,4 μέτρων, το οποίο επίσης αποδίδεται στον Ραμσή Β΄. Παρότι λείπουν τα κάτω άκρα, η βάση και τμήμα της βασιλικής καλύπτρας, τα χαρακτηριστικά του προσώπου διατηρούνται σε εξαιρετική κατάσταση και παρουσιάζουν έντονη ομοιότητα με το πρώτο άγαλμα.



Η υπεύθυνη στάση του αγρότη να μην κρατήσει τα ευρήματα αλλά να τα παραδώσει στο κράτος αναγνωρίστηκε επισήμως. Την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, ο υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, Σερίφ Φατχί, επισκέφθηκε το χωριό του αλ-Σαχάτ στο κυβερνείο Αλ Γκαρμπία στο Δέλτα του Νείλου για να τον τιμήσει δημόσια, παρουσία των συγχωριανών και της οικογένειάς του. Ο υπουργός απένειμε στον αγρότη και τη σύζυγό του τιμητικές διακρίσεις, προσφέροντάς τους παράλληλα ένα ταξίδι στη Σαουδική Αραβία για να πραγματοποιήσουν το προσκύνημα Ούμρα ως επιβράβευση για την εντιμότητα και την πολιτική του συνείδηση.



Ο αλ-Σαχάτ εξέφρασε την έκπληξη και τη χαρά του για τις εξελίξεις, σημειώνοντας ότι οι ειδικοί τον ενημέρωσαν πως τα ευρήματα στο κτήμα του ενδέχεται να αλλάξουν την ιστορική κατανόηση της περιοχής. Οι ανασκαφές και οι αρχαιολογικές μελέτες στο σημείο συνεχίζονται για τη συλλογή περισσότερων στοιχείων σχετικά με τα αγάλματα, την τοπική ιστορία και την αρχιτεκτονική εξέλιξη της περιοχής στην αρχαία Αίγυπτο.

Πηγή: CBS