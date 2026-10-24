Διαφάνεια και λογοδοσία ζητά ο ΕΣΔΕΠ για τα ξενόγλωσσα προγράμματα με δίδακτρα στο ΑΠΘ, τα «καυτά» ερωτήματα.

Ερωτήματα για την πορεία υλοποίησης, τον αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών, το κόστος λειτουργίας και τις πηγές χρηματοδότησης των εννέα νέων Ξενόγλωσσων Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΞΠΠΣ) με δίδακτρα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θέτει ο ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ, ζητώντας μέσω επιστολής που απέστειλε σαφείς απαντήσεις από τις πανεπιστημιακές αρχές.

Ο ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ, με απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης στις 23 Σεπτεμβρίου 2025, έχει εκφράσει την κατηγορηματική αντίθεσή του στη λειτουργία προπτυχιακών προγραμμάτων με δίδακτρα στα δημόσια πανεπιστήμια. Όπως επισημαίνει, η ανάπτυξή τους εντάσσεται σε μια πολιτική που συνδέει τη λειτουργία των δημόσιων ΑΕΙ με την αναζήτηση ιδίων πόρων, σε ένα περιβάλλον υποχρηματοδότησης, με ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για την εκπαιδευτική διαδικασία και την ποιότητα των ήδη υφιστάμενων δωρεάν προγραμμάτων σπουδών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών κατά το προηγούμενο έτος, εννέα νέα ΞΠΠΣ με δίδακτρα, πέραν του προγράμματος που λειτουργεί στο Τμήμα Ιατρικής από το 2021, επρόκειτο να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους τον Σεπτέμβριο του 2026. Ωστόσο, μέχρι την έκδοση της επιστολής δεν είχε υπάρξει σχετική ενημέρωση για την έναρξη λειτουργίας τους.

Η απουσία ενημέρωσης δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με το ποια προγράμματα ξεκίνησαν πράγματι τη λειτουργία τους, πόσοι φοιτητές εγγράφηκαν σε αυτά και αν η λειτουργία ορισμένων μετατέθηκε ή ανεστάλη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ απευθύνει ερωτήματα προς τις Πρυτανικές Αρχές, τη Σύγκλητο, το Συμβούλιο Διοίκησης και τους προέδρους των Τμημάτων που πρόκειται να φιλοξενήσουν τα προγράμματα, ζητώντας αναλυτικά στοιχεία για:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τις αιτήσεις και τις εγγραφές: Πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν σε καθένα από τα εννέα προγράμματα και πόσοι φοιτητές έχουν τελικά εγγραφεί;

Την έναρξη λειτουργίας: Ποια προγράμματα δεν ξεκίνησαν και για ποιους λόγους μετατέθηκε η λειτουργία τους;

Το διοικητικό κόστος: Ποια ήταν η συνολική διοικητική δαπάνη για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και ποια είναι η προβλεπόμενη δαπάνη για το 2026-2027;

Τις δαπάνες προώθησης και διαφήμισης: Πόσα χρήματα διατέθηκαν για ιστοσελίδες, συμβούλους προώθησης, διαφημιστικές ενέργειες και ταξίδια στο εξωτερικό κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και πόσα προβλέπεται να δαπανηθούν κατά το τρέχον;

Τις πηγές χρηματοδότησης: Από ποιους πόρους καλύφθηκαν οι παραπάνω δαπάνες και ποιο ήταν το ύψος του δανεισμού των προγραμμάτων από τον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος; Ποιο ποσό προβλέπεται να δανειστεί κατά το τρέχον;

Τη διοικητική υποστήριξη: Πόσοι διοικητικοί υπάλληλοι που εξυπηρετούν τα υφιστάμενα δωρεάν προγράμματα απασχολήθηκαν για την υποστήριξη των νέων ΞΠΠΣ και πόσοι προβλέπεται να απασχοληθούν φέτος;

Τη χρήση υποδομών: Ποιες υποδομές του ΑΠΘ πρόκειται να χρησιμοποιήσουν τα νέα προγράμματα και με ποιους όρους;

Ο ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ ζητά από τις αρμόδιες πανεπιστημιακές αρχές να δώσουν συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες απαντήσεις, ώστε η πανεπιστημιακή κοινότητα να έχει πλήρη εικόνα για την πραγματική πορεία, το κόστος και τις συνέπειες της λειτουργίας των νέων ΞΠΠ