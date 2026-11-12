Κάλεσμα στους αποφοίτους των πρώην ΤΕΙ να ενώσουν τις φωνές τους και να διεκδικήσουν μια δίκαιη θεσμική λύση.

Μια νέα πρωτοβουλία για την ανάδειξη ενός διαχρονικού ζητήματος που αφορά χιλιάδες αποφοίτους της ανώτατης εκπαίδευσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη δημιουργία δημόσιου ψηφίσματος στην πλατφόρμα Avaaz, με αίτημα τη θεσμοθέτηση της ακαδημαϊκής αντιστοίχισης των πτυχίων των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα.

Το ψήφισμα «Απόφοιτοι ΤΕΙ: Θεσπίστε τώρα την αντιστοίχιση των πτυχίων με τα Πανεπιστήμια!» που είναι διαθέσιμο εδώ απευθύνεται στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ζητώντας τη δημιουργία μιας δίκαιης, διαφανούς και αντικειμενικής διαδικασίας αξιολόγησης και αντιστοίχισης των τίτλων σπουδών.

Απόφοιτοι ΤΕΙ: Θεσπίστε τώρα την αντιστοίχιση των πτυχίων με τα Πανεπιστήμια!

Πρόκειται για ένα ζήτημα που εξακολουθεί να απασχολεί μεγάλο αριθμό αποφοίτων, καθώς οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης, με την αναδιάρθρωση και την ενσωμάτωση των πρώην ΤΕΙ στον πανεπιστημιακό τομέα, δημιούργησαν νέα δεδομένα, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί μια συνολική λύση για την ακαδημαϊκή αντιστοίχιση των ήδη απονεμηθέντων πτυχίων. Το ζήτημα της αντιστοίχισης των ήδη απονεμηθέντων πτυχίων εξακολουθεί να απασχολεί μεγάλο αριθμό αποφοίτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη να μην αποκλειστούν από οποιαδήποτε μελλοντική ρύθμιση οι απόφοιτοι παλαιότερων ετών, συμπεριλαμβανομένων όσων αποφοίτησαν πριν από το 2001. Η πρωτοβουλία υποστηρίζει ότι η αντιμετώπιση του ζητήματος πρέπει να βασίζεται σε τεκμηριωμένα ακαδημαϊκά κριτήρια, με σεβασμό στην αρχή της ίσης μεταχείρισης και στις ιδιαιτερότητες των προγραμμάτων σπουδών.

«Δεν ζητάμε προνόμια αλλά διεκδικούμε μια δίκαιη λύση»

«Η γνώση δεν έχει ημερομηνία λήξης. Οι απόφοιτοι των πρώην ΤΕΙ σπούδασαν, εξετάστηκαν και απέκτησαν νόμιμους τίτλους σπουδών από αναγνωρισμένα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης. Δεν ζητάμε προνόμια ούτε αυτόματη εξίσωση χωρίς ακαδημαϊκή αξιολόγηση. Ζητάμε να θεσπιστεί μια σαφής και δίκαιη διαδικασία, με αντικειμενικά κριτήρια, που θα δίνει τη δυνατότητα εξέτασης της αντιστοίχισης των πτυχίων μας. Κυρίως, ζητάμε να μη δημιουργηθούν νέες αδικίες με αποκλεισμούς αποφοίτων λόγω του έτους κατά το οποίο ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους. Η επίλυση ενός διαχρονικού προβλήματος δεν αποτελεί ζήτημα κομματικής αντιπαράθεσης. Αποτελεί ζήτημα θεσμικής συνέπειας, εκπαιδευτικής πολιτικής και δικαιοσύνης» τονίζουν οι Μαρία Πελεφάντη, Απόφοιτη Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης και η Μαρία Κελεσίδου, Απόφοιτη Τμήματος Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών

Μέσω του ψηφίσματος καλούνται οι απόφοιτοι των πρώην ΤΕΙ, οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι, οι πανεπιστημιακοί, οι φοιτητές και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης να ενημερωθούν και, εφόσον συμφωνούν με το αίτημα, να το υποστηρίξουν. Στόχος είναι η συγκέντρωση υπογραφών και η ανάδειξη του ζητήματος στον δημόσιο διάλογο, ώστε να εξεταστεί ουσιαστικά από τα αρμόδια θεσμικά όργανα.