O ξένος Τύπος ανακάλυψε το Maestro και το αποθεώνει

«Ένα σχεδόν τέλειο θρίλερ και μια φανταστική σειρά με απίστευτες ερμηνείες που έχει γίνει talk of the town», γράφουν τα ξένα sites για το Maestro.

Kαι ξαφνικά τα ξένα μέσα ενημέρωσης ανακάλυψαν το Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Συγκεκριμένα ο αθρογράφος του Unilad, Callum Jones, στρέφει την προσοχή του στην τηλεοπτική σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, αφιερώνοντας αρκετές εγκωμιαστικές λέξεις στο άρθρο του για το Maestro in Blue, όπως είναι ο τίτλος της σειράς στο εξωτερικό.

«Οι συνδρομητές του Netflix αισθάνονται συγκινημένοι για ένα "σχεδόν τέλειο" θρίλερ που έχει μπει στα ραντάρ των περισσότερων θαυμαστών. Ενώ η εορταστική περίοδος προσφέρει την τέλεια ευκαιρία για πολύ φαγητό και ποτό, είναι επίσης μια εξαιρετική στιγμή για να καθίσετε με την οικογένεια και να παρακολουθήσετε μια ολοκαίνουργια σειρά ή ταινία», όπως είναι το Maestro δηλαδή.



«Φυσικά, έχετε τα κλασικά να παρακολουθείτε ξανά και ξανά - αλλά τίποτα δεν είναι καλύτερο από το να βρείτε κάτι νέο και να το ερωτευτείτε, σωστά;». Διερωτάται ο συντάκτης του άρθρου και αμέσως μετά φροντίζει να βάλει τους αναγνώστες του στο ψητό.



Όπως αναφέρει «Η τελευταία και τρίτη σεζόν του Maestro in Blue στο Netflix είναι talk of the town στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτή τη στιγμή, με έναν θαυμαστή να σχολιάζει ότι είναι "όσο κοντά στην τελειότητα μπορεί να φτάσει μια τηλεοπτική εκπομπή}"».



Αφήνοντας όμως τα εγκωμιαστικά σχόλια στην άκρη για λίγο, ο συντάκτης θέλει να μας εξηγήσει περί τίνος πρόκειται, κάνοντας μια σύντοψη σύνοψη ολόκληρης της ιστορίας του Maestro.



«Λοιπόν, ακολουθεί τον μπλεγμένο μουσικό Ορέστη, τον οποίο υποδύεται ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και που εργάζεται σκληρά για να δει ένα τοπικό φεστιβάλ μουσικής να επιστρέφει στο ελληνικό νησί των Παξών.



Ωστόσο, η αναβίωση του δημοφιλούς σόου είναι αυτό που θα τον απασχολήσει λιγότερο, αφού εμπλέκεται σε έναν άγριο φόνο μαζί με τη σύντροφό του Κλέλια, που υποδύεται η Κλέλια Ανδριολάτου.



Ενώ η τρίτη σεζόν του Maestro in Blue δεν έχει επαρκή αριθμό κριτικών για να συγκεντρώσει βαθμολογία στο Rotten Tomatoes, οι κριτικοί που σχολίασαν τη σειρά μίλησαν θετικά γι 'αυτό. Επιπλέον, η πρώτη σεζόν σημείωσε εντυπωσιακή βαθμολογία κοινού 91%», εξηγεί ο Jones στο άρθρο του και στη συνέχεια αναφέρει μερικές από τις κριτικές για τη σειρά.



«"Η χημεία μεταξύ των πρωταγωνιστών και του θεαματικού μεσογειακού σκηνικού θα κρατήσει τα μάτια σας στο Maestro In Blue, ακόμα κι αν υπάρχουν μερικές ασυνέπειες στην αφήγηση", έγραψε ο Joe Keller, από το Decider.



Μιλώντας για τη δεύτερη σεζόν της σειράς, ο Keller πρόσθεσε: "Το Maestro In Blue έχει γίνει πλέον μια πλήρης σαπουνόπερα... Έχει πολύ ζουμερό δράμα, αλλά δεν είμαστε σίγουροι αν μπορεί να αντέξει το να είναι τόσο διάσπαρτο σε έκταση".



Στο μεταξύ, ο Archi Sengupta, από το LeisureByte.com, είπε για την τρίτη σεζόν: "Η σεζόν 3 του Maestro in Blue είναι φανταστική λόγω των απίστευτων ερμηνειών του, της μουσικής επένδυσης που σε στοιχειώνει και των εκπληκτικών Παξών που δεν παραλείπει ποτέ να εντυπωσιάσει"».



Ο Jones, κλείνοντας το άρθρο του αναφέρεται και στον ενθουσιασμό που έδειξε ο Μόργκαν Φρίμαν για τη σειρά, με ανάρτησή του στο Instagram: «Ο Μόργκαν Φρίμαν είναι μεταξύ των αυξανόμενων φαν της ελληνικής σειράς, καθώς με ανάρτησή του στο Instagram προέτρεψε τους θαυμαστές του να δουν το Maestro in Blue.

"Αν δεν είχατε τη χαρά να παρακολουθήσετε το Maestro in Blue, πραγματικά χάνετε κάτι ξεχωριστό. Με φόντο τους Παξούς που κόβουν την ανάσα - ένα μικρό ελληνικό νησί που είναι κοντά στην καρδιά μου - αυτή η σειρά είναι ένα αριστούργημα", είπε.

"Σημειώστε τα ημερολόγιά σας, φίλοι μου. Η τρίτη και τελευταία σεζόν φτάνει στο Netflix, στις 28 Δεκεμβρίου. Μην τη χάσετε."».



Κλείνοντας, ο συντάκτης μας προτρέπει να δούμε και τις τρεις σεζόν του Maestro άμεσα! «Όπως είπε ο Freeman, μπορείτε να παρακολουθήσετε το Maestro στο Blue, και τις τρεις σεζόν, στο Netflix τώρα».



Σημείωνεται, ότι ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης πρόσφατα έδωσε συνέντευξη στο Αμερικανικό δίκτυο ABC όπου μίλησε για την επιτυχία του Maestro στο Netflix.