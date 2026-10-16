Πώς συνέβη η τραγωδία στην Κύπρο.

Δικαστήριο στην Κύπρο επέβαλε χρηματική ποινή ύψους 3.000 ευρώ σε Βρετανό του οποίου ο γιος έπεσε από το παράθυρο του τέταρτου ορόφου ξενοδοχείου- από ύψος σχεδόν 12 μέτρων- με συνέπεια να σκοτωθεί.

Ο Τζόσουα Φόστερ νόμιζε ότι το παράθυρο ήταν κλειστό, όταν έβαλε το παιδί στο περβάζι για να του δείξει το υδάτινο πάρκο, αλλά «έχασε τον έλεγχο» του γιου του, σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης.

Ο 37χρονος παρουσιάστηκε την Παρασκευή ενώπιον δικαστηρίου στην Πάφο για την ανακοίνωση της ποινής του, ενώ ήδη είχε δηλώσει ένοχος για πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης.

Ο Φόστερ προσπαθούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του ακούγοντας τη δικαστή Φρόσω Χριστοδουλίδου να ανακοινώνει την ποινή του.

Πώς έγινε η τραγωδία στην Κύπρο

Στις 12 Ιουλίου, την πρώτη ημέρα των διακοπών της οικογένειας, το αγόρι έπεσε από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου στον Χλώρακα και σκοτώθηκε. Ο Φόστερ με τη σύζυγό του, τα δύο τους παιδιά και τα πεθερικά του είχαν φτάσει στην Κύπρο μόλις λίγες ώρες νωρίτερα.

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Έπειτα από διάφορες δραστηριότητες, η οικογένεια επέστρεψε στα δωμάτιά της, προκειμένου να ετοιμαστεί να βγει για βραδινό φαγητό. Περίπου στις 18:00 ο Φόστερ, ο πεθερός του και ο γιος του πήγαιναν προς το ασανσέρ, όταν το παιδί είδε το υδάτινο πάρκο που φαινόταν από το παράθυρο. Τότε ο 37χρονος έβαλε το αγόρι στο περβάζι του παραθύρου και συνέβη το «αδιανόητο», χωρίς να προλάβει να αντιδράσει ο πατέρας, περιέγραψε στο δικαστήριο ο συνήγορός του, Αλέξανδρος Αλεξάνδρου. Ο Φόστερ δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι το παράθυρο ήταν ανοιχτό.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Πάφου, όπου δυστυχώς παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το επαναφέρουν, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

«Ένα στιγμιαίο λάθος με μοιραίες συνέπειες»

«Το παράθυρο δεν φαίνεται να έφερε σήμανση που θα είχε κάνει τον κατηγορούμενο να καταλάβει πως ήταν ανοιχτό το ένα τμήμα του», ανέφερε η δικαστής ανακοινώνοντας την ποινή του 37χρονου.

«Η αποτυχία του να εξακριβώσει ότι το παράθυρο ήταν κλειστό προτού ανεβάσει τον γιο του σε αυτό οδήγησε στο τραγικό αποτέλεσμα. Ήταν ένα στιγμιαίο λάθος, που δημιούργησε μια επικίνδυνη κατάσταση με μοιραίες συνέπειες», συμπλήρωσε.

Η δικαστής σημείωσε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως ο κατηγορούμενος εξέθεσε σκόπιμα το παιδί σε κίνδυνο. Πρόσθεσε ότι καμία ποινή δεν μπορεί να ξεπεράσει «τις προσωπικές συνέπειες της απώλειας του παιδιού του».

Με πληροφορίες από Guardian, BBC