Όσα θα δούμε απόψε.

Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επέστρεψε πιο ζεστό και πιο…. ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα πρώτο ραντεβού το First Dates άνοιξε ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία;

Θα πετύχει η συνάντηση;

Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί!

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Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή! Και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία!

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στις 21:00 στο First Dates

Το First Dates, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη βράδυ, δίνει την ευκαιρία σε νέα άτομα να γνωριστούν, σε νέους έρωτες να γεννηθούν, ανοίγοντας τον δρόμο για δεύτερα ραντεβού.

Έξι singles, με διαφορετικές ιστορίες, ξεχωριστές προσωπικότητες και τις δικές τους προσδοκίες, επισκέπτονται το εστιατόριο του έρωτα αναζητώντας το άλλο τους μισό. Θα καταφέρουν να βρουν αυτό που ψάχνουν ή η βραδιά κρύβει εκπλήξεις και ανατροπές;

Η γοητευτική Ιωάννα έρχεται στο First Dates από τη Θεσσαλονίκη και ελπίζει να της χαμογελάσει επιτέλους η τύχη και να αφήσει πίσω της τις απογοητεύσεις του παρελθόντος. Με αέρα Gen Z και αφοπλιστική άνεση, ζητά από τη Ζεν ακριβώς αυτό που θέλει να βρει σε έναν άντρα! Ο 20χρονος Γιώργος αγαπά την κλασική μουσική, τις μηχανές και τα τατουάζ. Θα καταφέρει να κεντρίσει το ενδιαφέρον της και να αποδειχθεί ο άντρας των ονείρων της; Ή μήπως θα προστεθεί κι αυτός στη λίστα των απογοητεύσεών της;

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Η Λυδία έχει κουραστεί από το dating της γενιάς της και έρχεται στο First Dates αναζητώντας την ουσιαστική σύνδεση, με συναίσθημα και βάθος. Είναι ένα κορίτσι της τέχνης και η συναισθηματική της φύση δεν ταιριάζει κάποιες φορές με τους καταιγιστικούς ρυθμούς της σημερινής εποχής. Ο Σπύρος είναι η επιτομή του «καλού παιδιού»: έχει χιούμορ, είναι ρομαντικός και δεν έχει κανένα red flag. Τουλάχιστον αυτό πιστεύει ο ίδιος. Άραγε, μετά το ραντεβού τους, θα το επιβεβαιώσει και η Λυδία;

Η Κατερίνα έρχεται στο First Dates γεμάτη ζωντάνια, κέφι και κρητικό αέρα για να βάλει «φωτιά» στο εστιατόριο του έρωτα με την αστείρευτη ενέργειά της! Δεν θα μπορούσε να συναντήσει κανέναν άλλο πέρα από τον Μανώλη, έναν άντρα που απολαμβάνει τη ζωή και την καλοπέραση! Θα ενδώσει, όμως, η Κατερίνα στα ερωτικά του καλέσματα ή θα σφυρίξει πρόωρα και άδοξα τη λήξη αυτού του ραντεβού;

Τρία ραντεβού, έξι διαφορετικές προσωπικότητες και ο έρωτας πάντα σε πρώτο πλάνο στο First Dates!