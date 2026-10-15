«Υπηρέτησε για δεκαετίες το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, χαρίζοντας ερμηνείες γεμάτες αλήθεια, ευαισθησία και πάθος».

Το μεσημέρι της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου, έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση του θανάτου της Μπέτυς Βαλάση, και η Φίνος Φιλμ την τιμά με μία ιδιαίτερη ανάρτηση.

Η ηθοποιός, που έγινε ευρέως γνωστή στο κοινό και αγαπήθηκε μέσα από το ρόλο της στη σειρά «Λωξάντρα», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Η είδηση επιβεβαιώθηκε μέσω σχετικής ανάρτησης του Σπύρου Μπιμπίλα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες η πολιτική κηδεία της ηθοποιού θα τελεστεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στις 11:30, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ

«Αντίο στην αγαπημένη ηθοποιό Μπέτυ Βαλάση, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.

Με εκφραστική δύναμη, πληθωρική προσωπικότητα και μια ξεχωριστή ικανότητα να γεμίζει τη σκηνή και την οθόνη με την παρουσία της, άφησε το δικό της αποτύπωμα στην ελληνική υποκριτική τέχνη.

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Υπηρέτησε για δεκαετίες το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, χαρίζοντας ερμηνείες γεμάτες αλήθεια, ευαισθησία και πάθος. Για πολλές γενιές Ελλήνων θα παραμείνει η αξέχαστη τηλεοπτική «Λωξάντρα», ενώ στη Φίνος Φιλμ θα κατοικεί πάντα στον «Αστερισμό της Παρθένου».

'Είναι μεγάλο δώρο η ζωή, όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα', είχε πει κάποτε η ίδια.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.

Καλό ταξίδι, Μπέτυ».

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