«Η πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ θα συνεχιστεί και θα εμπλουτιστεί ως το τέλος του έτους», τόνισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Στο ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση φαινομένων αδικαιολόγητων ανατιμήσεων, αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Ευθέως» του ERTNEWS.

«Δεν γίνεται εν μέσω τόσο μεγάλων πιέσεων να είναι κάποιοι ευχαριστημένοι με τεράστια κέρδη και ένα τμήμα της κοινωνίας να έχει τεράστιες δοκιμασίες», τόνισε χαρακτηριστικά, απευθύνοντας έκκληση προς την επιχειρηματικότητα να συμβάλει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης, μειώνοντας το μεσοσταθμικό της κέρδος. Όπως διευκρίνισε, δεν αφορά την επαναφορά του μέτρου του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, αλλά αναζητά, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, μια αποτελεσματική μεθοδολογία που θα διαχωρίζει τις δικαιολογημένες ανατιμήσεις από εκείνες που δεν δικαιολογούνται. Στην προσπάθεια αυτή θα αξιοποιηθεί και η τεχνητή νοημοσύνη. «Δεν μίλησα για πλαφόν. Το πλαφόν το εφάρμοσα και μάλιστα με πολύ μεγάλη αυστηρότητα και ένταση. Δεν θέλω να επανέλθουμε σε αυτό, διότι δημιουργεί στρεβλώσεις και προβλήματα στην αγορά. Πρέπει, όμως, να βρούμε τον τρόπο να υπάρξει δικαιοσύνη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι προτάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή και θα τεθούν υπόψη συνολικά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ακόμα την ανάγκη ύπαρξης ενός ισχυρού καταναλωτικού κινήματος που θα εντοπίζει και θα αναδεικνύει φαινόμενα αδικαιολόγητων ανατιμήσεων, συμβάλλοντας στην προστασία των καταναλωτών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, η οποία συνέβαλε στη συγκράτηση των τιμών κατά τους θερινούς μήνες. Όπως επισήμανε, τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο καταγράφηκε αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα, ενώ τον Αύγουστο ο πληθωρισμός κινήθηκε περίπου στο μηδέν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε 1.740 κωδικούς προϊόντων, με μειώσεις που διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο περίπου στο 9%. Η πρωτοβουλία, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, θα συνεχιστεί και θα εμπλουτιστεί ως το τέλος του έτους, με την αντικατάσταση προϊόντων που δεν έχουν πλέον εποχική ζήτηση - όπως τα σχολικά είδη - και την ένταξη νέων κωδικών.

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«Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει ένα ακόμη μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά», ανέφερε επίσης ο κ. Θεοδωρικάκος. Όπως εξήγησε, στόχος είναι να επιτευχθούν ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις, πέρα από τις συνηθισμένες προσφορές των σούπερ μάρκετ, με τις μειώσεις σε ορισμένα προϊόντα να μπορούν να φτάσουν το 25%. Το εορταστικό πακέτο θα συγκρίνεται σε μεγάλο βαθμό με τα αντίστοιχα περσινά προϊόντα, ενώ οι τιμές θα αξιολογούνται με βάση τα δεδομένα της αγοράς κατά την ένταξή τους στην πρωτοβουλία.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει για την προστασία των καταναλωτών, επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά επιβλήθηκαν περιορισμοί στα περιθώρια κέρδους επιχειρήσεων της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ. Όπως υπενθύμισε, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 25 εκατ. ευρώ, τα οποία εισπράχθηκαν στο σύνολό τους. Το μέτρο του πλαφόν, όπως είπε, λειτούργησε για σημαντικό χρονικό διάστημα, αλλά δεν μπορεί να διατηρηθεί επ' αόριστον σε μια ελεύθερη οικονομία.

Προειδοποίησε, παράλληλα, ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, λόγω των δύο εν εξελίξει πολεμικών συγκρούσεων και της ενεργειακής κρίσης, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει ανάλογα με την ένταση των προβλημάτων. «Όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση των φαινομένων και των προβλημάτων, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι και η δική μας προσπάθεια και η παρεμβατικότητά μας», ανέφερε.

Εξήγησε ότι οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν το σύνολο της οικονομίας, καθώς οι διαταραχές στην ενεργειακή αγορά και στην παραγωγή καυσίμων αυξάνουν το κόστος μεταφορών και τροφοδοσίας. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε σημαντική την κυβερνητική στήριξη του πετρελαίου κίνησης με 20 λεπτά του ευρώ, καθώς το diesel αποτελεί βασικό καύσιμο για τη μεταφορά των προϊόντων και οι αυξήσεις του επηρεάζουν ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις νέες παρεμβάσεις που αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση θα παρακολουθείται στενά και θα εξετάζονται μέτρα ανά δεκαπενθήμερο, ανάλογα με τις εξελίξεις.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον δημοσιονομικές δυνατότητες χάρη στη μεγάλη προσπάθεια των τελευταίων ετών, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι απαιτείται και ευρωπαϊκή συνδρομή. Όπως ανέφερε, η ελληνική κυβέρνηση διεκδικεί μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε οι πόροι που θα κατευθύνονται στη στήριξη της οικονομίας και της κοινωνίας, ενδεχομένως και μέσω μειώσεων φόρων στα καύσιμα, να μην επιβαρύνουν με τον ίδιο τρόπο τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις της χώρας.

Αναφερόμενος στη συνολική οικονομική στρατηγική, τόνισε ότι η αποτελεσματικότερη και μακροπρόθεσμη απάντηση στην ακρίβεια είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας, των επενδύσεων και των εισοδημάτων. «Για μένα δεν υπάρχει καλύτερη κοινωνική πολιτική από τις θέσεις εργασίας», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν 600.000 νέες θέσεις εργασίας και ότι ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 40%.

Όπως υπογράμμισε, το μεγάλο στοίχημα για το υπουργείο Ανάπτυξης είναι οι νέες θέσεις εργασίας και οι επενδύσεις να αφορούν κλάδους που προσφέρουν υψηλότερους μισθούς και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. «Αν θέλουμε πραγματικά να προχωρήσουμε μπροστά, αυτός είναι ο δρόμος για να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα του κόστους ζωής και να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών», ανέφερε.

Στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής βρίσκονται η σύγχρονη βιομηχανία, η καινοτομία, η εφαρμοσμένη έρευνα και η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα. Ο υπουργός σημείωσε ότι η βιομηχανία προσφέρει κατά μέσο όρο ετήσιες μεικτές αποδοχές 25.000 ευρώ, έναντι 18.000 ευρώ που είναι ο μέσος όρος της ελληνικής οικονομίας, ενώ έχουν δημιουργηθεί περίπου 60.000 θέσεις εργασίας στον συγκεκριμένο τομέα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην επιτάχυνση των διαδικασιών του Αναπτυξιακού Νόμου. Όπως ανέφερε, ο χρόνος αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων έχει μειωθεί στις 90 ημέρες, από δύο ή τρία χρόνια που απαιτούνταν παλαιότερα. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι η παραγωγικότητα θα ενταχθεί στα κριτήρια αξιολόγησης, ιδιαίτερα για τις στρατηγικές επενδύσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

«Νοιαζόμαστε και για το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογουμένου», τόνισε, αναφερόμενος στην προσπάθεια ανάκτησης χρημάτων από επιχειρήσεις που δεν ολοκλήρωσαν τις επενδύσεις για τις οποίες είχαν λάβει ενισχύσεις. Όπως είπε, έχουν ήδη επιστραφεί 150 εκατ. ευρώ, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται. «Ο νόμος είναι νόμος και πρέπει να τηρείται», υπογράμμισε.

Σχετικά με τον ανταγωνισμό στην αγορά, ο κ. Θεοδωρικάκος απέρριψε τις αιτιάσεις ότι η κυβέρνηση ανέχεται τη λειτουργία καρτέλ, επισημαίνοντας ότι αρμόδια για τη διαπίστωση τέτοιων πρακτικών είναι μόνο η ανεξάρτητη Επιτροπή Ανταγωνισμού. Όπως ανέφερε, το υπουργείο Ανάπτυξης έχει ενισχύσει την Επιτροπή με προσωπικό και νομοθετικές παρεμβάσεις, τονίζοντας ότι οι αρμοδιότητες πρέπει να είναι σαφείς και κάθε θεσμός να αξιολογείται για το έργο του.

Αναφέρθηκε, επίσης, στις παρεμβάσεις για την ασφαλιστική αγορά, υπενθυμίζοντας ότι το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση αντιμετώπισε τις υπέρογκες αυξήσεις στα ισόβια ασφαλιστήρια συμβόλαια, οι οποίες έφταναν το 15% και το 20%. Όπως σημείωσε, η παρέμβαση οδήγησε σε περιορισμό των αυξήσεων στο 7%, προκειμένου να αποφευχθεί ο αποκλεισμός πολιτών από την ιδιωτική ασφάλιση.

Παράλληλα, χαρακτήρισε πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης τη ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που έχουν νοσήσει από καρκίνο να ασφαλίζονται εκ νέου στον ιδιωτικό τομέα μετά την παρέλευση πενταετίας, στο πλαίσιο εφαρμογής ευρωπαϊκής οδηγίας. «Όλοι μας μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση. Είμαστε όλοι άνθρωποι και πρέπει να δείχνουμε αλληλεγγύη», υπογράμμισε.

Απέτυχε το rebranding του Αλέξη Τσίπρα

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του στην πολιτική δεν συνοδεύεται από ουσιαστική αλλαγή θέσεων και πρακτικών. «Προσπάθησε να κάνει rebranding, αλλά είναι ολόιδιος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνέδεσε, μάλιστα, την προηγούμενη πολιτική πορεία του πρώην πρωθυπουργού με τη σημερινή κριτική του για την ακρίβεια. «Την περίοδο 2012-2015 έλεγε στους Έλληνες "κάντε με πρωθυπουργό για να σκίσω με έναν νόμο και με ένα άρθρο το μνημόνιο". Σβήστε λοιπόν τη λέξη "μνημόνιο" και βάλτε στη θέση της τη λέξη "ακρίβεια"», είπε, υποστηρίζοντας ότι ο κ. Τσίπρας δεν έχει παρουσιάσει συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη πρόταση για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Αντίθετα, σημείωσε ότι η ανάγκη για μια πιο παραγωγική και ανταγωνιστική οικονομία, με έμφαση στη βιομηχανία, στην καινοτομία και στον πρωτογενή τομέα, αποτελεί ήδη κεντρικό άξονα της κυβερνητικής πολιτικής. Όπως τόνισε, η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας είναι κρίσιμες προϋποθέσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Ο κ. Θεοδωρικάκος προειδοποίησε επίσης για την εκρηκτική άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία, τονίζοντας ότι «η Ευρώπη πρέπει να ακούσει, γιατί εδώ χτυπάνε καμπάνες και χτυπάνε πάρα πολύ δυνατά». Κάλεσε την ευρωπαϊκή ηγεσία να λάβει σοβαρά μέτρα και υπογράμμισε την ανάγκη κοινής προσπάθειας για την προστασία της δημοκρατίας από ακραίες εκφράσεις.

Αναφερόμενος στην εκλογική προοπτική της Νέας Δημοκρατίας, επισήμανε ότι σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι πολίτες που δεν έχουν ακόμη αποφασίσει τι θα ψηφίσουν, εκτιμώντας ότι πρόκειται για ένα ευρύ κοινωνικό και πολιτικό κέντρο, το οποίο αναζητά ρεαλιστικές λύσεις και προοπτική για το μέλλον. Τόνισε ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από το έργο της και από την ικανότητά της να διασφαλίσει μια καλύτερη πορεία για τη χώρα, υπογραμμίζοντας ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στους πολίτες.

Για τον στόχο της αυτοδυναμίας, σημείωσε ότι οι εκλογές θα κριθούν από τη συνολική εικόνα που θα διαμορφωθεί έως τότε, υπενθυμίζοντας ότι στις εκλογές του 2023 η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε ποσοστά που πολλοί δεν προέβλεπαν λίγους μήνες νωρίτερα. Παράλληλα, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να τοποθετηθούν με σαφήνεια για τους δικούς τους εκλογικούς στόχους.

Αναφερόμενος στον πολιτικό σχηματισμό της Μαρίας Καρυστιανού, σημείωσε ότι η μεγάλη δημοφιλία και η συμπάθεια ενός προσώπου δεν αρκεί από μόνη της για τη συγκρότηση ενός βιώσιμου κόμματος. «Τα κόμματα για να έχουν απήχηση στην κοινωνία, πρέπει να έχουν κάποιες προϋποθέσεις. Πρέπει να εκπροσωπούν κοινωνικές ομάδες, κοινωνικές και εθνικές ανάγκες, να έχουν θέσεις, να έχουν σχέδιο και να έχουν και τους ανθρώπους οι οποίοι εγγυώνται ότι αυτά που έχουν παρουσιάσει, μπορούν να γίνουν πράξη», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα δύσκολη διεθνή συγκυρία και ότι απαιτούνται υπευθυνότητα, συνεργασία και κοινωνική αλληλεγγύη. «Δεν είμαστε εχθροί. Η πολιτική αντιπαλότητα δεν σημαίνει εχθρότητα. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, γιατί όλοι αγαπάμε την πατρίδα μας», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να συνεχίσει να εργάζεται για μια Ελλάδα που προχωρά μπροστά με ασφάλεια, σταθερότητα και καλύτερες προοπτικές για όλους τους πολίτες.

{https://www.youtube.com/watch?v=Di2X7VI8gBo}