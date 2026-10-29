Ο εμβληματικός πρωταγωνιστής του Star Trek πέθανε σε ηλικία 86 ετών.

Πέθανε ο ηθοποιός Πάτρικ Στιούαρτ, ο θρυλικός πρωταγωνιστής των Star Trek και X-Men σε ηλικία 86 ετών.

Ο θρυλικός Άγγλος ηθοποιός εργάστηκε στο θέατρο, το σινεμά και την τηλεόραση και υποδύθηκε τον μοναδικό Κάπτεν Πικάρντ στο Star Trk.

Μεταξύ άλλων είχε προταθεί για 4 Emmy.

Η Κέλι Μπους Νόβακ, εκπρόσωπος του ηθοποιού έκανε γνωστή την είδηση του θανάτου του. «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του σερ Πάτρικ Στιούαρτ, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, έχοντας στο πλευρό του την αγαπημένη του σύζυγο, Σάνι, η οποία τον φρόντιζε με αφοσίωση. Ο θάνατός του επήλθε έπειτα από μια σύντομη και συγκινητική πορεία με τη νόσο Αλτσχάιμερ και την άνοια. Τις τελευταίες του στιγμές, βρισκόταν στην αγκαλιά της οικογένειας και των φίλων του, περιτριγυρισμένος από μουσική, προσευχές, δάκρυα, γέλια και εκείνο το είδος της βαθιάς συγκίνησης, που μόνο εκείνος μπορούσε να εμπνεύσει, έπειτα από μια ζωή γεμάτη αφοσίωση σε όλους εμάς. Θα κρατήσουμε για πάντα στη μνήμη μας τη γαλήνη και τον στοχασμό, που ήταν αποτυπωμένα στο πρόσωπό του, μια διαρκή υπενθύμιση της ακατάβλητης χάρης του» ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

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Ποιος ήταν ο Πάτρικ Στιούαρτ

Ο Πάτρικ Στιούαρτ γεννήθηκε στις 13 Ιουλίου του 1940 στο Mirfield της Βρετανίας, γιος της εργάτριας κλωστοϋφαντουργίας Γκλάντις και του ανθυπασπιστή στον Βρετανικό Στρατό Άλφρεντ. Ήταν ο νεότερος γιος της οικογένειας και από πολύ νωρίς έδειξε την αγάπη του για τις τέχνες. Το όφειλε σε ένα δάσκαλό του που του «σύστησε» τον Σέξπιρ. Στα 11 του χρόνια ξεκίνησε να σπουδάζει υποκριτική στο σχολείο του Mirfield και στα 15 του αναζήτησε το μέλλον του στο τοπικό θέατρο.

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Σύμφωνα με το επίσημο site του, το 1975 δέχθηκε πλήρη υποτροφία για το θεατρικό σχολείο του Μπρίστολ. Εκεί άρχισε η επαγγελματική του καριέρα και έκανε το ντεμπούτο του στη σκηνή ως Πορτοφολάς στην παραγωγή του 1959, Σιρανό ντε Μπαρζεράκ.

Η πρώτη του εμφάνιση στην κάμερα ήταν το 1967 ως πυροσβέστης στο Coronation Street και το ντεμπούτο του στο Broadway ακολούθησε μόλις τέσσερα χρόνια αργότερα στο Όνειρο Θερινής Νύχτας.

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Ο ρόλος του στο Star Trek, που άλλαξε τη ζωή του

Αν και είχε λάβει πολλές διακρίσεις για την υποκριτική του τις δεκαετίες του 70 κα του 80, από το ντεμπούτο του στο Hedda (1975) μέχρι στο Dune του Ντέιβιντ Λιντς το 1984- η καριέρα του απογειώθηκε όταν υποδύθηκε τον Κάπτεν Ζακ Λικ Πικάρντ στο «Star Trek: The Next Generation». Αυτό θα τον μετέτρεπε σε είδωλο του sci-fi σινεμά.

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Στα 47 του χρόνια τότε, ο Πάτρικ Στιούαρτ δεν είχε ιδέα ότι αυτός ο ρόλος θα του άλλαζε τη ζωή. «Η πρώτη μου συνέντευξη με τον δημιουργό του Star Trek Τζιν Ρότενμπερι, διήρκησε μόλις 6 λεπτά» είχε πει σε συνέντευξή του στο People τον Μάρτιο του 2022. «Μετά έμαθα πως όταν βγήκα από την πόρτα είπε “ποιος στον διάολο κάλεσε αυτόν τύπο να έρθει εδώ; Τι χάσιμο χρόνου». Έξι μήνες αργότερα, μου πρόσφεραν τον ρόλο. Ο Τζιν σκέφτηκε ότι ήμουν τελείως ακατάλληλος, αλλά άλλαξε γνώμη».

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Υποδύθηκε τον Κάπτεν Πικάρντ και στις 7 σεζόν του «The Next Generation», και επανέλαβε τον ρόλο του στις τέσσερις ταινίες του από το 1994 ως το 2002. Επέστρεψε στον ίδιο ρόλο το 2020 για τη σειρά της Paramount «Star Trek: Picard».

Και μετά ήρθαν οι X-Men

Ήδη μέχρι τα 2000s η φήμη του Στιούαρτ είχε εκτοξευθεί στo sci- fi σινεμά και τότε ήρθε ο ρόλος του καθηγητή Τσαρλς Χαβιέ.

Υποδύθηκε στον Καθηγητή Χ για πάνω από δύο δεκαετίες, δίπλα στον σερ Ίαν ΜακΚέλεν και κατέκτησε το παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες για τη μακροβιότερη καριέρα σε παραγωγές της Marvel, σε ταινίες όπως οι «X2: X-Men United» (2003), «X-Men Origins: Wolverine» (2009) και «Logan» (2017).

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Ο Στιούαρτ είχε δανείσει τι φωνή του σε αρκετά τηλεοπτικά προγράμματα, video games και διαφημιστικά. Το 1996 κέρδισε Grammy για την καλύτερη αφήγηση παιδικού άλμπουμ στην ιστορία Ο Πέτρος και ο Λύκος. Την ίδια χρονιά, απέκτησε και το δικό του αστέρι στο Walk of Fame.

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Το 1998 προτάθηκε για Χρυσή Σφαίρα και Emmy για τις ερμηνείες του στο Μόμπι Ντικ, Ακολούθησαν οι υποψηφιότητές του το 2003 για το «The Lion in Winter». Τρία χρόνια αργότερα έλαβε υποψηφιότητα για Emmy για την γκεστ εμφάνισή του στη sitcom Extras και ξανά το 2010 για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην τηλεοπτική μεταφορά του Άμλετ. Το 2010 η βασίλισσα Ελισάβετ τον έχρισε σερ για την προσφορά του στην υποκριτική τέχνη.

Το «bromance» με τον Ίαν ΜακΚέλεν

Εκτός οθόνης, ο Στιούαρτ και ο συμπρωταγωνιστής του επίσης σερ Ίαν ΜακΚέλεν, με τον οποίο πρωτογνωρίστηκαν στη Βασιλική Ακαδημία Σέξπιρ τη δεκαετία του 1970, είχαν μία μακρά φιλία και αγάπη. Πέρα από το να αγκαλιάζονται σε φωτογραφίες και να ανταλλάσσουν «φιλιά», ο ΜακΚέλεν τέλεσε τον γάμο του Στιούαρτ με τη τραγουδοποιό Σάνι Όζελ, στις 7 Σεπτεμβρίου 2013.

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Η Οζέλ είναι η τρίτη σύζυγός του Στιούαρτ. Στο παρελθόν ήταν παντρεμένος με την Σίλα Φάλκονερ, από το 1966 μέχρι το 1990 και με την Γουέντι Νέους από το 2000 ως το 2003. Με την πρώτη του σύζυγο είχε αποκτήσει δύο παιδιά τον γιο του Ντάνιελ και την κόρη του Σοφία.

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Το συγκινητικό αντίο του Γουίλιαμ Σάτνερ

«Τι εβδομάδα γεμάτη θλίψη ήταν αυτή. Ο Σερ Πάτρικ Στιούαρτ ήταν φίλος, συνάδελφος και ένας σπουδαίος ηθοποιός. Από τη θεατρική σκηνή μέχρι τη γέφυρα του Enterprise, προσέδιδε ευφυΐα, χάρη και μια βαθιά αίσθηση ανθρωπιάς σε ό,τι κι αν έκανε. Ο κάπτεν Πικάρντ ενσάρκωνε ό,τι καλύτερο υπάρχει σε εμάς, όπως ακριβώς και ο άνθρωπος που τον υποδύθηκε. Έτρεφα μεγάλη αγάπη και θαυμασμό για εκείνον και το έργο του» έγραψε αποχαιρετώντας τον φίλο του ο Γουίλιαμ Σάτνερ.



«Η σκέψη μου είναι στη Σάνι και την οικογένειά του. Θα μας λείψει πολύ» συμπλήρωσε στο μήνυμά του στο Instagram, αναρτώντας μία φωτογραφία τους.

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