Το περιστατικό συνέβη έξω από το μεγαλύτερο κατάστημα κράτησης της λιβυκής πρωτεύουσας.

Ο επικεφαλής της δικαστικής αστυνομίας της Τρίπολης τραυματίστηκε σήμερα (22/1) από πυροβολισμούς, όταν δέχτηκε επίθεση από αγνώστους έξω από το μεγαλύτερο σωφρονιστικό κατάστημα της πόλης, το Αλ Τζνταϊντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Δικαιοσύνης της Λιβύης, ο στρατηγός Φάρατζ αλ Μαμπρούκ υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα, ενώ η υπηρεσία του καταδίκασε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς το «θρασύδειλη επίθεση».

Η δικαστική αστυνομία, που υπάγεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και την ασφάλεια των φυλακών και των δικαστικών κτιρίων.