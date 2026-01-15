Ομαδικός τάφος με 21 σορούς μεταναστών από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής ανακαλύφθηκε στη βορειοανατολική Λιβύη.

Η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας στην Αζνταμπίγια, στη βορειοανατολική Λιβύη, ανακοίνωσε χθες βράδυ την «ανακάλυψη ενός ομαδικού τάφου που περιέχει τις σορούς 21 ανθρώπων διαφόρων αφρικανικών εθνικοτήτων», σύμφωνα με το λιβυκό τηλεοπτικό δίκτυο al-Masar. Ύποπτος για τις δολοφονίες θεωρείται ένας Λίβυος υπήκοος με ποινικό μητρψό, ο οποίος φαίνεται ότι χρησιμοποιούσε ένα αγρόκτημα ως κέντρο κράτησης για παράτυπους μετανάστες.

Από το «αγρόκτημα της φρίκης», μετανάστες που διασώθηκαν νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομείο και τότε ανέφεραν στις αρχές την ύπαρξη του ομαδικού τάφου.

«Βρήκαμε μετανάστες - άνδρες, γυναίκες και παιδιά - που έφεραν σημάδια βασανιστηρίων. Μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο όπου ανέφεραν ότι άλλοι μετανάστες ήταν μαζί τους και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν», δήλωσε μία πηγή ασφαλείας στο Reuters.

Φωτογραφίες και ένα βίντεο - του οποίου την αυθεντικότητα το Γαλλικό Πρακτορείο και το Reuters δεν μπόρεσαν να επαληθεύσουν - κυκλοφόρησαν ευρέως σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, δείχνοντας στοιβαγμένες σορούς και περισσότερες από δώδεκα σακούλες με πτώματα παραταγμένες στο έδαφος.

Μετά την ανατροπή του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, η Λιβύη αγωνίζεται να ανακτήσει κάποια σταθερότητα.