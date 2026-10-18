Η χώρα κατανάλωσε πέρυσι περίπου 59 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, ενώ η εγχώρια παραγωγή περιορίστηκε στα 3,1 δισεκατομμύρια.

Μέρος των ποσοτήτων ντίζελ που η Ρωσία πρόκειται να διοχετεύσει στις διεθνείς αγορές, στο πλαίσιο της συμφωνίας της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναμένεται να λάβει η Τουρκία, σύμφωνα με όσα δήλωσε την Κυριακή (18/10) ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Kanal 7, ο Μπαϊρακτάρ χαρακτήρισε τη συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον σημαντική για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας του, επισημαίνοντας ότι η Άγκυρα έχει πραγματοποιήσει σχετικές συνομιλίες για την εξασφάλιση ποσοτήτων καυσίμου.

«Η Ρωσία επέβαλε περιορισμούς στις εξαγωγές ντίζελ τους τελευταίους μήνες, όταν άρχισε να αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Τώρα κατέληξε σε συμφωνία για το ντίζελ με τον Τραμπ. Μέσω των συνομιλιών που είχαμε, θα λάβουμε μέρος αυτού του ντίζελ στην Τουρκία», ανέφερε, χωρίς να διευκρινίσει τις ποσότητες ή το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων.

Η συμφωνία έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ευρωπαίους αξιωματούχους και στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ΗΠΑ.

Η ενεργειακή εξάρτηση της Τουρκίας

Η Τουρκία εξακολουθεί να βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στις εισαγωγές ενέργειας, με τη Ρωσία να αποτελεί έναν από τους βασικούς προμηθευτές της, μαζί με το Ιράν και το Αζερμπαϊτζάν.

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Παράλληλα, η Άγκυρα επιδιώκει τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού της, μέσω νέων ενεργειακών συμφωνιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.

Ο Μπαϊρακτάρ αναφέρθηκε και στα σχέδια αύξησης της εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοινώνοντας ότι δεύτερη πλωτή πλατφόρμα παραγωγής αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το πρώτο τρίμηνο του 2028.

Η νέα εγκατάσταση θα διαθέτει ημερήσια παραγωγική δυναμικότητα 25 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, ενώ η πρώτη πλατφόρμα, «Osman Gazi», που αναπτύσσεται στο κοίτασμα Sakarya, αναμένεται να αυξήσει την παραγωγή στα 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ημερησίως.

Συνολικά, η Τουρκία φιλοδοξεί να φτάσει τα 45 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ημερησίως, ποσότητα που, σύμφωνα με τον υπουργό, θα επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών τριών στα τέσσερα τουρκικά νοικοκυριά.

Η χώρα κατανάλωσε πέρυσι περίπου 59 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, ενώ η εγχώρια παραγωγή περιορίστηκε στα 3,1 δισεκατομμύρια.

Τέλος, ο Μπαϊρακτάρ γνωστοποίησε ότι οι προγραμματισμένες έρευνες υδρογονανθράκων ανοικτά του Πακιστάν καθυστερούν κατά περίπου έξι μήνες, λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν.