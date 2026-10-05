Ο Χρήστος Μάστορας μίλησε για τη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, τη συνεργασία τους και την τελευταία τους συνάντηση.

Στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» μίλησε ο Χρήστος Μάστορας και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου.

Ο γνωστός καλλιτέχνης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην φιλία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, την απώλειά του και τη στιγμή που έμαθε για τον θάνατο του ερμηνευτή, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στο The Voice και την συμμετοχή της Πάολα.

«Ένας πολύ διαφορετικός κύκλος, όντως. Υπάρχει ένα μούδιασμα αυτή την περίοδο. Δεν είναι μόνο προσωπικό, νομίζω έχει επηρεάσει όλη τη χώρα, ένας πολύ αγαπητός καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος τον οποίο όλη η Ελλάδα έχει νιώσει σαν δικό του και τυχαίνει κτίσαμε παρέα τα τελευταία δύο χρόνια στο Voice», ανέφερε αρχικά ο Χρήστος Μάστορας.

«Μας συνέδεε μία φιλία 11 χρόνων»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Χρήστος Μάστορας αναφέρθηκε στη φιλία τους και στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος έβλεπε την γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Μας συνέδεε και μία φιλία 11 ετών, τον γνώριζα σχεδόν από την αρχή της πορείας μου. Πάντα θα πήγαινα στα καμαρίνια να μιλήσουμε, να σχεδιάσουμε, να μου πει τη γνώμη του για τα πράγματα. Δεν είσαι ποτέ την γνωριμία μας ως κάτι από το οποίο θα μπορούσα να κερδίσω, αλλά να μάθω. Δεν σκεφτόσουν ποτέ ότι θα σε αρπάξει και θα σου δώσει συμβουλές, αλλά και μόνο η στάση του στα πράγματα… Η αυθεντικότητά του στην τέχνη του… Ήταν ένα τρομερό μάθημα».

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Παράλληλα, ο ερμηνευτής αναφέρθηκε στη στιγμή που άκουσε για την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη: «Τη στιγμή που έμαθα για τον θάνατό του δεν το πίστεψα. Κάπως οργανικά, άρχισαν να τρέχουν δάκρυα, χωρίς να καταλάβω τι συμβαίνει. Φαντάστηκα πράγματα… Όλη αυτή η δικαιολογημένη ιστορία, που είναι πραγματικά δικαιολογημένη, γιατί, ο τρόπος που έφυγε δημιουργεί ερωτήματα. Όλη αυτή η ιστορία μας έχει αφήσει συναισθηματικά μετέωρους. Δε ξέρω πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να αισθανθώ τα συναισθήματα της απώλειας, το ότι μου λείπει σαν άνθρωπος, ότι δε θα είμαστε παρέα φέτος εδώ (σ.σ στο Voice)».

Ο Χρήστος Μάστορα μίλησε για την τελευταία του συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Τέλος, ο Χρήστος Μάστορας αναφέρθηκε στην τελευταία του έξοδο, όταν οι δυο τους είχαν βγει στα Πετράλωνα: «Μου είναι πολύ παράξενο να τα λέω αυτά σε μια κάμερα… Από την τελευταία μου συνάντηση θυμάμαι ότι ήταν χαμογελαστός, περάσαμε μία μαγική βραδιά, ήμασταν στα Πετράλωνα. Από ότι μου είπε κιόλας, δεν έβγαινε για φαγητό με άλλους τραγουδιστές, κάπως μου έκανε την τιμή. Δεν υπήρχε ούτε ένα σημάδι ότι δεν θα είμαστε φέτος μαζί…».

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