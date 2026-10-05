Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Γιώργος Μαζωνάκης δημιούργησαν μαζί συνολικά 22 τραγούδια.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση μίλησε ο Γιώργος Σαμπάνης για τον φίλο και συνεργάτη του, Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος πριν από περίπου έναν μήνα έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή.

Οι δύο καλλιτέχνες συνεργάζονταν επί 18 χρόνια, έχοντας δημιουργήσει από κοινό 22 από τις μεγαλύτερές τους επιτυχίες, με τον Γιώργο Σαμπάνη να δηλώνει ότι του αφιέρωσε «18 χρόνια από τη ζωή του».

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή «Happy Day», το πρωί της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, ο Σαμπάνης, αναφέρθηκε συγκινημένος στον Μαζωνάκη, σημειώνοντας μεταξύ άλλων:

«Ο Γιώργος ήταν ο βασικός μου συνεργάτης 18 χρόνια τώρα, δεν θέλω να πω κάτι, θέλω να είναι καλά εκεί που είναι. Θέλω να τον αγαπάμε και να τον έχουμε στην καρδιά μας και τις ζωές μας μέσω της φωνής του και της τέχνης του… Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, συγγνώμη».

Μάλιστα, όταν ο δημοσιογράφος της εκπομπής ρώτησε τον Γιώργο Σαμπάνη σχετικά το αν η συναυλία του είναι αφιερωμένη στον Μαζωνάκη, ο ερμηνευτής απάντησε: «Αδελφέ, του έχω αφιερώσει 18 χρόνια από τη ζωή μου και όλη μου τη μουσική. Η συναυλία είναι το λιγότερο που μπορώ να αφιερώσω στον Γιώργο… Ναι, και την συναυλία και την χρονιά, και τον δίσκο.

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Η συγκίνηση του Σαμπάνη πάνω στη σκηνή και η αφιέρωση στον Μαζωνάκη

Το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, ο Γιώργος Σαμπάνη εμφανίστηκε στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, από όπου θέλησε να κάνει μία ξεχωριστή αφιέρωση επί σκηνής στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο τραγουδιστής ερμήνευσε ορισμένες από τις επιτυχίες του φίλου και συναδέλφου του, ενώ με ιδιαίτερη συγκίνηση ανέφερε μεταξύ άλλων: «Από τη μία σκεφτόμουν να μην πω κανένα, από την άλλη σκεφτόμουν ότι εδώ δίπλα είναι δύσκολο να μην πω κανένα. Οπότε θα πούμε μερικά».

Η πιο συγκινητική στιγμή της συναυλίας, ήταν όταν ο Γιώργος Σαμπάνης, χόρεψε ζεϊμπέκικο με το εμβληματικό τραγούδι «Ώρες Μικρές».

Το συγκεκριμένο τραγούδι αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη, και φέρει την υπογραφή της στιχουργού Ελένης Γιαννατσούλια και του Σαμπάνη.