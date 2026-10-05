Ο Θανάσης Κουρλαμπάς σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου ο Θανάσης Κουρλαμπάς, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο.

Ο γνωστός ηθοποιός κατά τη διάρκεια της συζήτησης, μίλησε για την επαγγελματική του πορεία, την υποκριτική, το θέατρο και την τηλεόραση, αποκαλύπτοντας παράλληλα ορισμένες άγνωστες πτυχές της προσωπικότητάς του και των φόβων του.

Ο ηθοποιός, Θανάσης Κουρλαμπάς στο «Στούντιο 4»

Μιλώντας για την προσωπικότητά του, ο Θανάσης Κουρλαμπάς, ανέφερε αρχικά: «Ήμουν και εγώ πιο παρορμητικός. Τα χρόνια περνάνε, έρχονται οι δυσκολίες, οι καταστάσεις, η τροφή για να προχωράς και κυρίως για να δουλεύεις τις αδυναμίες, τις ανασφάλειές σου, τα όποια σκοτάδια σου… Και ευτυχώς, έχω την ευλογία να κάνω αυτή τη δουλειά που σου δίνει αυτή την πολυτέλεια καθημερινά…».

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Ο ηθοποιός μίλησε για τα επαγγελματικά του

Σε άλλο σημείο της συζήτησης ο Θανάσης Κουρλαμπάς, μίλησε για την επαγγελματική του πορεία και τα χρόνια του στο θέατρο, αλλά και την τηλεόραση.

Όπως εξήγησε ο ηθοποιός, αποφοίτησε από τη δραματική σχολή το ’93 και πλέον μετράει 33 χρόνια προσωπικής καριέρας. Παράλληλα, ο ίδιος, μίλησε για μερικές συνεργασίες – σταθμό στη ζωή του.

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«Η τηλεόραση μου πήρε ό,τι καλύτερο είχα φτιάξει με το θέατρο και το έκανε ακόμη καλύτερο γιατί το στρογγύλεψε. Όταν βλέπω τις πρώτες μου δουλειές τρομάζω, γιατί υπήρχε μία έντονη θεατρικότητα… Σιγά – σιγά, η τηλεόραση μου έδωσε πολύτιμα εφόδια, που πηγαίνοντας στο θέατρο ξέρω πώς να διαχειριστώ μία πιο ρεαλιστική ερμηνεία. Σίγουρα, στην τηλεόραση χρωστάω πάρα πολλά πράγματα, πέρα από την αναγνωρισιμότητα που ανοίγει άλλους κόσμους… Η πορεία είναι επίπονη γιατί δεν πρέπει να επαναπαυθείς…», τόνισε ο ηθοποιός σε ό,τι αφορά τις τηλεοπτικές του δουλειές.

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Τέλος, ο Θανάσης Κουρλαμπάς, αναφέρθηκε σε ορισμένες δύσκολες περιόδους που αντιμετώπισε στην επαγγελματική του ζωή, εξηγώντας ωστόσο, ότι η ευέλικτη φύση του επαγγέλματος, του άνοιξε και άλλους δρόμους κατά τη διάρκεια της καριέρας του:

«Δεν είναι δουλειές που σου φέρνουν λαγούς με πετραχήλια. Είμαι καλά, ζω καλά, με τις υποχρεώσεις μου, είμαι καλά… Λένε ότι κάνω πολλά πράγματα, είναι επιλογές… Δεν είναι επιλογή για να βγάλω χρήματα, ούτε γιατί είμαι εργασιομανής… Είναι συναντήσεις».

Όταν μάλιστα ρωτήθηκε σχετικά με το αν υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί κάποια στιγμή όλα αυτά να σταματήσουν, ο ηθοποιός ανέφερε: «Με φοβίζει η υγεία μου… Περνάνε τα χρόνια και βλέπεις ότι αντοχές μειώνονται. Έχω στο μυαλό μου το να είμαι καλά… Επειδή την αγαπάω αυτή τη δουλειά, θέλω να είμαι καλά για να μπορέσω να την κάνω… Έχουμε ένα πλεονέκτημα σε αυτό το θέμα. Η δουλειά είναι τόσο εποχική και είμαστε τόσο αναλώσιμοι που αυτό το ξέρουμε (σ.σ ότι κάποια στιγμή μπορεί να μειωθούν οι επαγγελματικές προτάσεις)… Έχω περάσει δύσκολες περιόδους, αλλά όλο και κάτι γινόταν πάντα. Ασχολιόμουν για καιρό με τις μεταγλωττίσεις, με την τηλεόραση… Σου παρέχει πολύ παιχνίδι αυτή η δουλειά».

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