Η αδερφή του Δημήτρη Κόκοτα, Έλλη και η σύζυγός του, Κατερίνα Πετράκη, μίλησαν στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Για περίπου 2,5 χρόνια ο Δημήτρης Κόκοτα έδινε τον δικό του αγώνα για να κρατηθεί στη ζωή, με την σύζυγό του, Κατερίνα Πετράκη, να στέκεται στο πλευρό του κάθε μέρα.

Ο Δημήτρης Κόκοτας, στις 25 Αυγούστου, έφυγε από τη ζωή και σχεδόν σαράντα ημέρες μετά τον θάνατό του, η Κατερίνα Πετράκη και η αδερφή του, Έλλη, μίλησαν στην κάμερα της εκπομπή «Super Κατερίνα», αναφερόμενες με συγκίνηση στον καλλιτέχνη.

«Έμαθα για τον θάνατο του αδερφού μου με ένα γραπτό μήνυμα στο κινητό: ‘Λυπούμαστε για την απώλειά σας, ο Δημήτρης έφυγε’. Καταλαβαίνεις ότι έφυγε η γη κάτω από τα πόδια μου. Έχω ζητήσει τη στήριξη ειδικού… Ξέρεις μέσα σε πέντε χρόνια του έχασα όλους, έχασα την μαμά μου, τον μπαμπά μου και τον αδερφό μου… Προσπαθώ και εγώ να ισορροπήσω», ανέφερε αρχικά η αδερφή του Δημήτρη Κόκοτα, Έλλη.

Όσα δήλωσε η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα

Παράλληλα, το πρωί της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» προβλήθηκαν και οι δηλώσεις της συζύγου του Δημήτρη Κόκοτα.

Η Κατερίνα Πετράκη, μίλησε για τις δύσκολες περιόδους και την μάχη του συντρόφου της μέσα στο νοσοκομείο. Όπως εξήγησε, ο ερμηνευτής, φαίνεται πως ανακτούσε μερικές φορές τις αισθήσεις του, καθώς έκανε προσπάθειες να επικοινωνήσει μαζί της και ανταποκρινόταν σε ορισμένα ερεθίσματα.

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Όταν αρχικά η Κατερίνα Πετράκη ρωτήθηκε για τα συναισθήματά της, δήλωσε ότι: «Προς το παρόν νιώθω ένα κενό. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της συντροφικότητας και των πραγμάτων που θα έκανα με τον Δημήτρη, αυτό πλέον έχει τελειώσει», ενώ σε ό,τι αφορά την κόρη τους, εξήγησε:

«Νιώθει ευγνώμων που είχε τον συγκεκριμένο μπαμπά και ας ήταν για λίγο. Τουλάχιστον μου λέει ‘νιώθω περήφανη που ήταν μαζί μου πολλές ώρες’… οπότε κρατάει προς το παρόν αυτό».

Η ζωή δίπλα στον Δημήτρη Κόκοτα

Σε άλλο σημείο της συζήτησης η Κατερίνα Πετράκη, αναφέρθηκε στην κοινή ζωή με τον Δημήτρη Κόκοτα. Όπως είπε, ήταν ζευγάρι για περίπου 25 χρόνια, βιώνοντας στο πλευρό του ιδιαίτερα ευτυχισμένες στιγμές: «Σχεδόν 25 χρόνια. Έζησα πάρα πολλές ευτυχισμένες στιγμές, πολύ γέλιο, πολλή χαρά και δυσκολίες, σαφώς, γιατί έτσι είναι. Δεν είναι μια ευθεία γραμμή όλα, αλλά πάντα βρίσκαμε έναν τρόπο να αντιμετωπίζουμε γιατί ήμασταν μαζί».

Παράλληλα, η σύζυγος του ερμηνευτή, μίλησε για τα χρόνια που ο Δημήτρης Κόκοτα χρειάστηκε να νοσηλευτεί, με την ίδια να βρίσκεται στο πλευρό του:

«Καταρχάς πήγαινα κάθε μέρα με την ίδια ελπίδα. Έλεγα ‘να, σήμερα κάτι μπορεί να αλλάξει. Σήμερα κάτι μπορεί να αλλάξει’. Κάποιες μέρες αν έβλεπα έτσι μια μικρή ανταπόκριση, έστω και κάτι πολύ λίγο, γύριζα πετώντας…», εξήγησε αρχικά και πρόσθεσε:

«Ο Δημήτρης καταλάβαινε. Ο Δημήτρης είχε συναίσθημα και δεν είναι κάτι που έβλεπα μόνο εγώ, μου το επιβεβαίωναν και οι γιατροί, αντιδρούσε. Δηλαδή γύριζε τα μάτια του, προσπαθούσε να σηκώσει το κεφάλι του, να γυρίσει προς την πλευρά που άκουγε τη φωνή της μικρής. Αν ρωτούσα κάτι, σήκωνε το χέρι του, ανοιγόκλεινε τα μάτια. Πάντα στις ερωτήσεις γινόταν μια αντίδραση. Έκλαιγε, δεν δάκρυσε απλώς. Έκλαιγε. Έκλαιγε, έβαζε δύναμη στο σώμα του, έβαζε δύναμη στο σώμα, στο κεφάλι, σαν να προσπαθούσε να σηκωθεί και έκλαιγε».

Κλείνοντας, η Κατερίνα Πετράκη, μίλησε για τα συναισθήματά της, εξηγώντας ότι κατά τη διάρκεια που ο Δημήτρης Κόκοτα έδινε τη δική του μάχη, η ίδια δεν κουράστηκε σωματικά, αλλά παρακαλούσε να επανέλθει: «Σωματικά όχι, ψυχικά έλεγα ‘Θεέ μου να γυρίσει, να γυρίσει’… Δυστυχώς, ήρθε αυτή η μέρα. Όταν ήρθε αυτή η μέρα, με το που μπήκα μέσα κατάλαβα ότι φεύγει, δεν ξέρω αν το έχει αφομοιώσει αυτό ο εγκέφαλός μου σαν εικόνα. Τον είδα απλά να φεύγει…».

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