Η Κλειώ Μαζωνάκη, μίλησε στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες».

Σχεδόν ένας μήνας έχει περάσει από όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, με την έρευνα για τα αίτια του θανάτου του να βρίσκεται υπό πλήρη εξέλιξη.

Το απόγευμα της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, η μητέρα του ερμηνευτή μίλησε για πρώτη φορά δημόσια στην εκπομπή του ΟΡΕΝ «Καθαρές Κουβέντες», ζητώντας την τιμωρία των κατηγορούμενων.

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο της εκπομπής, η κα. Κλειώ Μαζωνάκη, πιστεύει ότι ο γιος της, μέσα από τον θάνατό του έχει καταφέρει να σώσει άλλους ανθρώπους, την ίδια ώρα που ζητάω δικαίωση και τιμωρία.

Στο σύντομο απόσπασμα που προβλήθηκε η μητέρα του ερμηνευτή, δηλώνει: «Να τιμωρηθούν, να τιμωρηθούν. Να βρει το παιδί μου το δίκιο του. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Να τιμωρηθούν, με τον χειρότερο τρόπο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlwx4r1imy4h?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας ερωτηματικά, συγκίνηση και πόνο στο πανελλήνιο.

Το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, τιμώντας τον ερμηνευτή.

Η Μαρία Μαζωνάκη, έκανε την πρώτη της ανάρτηση μετά από τον χαμό του αδερφού της, δημοσιεύοντας ένα μαύρο φόντο, το οποίο και συνόδευσε με το τραγούδι

«Για που το ‘βαλες, καρδιά μου», του Ορφέα Περίδη.

Η λεζάντα της ήταν λιτή, προσθέτοντας μία μαύρη καρδιά.