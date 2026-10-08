Το φαινόμενο αναμένεται να έχει αποτέλεσμα θερμοκρασίες υψηλότερες από τον μέσο όρο σε μεγάλο μέρος της υφηλίου και μεταβάλει πολύ τα καθεστώτα των ανέμων, των πιέσεων και των βροχοπτώσεων σε διάφορες περιοχές.

Το ισχυρό μετεωρολογικό φαινόμενο Ελ Νίνιο σε εξέλιξη θα συνεχίσει να κλιμακώνεται κατά τους επόμενους μήνες, ωσότου να φθάσει στην κορύφωσή του τον Δεκέμβριο, ενώ θα συνεχιστεί ως τον Φεβρουάριο, προέβλεψε σήμερα ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ), μέρος του συστήματος του ΟΗΕ.

Το Ελ Νίνιο είναι φυσικό κλιματικό φαινόμενο, το οποίο εκδηλώνεται κάθε δύο ως επτά χρόνια: η θερμοκρασία των υδάτων ανεβαίνει στην επιφάνεια του κεντρικού του και του ανατολικού Ειρηνικού ωκεανού, στο ύψος του ισημερινού.

Το επεισόδιο σε εξέλιξη, που άρχισε να εκδηλώνεται τον Ιούνιο, είναι πιθανό να αποδειχθεί το πιο ισχυρό στα χρονικά, επιτείνοντας τις συνέπειες της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής.

Όπως τονίζεται στο εποχικό δελτίο για το κλίμα, που δημοσιοποιείται σε μηνιαία βάση από τον ΠΜΟ, οι θερμοκρασίες της θάλασσας στο κεντρικό και στο ανατολικό τμήμα του τροπικού Ειρηνικού αναμένεται να αυξηθούν σε «επίπεδα ρεκόρ τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο», αντανακλώντας «την ενίσχυση του (τρέχοντος) επεισοδίου του Ελ Νίνιο».

Το φαινόμενο αναμένεται να έχει αποτέλεσμα θερμοκρασίες υψηλότερες από τον μέσο όρο σε μεγάλο μέρος της υφηλίου και μεταβάλει πολύ τα καθεστώτα των ανέμων, των πιέσεων και των βροχοπτώσεων σε διάφορες περιοχές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Το Ελ Νίνιο έχει εκδηλωθεί στέρεα και ενισχύεται γρήγορα. Οι προβλέψεις του ΠΜΟ υποδεικνύουν ότι η πιθανότητα να επιμείνει ως τον Φεβρουάριο του 2027 είναι σχεδόν 100%, κάτι που δυνητικά θα μπορούσε να σημαίνει πως θα είναι από τα πιο ισχυρά επεισόδια από τουλάχιστον το 1950», τόνισε η γενική γραμματέας του οργανισμού, η Σελέστε Σάουλο.

Η πρόβλεψη βασίζεται σε συναίνεση δεκατριών εθνικών και διεθνών οργανισμών και στην ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από ωκεανογραφικές σημαδούρες, δορυφόρους και ραδιοκύματα, με συντονισμό του ΠΜΟ.

Σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ, το Ελ Νίνιο «αναμένεται να συνεχίσει να ενισχύεται ωσότου να φθάσει στην κορύφωσή του τον Δεκέμβριο», ενώ η Γη έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο στα χρονικά.

«Θερμότητα έτοιμη να εκλυθεί»

Οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας στην «περιοχή Νίνιο 3,4», περιοχή αναφοράς στον Ειρηνικό, παρουσίασαν αύξηση τους τελευταίους μήνες, περνώντας από κατά μέσο τον +1,6° Κελσίου πάνω από το φυσιολογικό τον Ιούνιο του 2026 στους +2,5° Κελσίου πάνω από το φυσιολογικό τον Αύγουστο», σημείωσε ο ΠΜΟ.

Τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει σε επίπεδο +3,7° Κελσίου πάνω από φυσιολογικό «περί τον Δεκέμβριο». Πρόκειται, τονίζει ο οργανισμός, για το πιο υψηλό επίπεδο από την έναρξη των παρατηρήσεων, πολύ πάνω από το προηγούμενο ρεκόρ (+2,6° Κελσίου) που είχε καταγραφτεί μεταξύ του Νοεμβρίου του 2015 και του Ιανουαρίου του 2016.

«Το Ελ Νίνιο δεν προσθέτει επιπλέον ζέστη στον πλανήτη. Εκλύει θερμότητα την οποία είχε αποθηκεύσει ο ωκεανός κάτω από την επιφάνεια -- γι’ αυτό κάθε φαινόμενο υψηλής έντασης συχνά προκαλεί μια από τις πιο θερμές χρονιές που έχουν καταγραφτεί στα χρονικά, όπως το 2024», εξήγησε η κ. Σάουλο.

«Ο ωκεανός αντλεί τη θερμότητα αυτή από το πιο θερμό επίπεδο που έχουμε παρατηρήσει ποτέ. Υπάρχει απλούστατα θερμότητα έτοιμη να εκλυθεί», πρόσθεσε.

Στις εποχικές προβλέψεις του ο ΠΜΟ παίρνει υπόψη και άλλους παράγοντες, όπως η θερμοκρασία των υδάτων της επιφάνειας στον τροπικό Ατλαντικό, που επίσης αναμένεται να παραμείνουν υψηλότερες από το φυσιολογικό.

Το Ελ Νίνιο προκαλεί ήδη ακραίες κλιματικές συνθήκες: στην κεντρική Αμερική, ξηρασία μειώνει τις σοδειές και αποδεκατίζει εκτρεφόμενα ζώα. Στην Ινδία, οι έντονες διαταραχές του μουσώνα θέτουν σε κίνδυνο καλλιέργειες.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ