Ο αμερικανικός στρατός έλαβε εντολή να είναι έτοιμος για πιθανές επιθέσεις στο Ιράν, καθώς ο Τραμπ εξετάζει το χρονοδιάγραμμα..

Το αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε εντολή στην Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με το Axios.

Η οδηγία δεν περιλάμβανε συγκεκριμένη ημερομηνία για την έναρξη των επιθέσεων και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει λάβει ακόμη οριστικές αποφάσεις.

Ωστόσο, Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ (3 Νοεμβρίου 2026) και, ενδεχομένως, πριν από τις ισραηλινές, οι οποίες θα διεξαχθούν μία εβδομάδα νωρίτερα (27 Οκτωβρίου 2026).

Εάν επαναληφθούν οι μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις, αναμένεται, σύμφωνα με τις πηγές, να περιλαμβάνουν μαζικούς βομβαρδισμούς ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και πυρηνικών στόχων.

Η επανέναρξη του πολέμου μέσα στις επόμενες τρεις έως τέσσερις εβδομάδες θα μπορούσε να επηρεάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, μεταξύ άλλων επειδή οι τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να αυξηθούν ως αντίδραση.

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«Η δουλειά του υπουργείου είναι να αναπτύσσει και να παρουσιάζει στρατιωτικές επιλογές στον πρόεδρο», δήλωσε αξιωματούχος του Πενταγώνου στο Axios.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ έχει όλες τις επιλογές διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή.

«Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πολύ ισχυρή θέση, με τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και την ιρανική οικονομία να καταρρέει. Το Ιράν έχει υποστεί τεράστια πλήγματα και τα πράγματα θα εξελιχθούν με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Ο πρόεδρος Τραμπ κρατά όλα τα χαρτιά και θα κάνει ό,τι είναι καλύτερο για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Το Atlantic μετέδωσε νωρίτερα την Τετάρτη ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Τι συνέβη

Την Παρασκευή, η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ συναντήθηκε για να συζητήσει για τον πόλεμο και άλλα ζητήματα.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι μέρος της συνάντησης επικεντρώθηκε στο ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης κλίμακας πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι αυτή επικεντρώθηκε στον «μακροπρόθεσμο» σχεδιασμό της εξωτερικής πολιτικής.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν δεν έχουν σημειώσει πρόοδο. Οι διαμεσολαβητές του Κατάρ εξακολουθούν να περιμένουν την απάντηση του Ιράν σε αντιπρόταση των ΗΠΑ, η οποία περιλαμβάνει απαιτήσεις για παραχωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα.

«Η συζήτηση για πιθανή επανέναρξη μεγάλης κλίμακας πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν έχει ενταθεί. Οι πιθανότητες να συμβεί πριν από τις εκλογές δεν είναι μεγάλες, αλλά δεν το αποκλείουμε. Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, οι πιθανότητες αυξάνονται σημαντικά», δήλωσε δεύτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Στο παρασκήνιο

Ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε την Τετάρτη με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ήταν η δεύτερη τηλεφωνική τους επικοινωνία μέσα σε λίγες ημέρες, μετά από μια περίοδο αρκετών εβδομάδων κατά την οποία είχαν ελάχιστη επικοινωνία.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου μίλησαν για «τη μνήμη και τον σεβασμό προς τα θύματα της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου».

Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε αφού ο Νετανιάχου είχε συγκαλέσει συνεδρίαση της ομάδας εθνικής ασφάλειάς του για το Ιράν, σύμφωνα με τον πρώτο Ισραηλινό αξιωματούχο.

Ο Νετανιάχου είχε μιλήσει με τον Ρούμπιο τη Δευτέρα.

Εάν επαναληφθούν οι μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις, είναι πιθανότερο να πραγματοποιηθούν με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να επιχειρούν συντονισμένα και με τη συμμετοχή των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Οι δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το ιρανικό καθεστώς βρίσκεται σε κατάσταση απόγνωσης και παράνοιας, γεγονός που ενδέχεται να το οδηγήσει να εξαπολύσει πρώτο επίθεση.

Όπως ανέφεραν, οι Ιρανοί έχουν δεχθεί δύο αιφνιδιαστικές επιθέσεις και δεν θέλουν να βιώσουν και τρίτη.

Τι κρύβεται πίσω από τις εξελίξεις

Η επανέναρξη του πολέμου θα μπορούσε να επηρεάσει και τις ισραηλινές εκλογές, καθώς το Ιράν πιθανότατα θα εκτόξευε εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ ως αντίποινα.

Μια νέα κλιμάκωση - ή ακόμη και μια αυξημένη κατάσταση έντασης ή έκτακτης ανάγκης - θα μπορούσε να ωφελήσει πολιτικά τον Νετανιάχου και να εμποδίσει τους πολιτικούς του αντιπάλους να του επιτεθούν κατά την τελική φάση της προεκλογικής εκστρατείας.

Πηγή: Axios