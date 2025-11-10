Όλοι οι νικητές.

Σε μια εορταστική και χαλαρή ατμόσφαιρα, το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απένειμε τα βραβεία της φετινής διοργάνωσης την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, στην Αποθήκη Γ.

Τρεις ταινίες βραβεύτηκαν με τους Χρυσούς Αλέξανδρους των διαγωνιστικών τμημάτων. Τον «Χρυσό Αλέξανδρο - Θόδωρο Αγγελόπουλο» του Διεθνούς Διαγωνιστικού απέσπασε Η βασίλισσα του βαμβακιού της Σουζάνα Μιργκάνι, τον «Χρυσό Αλέξανδρο - Μισέλ Δημόπουλος» του τμήματος Meet the Neighbors+ απέσπασε η ταινία Ένα τελευταίο για τον δρόμο του Φραντσέσκο Σοσάι και τον Χρυσό Αλέξανδρο του τμήματος >>Film Forward απέσπασε η ταινία Χίλια και ένα καρέ της Μεχρνούς Αλιά.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ

Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι:

Θάνια Δημητρακοπούλου (Head of Sales της εταιρείας διεθνών πωλήσεων The Match Factory)

Φρέντρικ Ελμς (διευθυντής φωτογραφίας)

Έλεγκανς Μπράτον (ηθοποιός)

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους «Χρυσός Αλέξανδρος - Θόδωρος Αγγελόπουλος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000€, απονεμήθηκε στην ταινία: Η βασίλισσα του βαμβακιού της Σουζάνα Μιργκάνι.

Ο Μεγάλος Χορηγός του Φεστιβάλ COSMOTE TELEKOM υποστηρίζει το Βραβείο Σκηνοθεσίας «Αργυρός Αλέξανδρος» με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ. Το βραβείο απονεμήθηκε στο: Μπιτσκόμπερ του Αριστοτέλη Μαραγκού.

To Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού απονεμήθηκε στον: Χάρι Μέλινγκ για την ταινία Pillion του Χάρι Λάιτον.

Το Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού απονεμήθηκε στη: Σαμπρίνα Αμάλι για την ταινία Maysoon της Νάνσυς Μπινιαδάκη.

Το Βραβείο Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος-Διεύθυνσης Φωτογραφίας απονεμήθηκε στον: Διευθυντή φωτογραφίας Γιώργο Καρβέλα για την ταινία Μπιτσκόμπερ του Αριστοτέλη Μαραγκού.

Το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου απονεμήθηκε στην: Ιβόν Γκέρλαχ για την ταινία Κάρλα της Κριστίνα Τουρνατζή.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ MEET THE NEIGHBORS+



Το διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors+ περιλαμβάνει πρώτες ή δεύτερες ταινίες δημιουργών από τις 36 χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Από φετινή διοργάνωση ο Δήμος Θεσσαλονίκης υποστηρίζει το «Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας - Αργυρός Αλέξανδρος» του τμήματος Meet the Neighbors+, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, σε μια έμπρακτη απόδειξη της στήριξής του προς τον θεσμό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι:

Αλί Αμπάσι (σκηνοθέτης)

Σοφία Κόκκαλη (σκηνοθέτρια)

Κίρστεν Νίχουους (Πρόεδρος του ΔΣ του DFFF [Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κινηματογραφικού Ταμείου])

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους «Χρυσός Αλέξανδρος - Μισέλ Δημόπουλος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000€, απονεμήθηκε στην ταινία: Ένα τελευταίο για τον δρόμο του Φραντσέσκο Σοσάι

Σκεπτικό: Για την ποιητική ακρίβεια με την οποία η ταινία καταγράφει ένα συναισθηματικό ταξίδι στις μικρές πόλεις και τις δαιδαλώδεις διαδρομές της βόρειας Ιταλίας, νοτισμένη στη νοσταλγία του «παλιών καλών καιρών», που έχουν πάψει να υπάρχουν. Μια γιορτή της ίδιας της ζωής, που συνδυάζει σε ίσες δόσεις την ευφορία και τη μελαγχολία.

Το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας «Αργυρός Αλέξανδρος - Βραβείο του Δήμου Θεσσαλονίκης», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000€, απονεμήθηκε στην ταινία: Roqia του Γιανίς Κουσίμ.

Σκεπτικό: Για τη βίαιη και επίκαιρη εξέταση ενός τραυματικού κεφαλαίου στην ιστορία της Αλγερίας, αλλά και για τη δημιουργική χρήση της εικονογραφίας των ταινιών τρόμου σε ένα ισλαμικό πλαίσιο. Η ταινία δημιουργεί μια μοναδικά στοιχειωτική και απόκοσμη εμπειρία.

To Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού απονεμήθηκε εξ ημισείας στους: Πιερπάολο Καποβίλα & Σέρτζιο Ρομάνο για τις ερμηνείες τους στην ταινία Ένα τελευταίο για τον δρόμο του Φραντσέσκο Σοσάι.

Σκεπτικό: Για την αναπολογητική και ασταμάτητη δύναμη της ζωής μέσα σε έναν κόσμο που φθίνει και χάνεται.

Το Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού απονεμήθηκε στην: Μανουέλα Μαρτέλι για την ερμηνεία της στην ταινία O Θεός δεν θα βοηθήσει της Χάνα Γιούσιτς

Σκεπτικό: Για μια δυνατή και σαγηνευτική ερμηνεία ως μια ξενόφερτη άφιξη, που διαταράσσει τους αρχετυπικούς κανόνες μιας κοινωνίας, επιδεικνύοντας γυναικεία δύναμη και αινιγματική μυστηριακότητα.

Το Βραβείο Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος απονεμήθηκε στην ταινία: Ο Θεός δεν θα βοηθήσει της Χάνα Γιούσιτς

Σκεπτικό: Για τη δημιουργία ενός αινιγματικού σύμπαντος με λεπτομερή αλλά συγχρόνως αφαιρετική κινηματογραφική γλώσσα, το οποίο μοιάζει ιστορικά ακριβές ενώ παράλληλα αφηγείται μια εντελώς μοναδική και προσωπική ιστορία.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ >>FILM FORWARD



Το διαγωνιστικό τμήμα >>Film Forward παρουσιάζει το έργο νέων, τολμηρών σκηνοθετών που, μέσα από την πρώτη ή τη δεύτερη ταινία τους, αμφισβητούν τη σχέση μας με την πραγματικότητα και επιχειρούν να την αναδιαπραγματευτούν πέρα από τις συμβάσεις των κινηματογραφικών ειδών.

Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι:

Βαλέρια Βάγκνερ (προγραμματίστρια του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Ζυρίχης)

Κονστάντσα Μακράς (χορογράφος)

Χρήστος Μασσαλάς (σκηνοθέτης)

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους «Χρυσός Αλέξανδρος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 8.000€, απονεμήθηκε στην ταινία: Χίλια και ένα καρέ της Μεχρνούς Αλιά

Σκεπτικό: Το σινεμά ως σύγκρουση – κυριολεκτική, οπτική, συμβολική. Ιδανική σύζευξη ενός κατεπείγοντος θέματος και της κινηματογραφικής του εκτέλεσης, η ταινία αντλεί από την ιστορία των γυναικών σε διάφορους πολιτισμούς και διαφορετικές γενιές, καθώς αυτή ξεδιπλώνεται σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση και μας κοιτά απευθείας στα μάτια, σε μια αναγκαία αντιστροφή του παραδοσιακού κινηματογραφικού βλέμματος.

Το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας «Αργυρός Αλέξανδρος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 4.000€, απονεμήθηκε στην ταινία: Πριν / Μετά του Μανουέλ Ντουπόντ

Σκεπτικό: Ένα κωμικό, υπαρξιακό ταξίδι, που παιχνιδίζει με τα κλισέ των σύγχρονων ταξιδιωτικών vlogs, φανερώνοντας σταδιακά τη σπαραξικάρδια τρυφερότητα που φωλιάζει στον πυρήνα της εξερεύνησής του.

Το Βραβείο Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος απονεμήθηκε στην ταινία: Η χρονολογία του νερού της Κρίστεν Στιούαρτ

Σκεπτικό: Για το φορμαλιστικό του θάρρος, με τη συνδρομή σύσσωμης της καλλιτεχνικής ομάδας της ταινίας, αλλά και για την πολύπλοκη οπτική απεικόνιση του τραύματος μέσα από μια αφήγηση που ξεδιπλώνεται μια βίαιη συνειρμική ροή από την οποία δεν μπορείς να διαφύγεις.

Ειδική μνεια απονεμήθηκε στους ηθοποιούς: Ζερεμί Λαμπλό & Μπατίστ Λεκλέρ για τις ερμηνείες τους στην ταινία Πριν / Μετά του Μανουέλ Ντουπόντ

Σκεπτικό: Για να τιμήσουμε δύο ηθοποιούς που έγιναν συν-δημιουργοί της ταινίας, μέσα από την αυτοσχεδιαστική τους δουλειά, αλλά και το ολόψυχο συναισθηματικό και σωματικό δόσιμο στην όλη διαδικασία.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ IMMERSIVE: ALL AROUND CINEMA



Το διαγωνιστικό τμήμα Immersive: All around Cinema αγκαλιάζει δημιουργίες που αξιοποιούν τις πιο σύγχρονες νέες τεχνολογίες και παρουσιάζουν διαφορετικές όψεις μιας εκτεταμένης πραγματικότητας.

Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι:

Μιριάμ Ασάρ (επικεφαλής δημοσίων σχέσεων και συνεργασιών για τα νέα μέσα του PHI)

Μαρίνα Βρανοπούλου (επιμελήτρια τέχνης και ιδρύτρια της πολιτιστικής πλατφόρμας «Δύο Χωριά»)

Μαρία Κουζινοπούλου (δημοσιογράφος)

Ο «Χρυσός Αλέξανδρος» του διαγωνιστικού τμήματος Immersive: All around Cinema, ο οποίος συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, απονεμήθηκε στην ταινία: Ένας αργός αποχαιρετισμός των Κέιτ Φουτ και Βίκτορ Μες

Σκεπτικό: Για το βραβείο Χρυσός Αλέξανδρος Immersive, η κριτική επιτροπή επέλεξε μια λεπτοδουλεμένη χρήση της Εικονικής Πραγματικότητας, που μιλάει με τρυφερότητα για την απώλεια και την ευθραυστότητα της μνήμης. Μια διαδραστική, ποιητική εμπειρία που αξιοποιεί την αισθητική της ακουαρέλας για να μας βοηθήσει να βιώσουμε την καθημερινότητα και τα συναισθήματα μιας γυναίκας με άνοια και της οικογένειάς της.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ PODCAST



Το Βραβείο Καλύτερου Podcast, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, διεκδίκησαν έντεκα ελληνόφωνα και ένα αγγλόφωνο πόντκαστ, τα οποία συμμετείχαν στο Διαγωνιστικό Podcast.

Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι:

Σταυρούλα Κουλίτση (δημιουργός περιεχομένου-ιδρύτρια του The Green Post-it)

Κάλλια Παπαδάκη (συγγραφέας-σεναριογράφος)

Βάλια Τσέρου (sound designer)

Το Βραβείο Καλύτερου Podcast απονεμήθηκε στο πόντκαστ: Ένας τύπος από τον Τύρναβο των Ευάγγελου Μακρή και Πάνου Αποκορίτη

Σκεπτικό: Για το δραματουργικό βάθος, την τεχνική αρτιότητα και την καίρια, συναισθηματική αποτύπωση μιας μουσικής παρέας που γεννήθηκε σ’ ένα πατάρι της Θεσσαλονίκης, καθορίζοντας το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι.

Ειδική Μνεία απονεμήθηκε στο πόντκαστ: Χρωματοπόλεμος της Νάλιας Ζήκου

Σκεπτικό: Για την ευφάνταστη δραματουργία και την πρωτότυπη μίξη του υλικού που ισορροπεί αφηγηματικά, αψηφώντας και δοκιμάζοντας τις κοινωνικές νόρμες.

ΒΡΑΒΕΙΟ MERMAID



Το βραβείο Mermaid του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απονέμεται στην καλύτερη ταινία ΛΟΑΤΚΙΑ+ θεματικής του επίσημου προγράμματος.

Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι:

Λορέντζο Ντελανιέλο (προγραμματιστής της ενότητας Giornate degli Autori του Φεστιβάλ Βενετίας)

Τσέστερ Άλγκερναλ Γκόρντον (παραγωγός)

Νάνσυ Παπαθανασίου (κλινική ψυχολόγος και συνιδρύτρια του Orlando LGBT+)

Το Βραβείο Mermaid απονεμήθηκε στην ταινία: Με πολιτικά ρούχα του Κάρμεν Έμι

Σκεπτικό: Διανύουμε μία από τις πιο σκοτεινες και διχασμένες εποχές της σύγχρονης ιστορίας. Όμως η δημιουργία ταινιών —και ιδίως με queer πρόσημο— παραμένει μία από τις τελευταίες αληθινά ριζοσπαστικές πράξεις ενσυναίσθησης. Η δουλειά μας είναι να διεγείρουμε την καρδιά και το μυαλό, να παρασύρουμε το κοινό σε ταξίδια που διευρύνουν την κατανόηση του κόσμου, αλλά και να δείξουμε τι σημαίνει να ζεις, να αγαπάς και να ονειρεύεσαι διαφορετικά. Αυτή τη χρονιά, η κριτική μας επιτροπή παρακολούθησε 22 ταινίες, όλες τους θαρραλέες και βαθιά ανθρώπινες, όμως μία ήταν εκείνη που ξεχώρισε. Αναπολογητικά queer και ατρόμητα τρυφερή, μας βύθισε σε έναν κόσμο που δεν γνωρίζαμε, κι όμως νιώθαμε σύνδεση μαζί του. Μέσα από το θαυμαστό όραμα και την αξιομνημόνευτη μαστοριά της, μας υπενθύμισε γιατί το σινεμά είναι ακόμη σημαντικό. Είναι τιμή μας να απονείμουμε το Βραβείο Mermaid στην ταινία Με πολιτικά ρούχα — μια ταινία που επαναπροσδιορίζει την ορατότητα, την αίσθηση του ανήκειν και το τι σημαίνει να μπαίνεις στο οπτικό πεδίο.

Ειδικές Μνείες απονεμήθηκαν στις ταινίες: Αρκουδότρυπα των Χρυσιάννας Παπαδάκη & Στέργιου Ντινόπουλου & Φάνταζι της Κούκλα

Σκεπτικό: Έχοντας πλήρη επίγνωση ότι η έννοια του queer είναι σχεδόν αδύνατον να στριμωχτεί σε ένα απλό βραβείο, ιδίως αν λάβει κανείς υπόψη τον πλουραλισμό του φετινού προγράμματος, με περηφάνια απονέμουμε δύο Ειδικές Μνείες, στις ταινίες Αρκουδότρυπα και Φάνταζι, οι οποίες φέρνουν στο προσκήνιο δυναμικούς και αναπολογητικούς ήρωες, που αμφισβητούν με σθένος τις συμβάσεις και επαναπροσδιορίζουν τα όρια της κοινωνίας.

ΒΡΑΒΕΙΟ SMART7



Στοχεύοντας στην ενίσχυση και προώθηση της διεθνούς κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών ταινιών, η συμμαχία κινηματογραφικών φεστιβάλ Smart7 φιλοξενεί διαγωνιστικό τμήμα, όπου επτά ταινίες (μία από κάθε συμμετέχουσα χώρα) διεκδικούν το βραβείο Smart7, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ. Το δίκτυο απαρτίζεται από τα: Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (Ελλάδα), Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου New Horizons (Πολωνία), Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου IndieLisboa (Πορτογαλία), Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τρανσιλβανίας (Ρουμανία), Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου FILMADRID (Ισπανία), Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ρέικιαβικ (Ισλανδία) και Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βίλνιους Kino Pavasaris (Λιθουανία).

To Βραβείο Smart7 απονεμήθηκε στην ταινία: Hanami της Ντενίζ Φερνάντες

Σκεπτικό: Για την πρωτοτυπία της, η οποία εκφράζεται μέσα από την απο-αποικιοκρατική της ματιά. Επιδεικνύοντας μια ευαισθησία βγαλμένη από τον μαγικό ρεαλισμό, ο σκηνοθέτης απεικονίζει τη ζωή ενός κοριτσιού, το οποίο στοχάζεται για το παρελθόν, παρόν και μέλλον του Πράσινου Ακρωτηρίου με έναν μοναδικό τρόπο, διερευνώντας την ιστορία μιας κοινότητας που έχει εργαλειοποιηθεί από μια ιμπεριαλιστική δύναμη εδώ και αιώνες.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΦΩΣ



Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε για ακόμα μία χρονιά το βραβείο ΦΩΣ powered by ΔΕΗ. Υποψήφιοι για το βραβείο είναι πρωτοεμφανιζόμενες και πρωτοεμφανιζόμενοι ηθοποιοί, σε πρώτο ή δεύτερο ρόλο, σε ελληνική ταινία μεγάλου μήκους που συμμετέχει στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ. Στην τελετή απονομής δόθηκαν δύο βραβεία: ένα σε γυναίκα ηθοποιό και ένα σε άνδρα ηθοποιό, τα οποία συνοδεύονται αμφότερα από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ. Η ΔΕΗ στηρίζει ως στρατηγικός συνεργάτης το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το Φεστιβάλ υποστηρίζει Έλληνες και ξένους δημιουργούς, οι οποίοι δίνουν ζωή σε κάθε πλάνο και κάθε σκηνή μέσα από το έργο τους, καθώς και την πόλη που τόσα χρόνια έχει συνδεθεί με τον πολιτισμό και την έβδομη τέχνη.

Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι:

Καλλιόπη Αλπίτση (διευθύντρια του πολιτιστικού ιστότοπου ελculture)

Γιώργος Νανούρης (ηθοποιός)

Παναγιώτης Τιμογιαννάκης (κριτικός κινηματογράφου)

Το Βραβείο ΦΩΣ για πρωτοεμφανιζόμενο ηθοποιό σε πρώτο ή δεύτερο ρόλο, σε ελληνική ταινία μεγάλου μήκους, απονεμήθηκε στον: Αλέξανδρο Νταβρή για την ερμηνεία του ως Λάζαρος στην ταινία Άπειρη γη του Βασίλη Μαζωμένου

Το Βραβείο ΦΩΣ για πρωτοεμφανιζόμενη ηθοποιό σε πρώτο ή δεύτερο ρόλο, σε ελληνική ταινία μεγάλου μήκους, απονεμήθηκε στη: Χαρά Κυριαζή για την ερμηνεία της ως Αργυρώ στην ταινία Αρκουδότρυπα των Χρυσιάννας Παπαδάκη & Στέργιου Ντινόπουλου

Σκεπτικό: Το βραβείο απονέμεται με το σκεπτικό ότι και οι δύο ηθοποιοί πάλεψαν αποτελεσματικά με τους ρόλους που ανέλαβαν, τόσο σε επίπεδο ερμηνείας όσο και στη σχέση τους με τον κινηματογραφικό φακό, καταφέρνοντας να διαχειριστούν την αγωνία της «απειρίας» με αποτελεσματικό τρόπο.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ALPHA BANK



Το Βραβείο Προσβασιμότητας της Alpha Bank συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 3.000 ευρώ και απονέμεται είτε σε μια προσωπικότητα είτε σε μια ταινία που αναδεικνύει ζητήματα προσβασιμότητας στις τέχνες.

Στη σκηνή ανέβηκε η Ρούλη Χριστοπούλου, Corporate Responsibility & Culture Manager της Alpha Bank, για να απονείμει το βραβείο. «Στην Alpha Bank δίνουμε μεγάλη έμφαση στο δικαίωμα όλων να μετέχουν ισότιμα στην πολιτιστική ζωή του τόπου μας. Το γεγονός ότι στη χώρα μας μόλις το 7,7% των ατόμων με σοβαρή αναπηρία έχει επισκεφτεί κάποιον κινηματογράφο, καθιστά την ελευθερία της πρόσβασης κορυφαία κοινωνική προτεραιότητα. Γιατί χωρίς πρόσβαση, δεν υπάρχει τελικά ελευθερία. Από το 2019, συνεργαζόμαστε με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του προγράμματος “Σινεμά για όλους”, συμβάλλοντας στη διοργάνωση καθολικά προσβάσιμων προβολών για άτομα με ακουστικές, οπτικές ή κινητικές βλάβες. Το Βραβείο Προσβασιμότητας Alpha Bank, που θεσπίστηκε το 2022, αναδεικνύει ταινίες και δημιουργούς που φωτίζουν το ζήτημα της ισότιμης συμμετοχής στις τέχνες».

Το Βραβείο Προσβασιμότητας της Alpha Bank απονεμήθηκε στην ταινία: Όλοι αγαπάνε την Τούντα του Ναμπίλ Αγιούς

Σκεπτικό: ​​Η φετινή βραβευμένη ταινία Όλοι αγαπάνε την Τούντα του Ναμπίλ Αγιούς αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που αγωνίζεται να επιβιώσει και να εκφραστεί σε ένα απαιτητικό κοινωνικό περιβάλλον, μεγαλώνοντας μόνη τον κωφό γιο της. Μέσα από αυτή τη βαθιά ανθρώπινη σχέση, η ταινία αναδεικνύει το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στην επικοινωνία, την αξιοπρέπεια και την καλλιτεχνική έκφραση — υπενθυμίζοντάς μας ότι η προσβασιμότητα δεν αφορά μόνο την τέχνη, αλλά τον ίδιο τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΘ



Φέτος, με μεγάλη χαρά το Φεστιβάλ επεκτείνει τη συνεργασία του με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, μέσα από ένα νέο βραβείο, το Βραβείο ΚΟΘ. Το βραβείο απονέμεται σε συνθέτη/τρια ταινίας, ελληνικής ή διεθνούς, που κάνει πρεμιέρα σε ένα από τα διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ και διαθέτει πρωτότυπη ορχηστρική μουσική. Δίνει τη δυνατότητα στον/ην συνθέτη/τρια που θα το κερδίσει να ηχογραφήσει το σάουντρακ της επόμενης ταινίας του/της με την ΚΟΘ.

Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι:

Λίο ΜακΦόλ (βασικός αρχιμουσικός της ΚΟΘ)

Ντέιβιντ Μπρους (συνθέτης)

Αντώνης Σουσάμογλου (εξάρχων της ΚΟΘ)

Το βραβείο της ΚΟΘ απονεμήθηκε στον: Αμινέ Μπουχαφά για τη μουσική στην ταινία Η βασίλισσα του βαμβακιού της Σουζάνα Μιργκάνι

Σκεπτικό: Η επιτροπή αποφάσισε να απονείμει το βραβείο μουσικής της ΚΟΘ στον Αμίνε Μπουχαφά για την ταινία Η βασίλισσα του βαμβακιού. Η μουσική της ταινίας κατορθώνει να δημιουργήσει ένα ηχητικό τοπίο που όχι μόνο αφηγείται σε υποδειγματική αντίστιξη με την εικόνα τον συναισθηματικό κόσμο της ταινίας, αλλά λειτουργεί και αυτόνομα ως ολοκληρωμένος μουσικός κόσμος, με πρωτότυπες συνθετικές ιδέες και ηχοχρώματα. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης προσφέρει στον κ. Μπουχαφά τη δυνατότητα να ηχογραφήσει με πλήρη συμφωνική ορχήστρα τη μουσική της επόμενης ταινίας του, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα, εκτός από τις αμοιβές των μουσικών, και τα τεχνικά έξοδα της ηχογράφησης, συνολικού κόστους 20.000 ευρώ.

Εύφημος μνεία απονεμήθηκε στον: Φέλιξ Ρος για την ταινία Στη θάλασσα της Έλεν Γουόλς

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΡΤ



Το πρώτο βραβείο της ΕΡΤ, αξίας 3.000 ευρώ, απονέμεται στην ελληνική ταινία που επιλέγει η Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI), το δεύτερο βραβείο της ΕΡΤ, αξίας 2.000 ευρώ, απονέμεται στο ελληνικό πρότζεκτ που διακρίνεται στο AGORA Works in Progress, ενώ απονέμεται και ένα τρίτο βραβείο, το Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής ΕΡΤ, με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ.

Την κριτική επιτροπή του Βραβείου Πρωτότυπης Μουσικής ΕΡΤ αποτελούν οι:

Λεωνίδας Αντωνόπουλος (υποδιευθυντής του KOSMOS 93.6)

Μαργαρίτα Μυτιληναίου (διευθύντρια Μουσικών Ραδιοφώνων ΕΡΤ)

Τάσος Ρωσόπουλος (συνθέτης, υποδιευθυντής του Τρίτου Προγράμματος 90.9)

Το Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής ΕΡΤ απονεμήθηκε στους: Μαριλένα Ορφανού και Σταύρο Μητρόπουλο για τη μουσικη στην ταινία Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ του Γιώργου Γεωργόπουλου

Σκεπτικό: Είμαστε χαρούμενοι που το ελληνικό σινεμά είναι ένας ζωντανός οργανισμός — που πάλλεται, γεμάτος ανησυχία και άφθονη διάθεση για πειραματισμό, θέλοντας όμως να κρατάει ανοιχτό τον διάλογο με την εποχή του. Στο πλαίσιο αυτό, η μουσική οφείλει να μη λειτουργεί απλώς συνοδευτικά ή να γεμίζει σημεία της αφήγησης, αλλά να δηλώνεται ως ένα σχόλιο, μια παράλληλη αφήγηση που συχνά φωτίζει όσα οι εικόνες υπονοούν. Φέτος, ανάμεσα σε ταινίες με πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις, σε πολλές περιπτώσεις έλειπε η πρωτότυπη μουσική και η αισθητική προσέγγιση του ήχου που θα διεκδικούσε ρόλο στην αφήγηση. Θα θέλαμε η μουσική να είχε πιο ενεργό και πιο ουσιαστικό ρόλο. Μεταξύ όμως των ταινιών που ανταποκρίνονταν σε αυτή την συνθήκη ξεχώρισε μια δουλειά με καθαρή σκέψη και αισθητική συνέπεια, όσο και πρωτοτυπία. Έτσι, το βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής της ΕΡΤ σε ελληνική ταινία που πραγματοποιεί την πρεμιέρα της στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου απονέμεται στην ταινία Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ και στη Μαριλένα Ορφανού και τον Σταύρο Μητρόπουλο, για μια μουσική γραφή που συνομιλεί ουσιαστικά με το φιλμ, χωρίς να το διεκδικεί.

Το βραβείο της ΕΡΤ στην ελληνική ταινία που επιλέγει η Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI) απονεμήθηκε στην ταινία: Αρκουδότρυπα των Χρυσιάννας Παπαδάκη & Στέργιου Ντινόπουλου

ΒΡΑΒΕΙΟ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ» ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ



H Βουλή των Ελλήνων απονέμει το καθιερωμένο βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος.

Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι:

Άρης Φατούρος (σκηνοθέτης, παραγωγός και σύμβουλος προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής)

Βασίλης Δούβλης (σκηνοθέτης και προϊστάμενος του Τομέα Προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής)

Κώστας Δήμος (συνεργάτης προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής)

Το Βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» της Βουλής των Ελλήνων απονεμήθηκε στην ταινία: Τα πρώτα δόντια του Μιχάι Μιντσάν

Σκεπτικό: Ο Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων απονέμει το βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» σε μια ταινία που, με φόντο τις τελευταίες μέρες ενός αυταρχικού καθεστώτος που καταρρέει, διερευνά με ελλειπτική κινηματογραφική γραφή τις συνέπειες της ανεξιχνίαστης εξαφάνισης ενός κοριτσιού, που λειτουργεί ως μετωνυμία μιας ολόκληρης ιστορικής περιόδου. Το βραβείο απονέμεται στην ταινία Τα πρώτα δόντια του Μιχάι Μινκάν από τη Ρουμανία.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΚΚΟΜΕΔ



Στο πλαίσιο του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) θα απονείμει δύο βραβεία. Πιο συγκεκριμένα: το Βραβείο του ΕΚΚΟΜΕΔ, αξίας 5.000 ευρώ, σε πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενη σκηνοθέτιδα, σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα («Επίσημη Πρώτη») και το Location Award, αξίας 1.500 ευρώ, το οποίο απονέμεται από τη Διεύθυνση Hellenic Film Commission του ΕΚΚΟΜΕΔ, σε location manager ταινίας πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτιδας, σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα.

Την κριτική επιτροπή του Βραβείου του ΕΚΚΟΜΕΔ σε πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενη σκηνοθέτιδα, σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα αποτελούν οι:

Γιάννα Σαρρή (Διευθύντρια Προώθησης Hellas Film, ΕΚΚΟΜΕΔ)

Ζωή Κανδύλα (Διευθύντρια Παραγωγής και Ανάπτυξης, ΕΚΚΟΜΕΔ)

Δημήτρης Μπούρας (κριτικός κινηματογράφου, Γραφείο Τύπου ΕΚΚΟΜΕΔ)

Την κριτική του Location Award του ΕΚΚΟΜΕΔ αποτελούν οι:

Μάριος Δημόπουλος (location manager)

Νίκη Σαλιαγκοπούλου (location manager)

Νεοκλής Μαντάς (Διευθυντής στο Hellenic Film Commission του ΕΚΚΟΜΕΔ)

Το Βραβείο του ΕΚΚΟΜΕΔ σε πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενη σκηνοθέτρια, σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα απονεμήθηκε στους: Χρυσιάννα Παπαδάκη & Στέργιο Ντινόπουλο για την ταινία Αρκουδότρυπα

Σκεπτικό: Η αφήγηση του δύσκολου έρωτα μεταξύ δύο νεαρών γυναικών σε μια απομακρυσμένη ορεινή ελληνική κωμόπολη γίνεται αφορμή για μια πρισματική ματιά στη γυναίκα. Τα στερεότυπα παραμερίζονται για να φανούν πλευρές της αληθινής εικόνας της, αλλά και του συμπιεσμένου εσωτερικού της κόσμου. Παράλληλα, η έννοια της διαφορετικότητας αποτυπώνεται με πρωτοτυπία και αναζωογονητικές ανάσες καθώς το φυσικό τοπίο, πανέμορφο αλλά και αινιγματικά σκοτεινό, αποκτά βασικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας.

Το Location Award του ΕΚΚΟΜΕΔ απονεμήθηκε στον: Πέτρο Χυτήρη για την ταινία Gorgonà της Εύης Καλογηροπούλου

Σκεπτικό: Για ακόμα μία χρονιά, το Hellenic Film Commission του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας απονέμει το Location Award σε location manager ελληνικής ταινίας πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη/ πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτιδος, η οποία κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ. Λειτουργώντας ως καταλύτες στα γυρίσματα μιας ταινίας, οι locations managers συμβάλλουν καθοριστικά στην υλοποίηση ενός κινηματογραφικού σύμπαντος, αναζητώντας τις κατάλληλες τοποθεσίες που μπορούν να υποδεχτούν το όραμα του εκάστοτε δημιουργού. Με αυτό το σκεπτικό, και λαμβάνοντας υπόψη την (καλλι)τεχνική χρήση των τοποθεσιών, το Location Award 2025 του Hellenic Film Commission κερδίζει ο Πέτρος Χυτήρης, location manager της ταινίας Gorgonà της Εύης Καλογηροπούλου.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ



Το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, με αφορμή την 40ή επέτειο από την ίδρυσή του, θέσπισε το 2019 το Βραβείο Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το έπαθλο απονέμεται σε ταινία του ελληνικού προγράμματος που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ. Η ταινία θα πρέπει να επιδεικνύει μια ολοκληρωμένη αισθητική πρόταση, να προάγει την κινηματογραφική τέχνη και να αναδεικνύει τις συγγένειές της με τις άλλες τέχνες.

Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι:

Κωνσταντίνος Βασίλαρος (παραγωγός)

Γιώργος Ζώης (σκηνοθέτης)

Μπέτυ Κακλαμανίδου (Καθηγήτρια ΑΠΘ)

Το Βραβείο Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου απονεμήθηκε στην ταινία: Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ του Γιώργου Γεωργόπουλου

Σκεπτικό: Το Βραβείο του Ιδρύματος Κωστοπούλου απονέμεται στην ταινία Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ, για τη φρέσκια και τρυφερή ματιά της σε μια σύγχρονη ιστορία ενηλικίωσης. Με χιούμορ και ειλικρίνεια, η ταινία, ένα ταξίδι αναζήτησης ταυτότητας, αφηγείται την πορεία ενός κοριτσιού από την Ικαρία στην Αθήνα, συνδυάζοντας τον ρεαλισμό του κόσμου του αθλητισμού με ανεπιτήδευτες ερμηνείες.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ



Για τρίτη συνεχή χρονιά, η Φίνος Φιλμ απονέμει βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ξεχωρίζοντας μια ελληνική ταινία που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου.

Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι:

Βαρβάρα Δούκα (σκηνοθέτρια και επικεφαλής του Pitching Lab DISFF)

Χριστίνα Ιωακειμίδη (σκηνοθέτρια)

Παναγιώτης Χαραμής (σκηνοθέτης)

Το Βραβείο της Φίνος Φιλμ απονεμήθηκε στην ταινία: Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ του Γιώργου Γεωργόπουλου

Σκεπτικό: Μια ταινία με άψογη δομή και πλούσιους χαρακτήρες. Άρτια τεχνικά, με πολύ καλό ρυθμό, ταινία είδους που απευθύνεται στο ευρύ κοινό, στοιχείο που χρειάζεται ο ελληνικός κινηματογράφος ιδιαίτερα αυτή την εποχή. Αναφορές σε σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα από μια διαφορετική οπτική γωνία που έλειπε έως τώρα. Ευρηματική σκηνοθεσία και χρήση ποπ μουσικής με άψογο καστ τόσο στις νεανικές όσο και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το θέμα της, για τον γυναικείο αθλητισμό στις πολεμικές τέχνες, ενώ διαχειρίζεται με λεπτότητα ζητήματα που τα τελευταία χρόνια θίγονται ακροθιγώς, οδηγώντας την κάμερα με μαεστρία και ευαισθησία στη ζωή των πρωταγωνιστριών.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (FIPRESCI)



H Διεθνής Ομοσπονδία Κριτικών Κινηματογράφου FIPRESCI, που αποτελείται από καταξιωμένους επαγγελματίες στον χώρo της κινηματογραφικής κριτικής, απονέμει δύο βραβεία: ένα στην καλύτερη ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού και ένα στην καλύτερη ελληνική ταινία που πραγματοποιεί την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ:

Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι:

Ιφιγένεια Καλατζή

Γκένα Τεοντοσιέφσκα

Ρόμπερτ Χόρτον

Το βραβείο FIPRESCI σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού απονεμήθηκε στην ταινία: Κάρλα της Κριστίνα Τουρνατζή

Σκεπτικό: Το Βραβείο της FIPRESCI για ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού απονέμεται στο Κάρλα, ένα δυνατό κοινωνικό δράμα, που βασίζεται στην αληθινή ιστορία ενός 12χρονου κοριτσιού που κατηγορεί τον πατέρα της για σεξουαλική κακοποίηση και αναγκάζεται να αντιμετωπίσει ολομόναχη το δικαστικό σύστημα. Στο ντεμπούτο της, η σκηνοθέτις Κριστίνα Τουρνατζή οπτικοποιεί με αυτοπεποίθηση την ιστορία της μέσα από τα παιδικά μάτια, ενώ παράλληλα μας υπενθυμίζει ότι τα θύματα καταλήγουν να περιθωριοποιούνται από την κοινωνία. Όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται αβίαστα στην ερμηνεία της Ελίζε Κριπς, η οποία συλλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό το τραύμα και την αποφασιστικότητα του χαρακτήρα που υποδύεται μέσα από το εύγλωττο βλέμμα της.

Το βραβείο FIPRESCI σε ελληνική ταινία που πραγματοποιεί την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ απονεμήθηκε στην ταινία: Αρκουδότρυπα των Χρυσιάννας Παπαδάκη & Στέργιου Ντινόπουλου

Σκεπτικό: Το Βραβείο της FIPRESCI για ταινία του Ελληνικού Προγράμματος απονέμεται στην Αρκουδότρυπα, μια αντισυμβατική ιστορία που εκτυλίσσεται στην ελληνική επαρχία, μια ταινία που τροφοδοτείται από την ευθύτητα των ηθοποιών της, την πολυπλοκότητα της σχέσης που βρίσκεται στο επίκεντρό της, αλλά και την αυθεντικότητα της σκηνοθετικής προσέγγισης. Η δύναμη –και η αγαλλίαση– της ταινίας εντοπίζονται στη μετάβαση από τις παλαιότερες παραδόσεις σε έναν νέο ορισμό της ερωτικής επαφής και της οικογένειας, η οποία εκφράζεται μέσα από τον φυσικό κόσμο, τις μουσικές επιλογές και, πάνω απ’ όλα, από τη μυστηριώδη εικόνα της Αρκουδότρυπας, υπενθυμίζοντάς μας τη δύναμη όσων μένουν κρυμμένα στο εσωτερικό ή ακόμη και αθέατα.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΚΚ



Η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ) απονέμει το βραβείο της στην καλύτερη ταινία του Ελληνικού Προγράμματος.

Το βραβείο της ΠΕΚΚ απονεμήθηκε στην ταινία: Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ του Γιώργου Γεωργόπουλου

Σκεπτικό: Για την άρτια αφήγηση μιας επίκαιρης ιστορίας ενηλικίωσης, προσαρμογής και ένταξης, κρυμμένων μυστικών, αλλά και κατασκευασμένων αποκαλύψεων, η οποία τοποθετείται πάνω στο απάτητο στη χώρα μας τατάμι του ανταγωνισμού και της πάλης, η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου απονέμει το βραβείο της καλύτερης ταινίας του ελληνικού προγράμματος του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στο Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ του Γιώργου Γεωργόπουλου.

ΒΡΑΒΕΙΟ CREW UNITED



To Βραβείο Crew United περιλαμβάνει πενταετή δωρεάν συνδρομή ως Premium Μέλος στην πλατφόρμα της Crew United.

Το Βραβείο Crew United απονεμήθηκε στην: Αμέρισσα Μπάστα για την ταινία Life in a Beat

Σκεπτικό: Για τη δύναμη των χαρακτήρων σε ένα θαυμάσιο δείγμα κοινωνικού ρεαλισμού από μια πολλά υποσχόμενη γυναίκα δημιουργό.

Βραβείο Κοινού Fischer - Meet the Neighbors+: Life in a Beat της Αμέρισσας Μπάστα

Η σκηνοθέτης Αμέρισσα Μπάστα παρέλαβε το βραβείο, αναφέροντας: «Ευχαριστώ πολύ. Είναι μια ταινία που την κάναμε με αλήθεια και αγάπη, κι έτσι έγινε αποδεκτή και από το κοινό. Το νιώσαμε στις αίθουσες. Είναι πολύ σημαντικό βραβείο για εμάς και για όλη την ομάδα. Σας ευχαριστώ».

Βραβείο Κοινού Fischer «Μιχάλης Κακογιάννης» - Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου: Life in a Beat της Αμέρισσας Μπάστα