Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τίμησε αγαπημένους ηθοποιούς της δεκαετίας του 1960 σε μία συγκινητική εκδήλωση.

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στην αίθουσα Παύλος Ζάννας, το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη Finos Film, βράβευσε 37 εμβληματικούς ηθοποιούς, που πρωταγωνίστησαν σε αξέχαστες ταινίες της δεκαετίας του ’60, για τη συνολική τους προσφορά στον κινηματογράφο και στον ελληνικό πολιτισμό.

Ο πρόεδρος του ΔΣ του Φεστιβάλ, ηθοποιός Άκης Σακελλαρίου, και ο ηθοποιός Ιεροκλής Μιχαηλίδης παρουσίασαν αυτή τη βραδιά-γιορτή του ελληνικού σινεμά, παρουσία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Φεστιβάλ, Ορέστη Ανδρεαδάκη, όπως και του εκπροσώπου της Finos Film, Στάθη Καμβασινού.

Ο Άκης Σακελλαρίου καλωσόρισε το κοινό σε «μια βράβευση του παλιού καλού ελληνικού σινεμά» όπως σημείωσε, μια ιδέα που ζυμώθηκε στον ίδιο και στον συμπαρουσιαστή του, Ιεροκλή Μιχαηλίδη, μέσα από την κοινή αγάπη τους για τον ελληνικό κινηματογράφο εκείνης της εποχής. «Η ιδέα γεννήθηκε στο σπίτι του Σπύρου Παπαδόπουλου, που γνωρίζει απ’ έξω κι ανακατωτά όλες τις ελληνικές ταινίες, οι οποίες υπήρξαν ανέκαθεν για εμάς ένα μάθημα υποκριτικής και στις οποίες επιστρέφουμε διαρκώς, ξαναβλέποντας αριστουργηματικές σκηνές. Ήταν λοιπόν μια ευχή, αφού δεν είχαμε την τύχη να παίξουμε μαζί με αυτούς τους ηθοποιούς, να τους φέρουμε σήμερα εδώ, σε αυτήν την οικογενειακή και συγκινητική βραδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μιχαηλίδης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Λίγα λόγια μοιράστηκε έπειτα με το κοινό ο εκπρόσωπος της Finos Film, Στάθης Καμβασινός: «Είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή, και είμαστε πολύ περήφανοι στη Finos Film που συμπράττουμε σε αυτή την όμορφη κίνηση του Φεστιβάλ. Δυστυχώς, πολλοί από τους σπουδαίους ηθοποιούς εκείνης της εποχής δεν είναι πια μαζί μας, όμως έχουμε ιερά τέρατα απόψε εδώ, όλες και όλοι τους συντελεστές και πυλώνες σε μια εποχή που άφησε ιστορία και μας άφησε πολλές πραγματικά καλές ταινίες, που έχουν διασωθεί μέχρι και σήμερα στη συνείδηση του κοινού, μέσα σε μια συνθήκη κινηματογραφικής πανσπερμίας», σημείωσε.

«Θέλαμε να παντρέψουμε τρεις γενιές ηθοποιών σε μια εκδήλωση» δήλωσε ο κ. Σακελλαρίου, παρουσιάζοντας τους ηθοποιούς Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κάτια Γκουλιώνη και Σπύρο Παπαδόπουλο, οι οποίοι απένειμαν τα βραβεία μαζί με τους δύο παρουσιαστές της βραδιάς. Στην αίθουσα για να παραλάβουν τιμητικό βραβείο βρέθηκαν οι πολυαγαπημένοι αστέρες Βασίλης Καΐλας, Δημήτρης Καλλιβωκάς, Γιώργος Κωνσταντίνου, Χλόη Λιάσκου, Μπέτυ Λιβανού, Σωτήρης Τζεβελέκος, Αιμιλία Υψηλάντη και Άννα Φόνσου, με το κοινό να ξεσπά σε θερμά χειροκροτήματα σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Μετά την αρχική παρουσίαση προβλήθηκε μία ταινία-αφιέρωμα στους Έλληνες ηθοποιούς της δεκαετίας του ’60 σε σκηνοθεσία Νίκου Πάστρα και επιμέλεια Στέλλας Χαραμή, μέσα από το οποίο ξεδιπλώθηκε η πορεία των σπουδαίων ηθοποιών, αλλά και μια ολόκληρη εποχή. Στην ταινία εμφανίζονται οι Άγγελος Αντωνόπουλος, Ελένη Ανουσάκη, Μπέτυ Αρβανίτη, Νόρα Βαλσάμη, Γιάννης Βογιατζής, Βαγγέλης Βουλγαρίδης, Μάρθα Βούρτση, Μέλπω Ζαρόκωστα, Καίτη Ιμπροχώρη, Μαρία Ιωαννίδου, Τόνια Καζιάνη, Ξένια Καλογεροπούλου, Λάκης Κομνηνός, Ηρώ Κυριακάκη, Μάρω Κοντού, Αλεξάνδρα Λαδικού, Πόπη Λάζου, Στέφανος Ληναίος, Χρήστος Νομικός, Γιώργος Πάντζας, Χρήστος Πολίτης, Κώστας Πρέκας, Ελένη Προκοπίου, Έλσα Ρίζου, Τζένη Ρουσσέα, Ζωζώ Σαπουντζάκη, Νίκος Τσούκας, Έλλη Φωτίου, όπως επίσης και η Άννα Κυριακού, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Με την ολοκλήρωση της προβολής ακολούθησε η απονομή τον τιμητικών βραβείων, με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο να κάνει την πρώτη απονομή στον Θεσσαλονικιό ηθοποιό Σωτήρη Τζεβελέκο, ο οποίος είχε συμμετάσχει στο 33ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ως συμπρωταγωνιστής του Νίκου Ξανθόπουλου στην ταινία Η εκδίκηση του καβαλάρη του Ερρίκου Θαλασσινού. «Είστε η αιτία που πολλοί από εμάς θελήσαμε να γίνουμε ηθοποιοί. Είστε μια οικογένεια για μας, σας θαυμάζαμε περιμένοντας την στιγμή που θα δούμε τις ταινίες σας» ανέφερε συγκινημένος ο κ. Χαραλαμπόπουλος, ενώ με τη σειρά του ο κ. Τζεβελέκος δήλωσε: «Έχω δάκρυα χαράς, και έτσι πρέπει να τα χαρείτε και εσείς. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Οι σπουδαίοι πάντα προχωρούν και είναι εκείνοι που αντέχουν στον χρόνο».

Η Χλόη Λιάσκου ξεκίνησε την πορεία της στο σινεμά παίρνοντας άδεια από το σχολείο για να πηγαίνει στα κινηματογραφικά γυρίσματα. Αποτέλεσε προσωπική ανακάλυψη του Νίκου Κούνδουρου, στον οποίο οφείλει και καλλιτεχνικό της όνομα, Χλόη. Τελικά, έμελλε στην εφηβεία της να μπει στην οικογένεια του Φίνου με την ταινία Νόμος 4000. Το βραβείο τής απένειμε η ηθοποιός Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, με τη σπουδαία ηθοποιό να δηλώνει: «Μπορεί να μεγαλώσαμε, αλλά μέσα μας μένουμε πάντα παιδιά».



Στον Βασίλη Καΐλα, ηθοποιό που κυριολεκτικά μεγάλωσε και ενηλικιώθηκε στο ελληνικό σινεμά, με την πρώτη του εμφάνιση στο πλευρό των Χορν και Λαμπέτη και υπό την καθοδήγηση του Μιχάλη Κακογιάννη σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών, απένειμε επίσης το βραβείο η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη. Η οθόνη υπήρξε το δεύτερο σπίτι του, με αποκορύφωμα τη μεγαλύτερη προσωπική επιτυχία του ως «λουστράκος» στην ομώνυμη ταινία της πρώτης Ελληνίδας σκηνοθέτριας Μαρίας Πλυτά.

«Είναι μεγάλη τιμή να είμαι σήμερα ανάμεσα σε ανθρώπους που πρόσφεραν τόσα πολλά στον ελληνικό κινηματογράφο. Εύχομαι στις επόμενες βραβεύσεις να υπάρχουν άνθρωποι που τίμησαν και τιμούν τον ελληνικό κινηματογράφο και όχι κατασκευάσματα της τεχνητής νοημοσύνης» σημείωσε από την πλευρά του ο κ. Καΐλας.



Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης παρουσίασε στη συνέχεια το βραβείο στον σπουδαίο ηθοποιό Δημήτρη Καλλιβωκά. Γνήσια κωμική φλέβα και σπουδαίος καρατερίστας, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς φρόντισε να αφήσει ένα δυνατό στίγμα χάρη στο κέφι, την ερμηνευτική ανοιχτωσιά του, τον τρόπο που αναδείκνυε τη δύναμη της ατάκας. Με συγκίνηση δέχτηκε το βραβείο, αναφέροντας πως για χρόνια ασχολήθηκε μόνο με το θέατρο προτού αρχίσει να δουλεύει στο σινεμά, κρυφά από τους σκηνοθέτες των θεατρικών του παραστάσεων.



Η Κάτια Γκουλιώνη μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τη σπουδαία ηθοποιό Άννα Φόνσου, στην οποία απένειμε το βραβείο: «Ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στην τέχνη και δεν περιορίστηκε απλώς στην εικόνα. Η φωνή και το βλέμμα σας μιλούσαν κατευθείαν στην ψυχή. Ήταν η καρδιά σε κάθε ρόλο» ανέφερε, αναδεικνύοντας επιπλέον το έργο της εκτός σκηνής και την πρωτοβουλία που ανέλαβε για το «Σπίτι του Ηθοποιού», που λειτουργεί ως ασπίδα αξιοπρέπειας για συναδέλφους που περνούν δύσκολα.

Η κ. Φόνσου ευχαρίστησε για την τιμή και είπε, μεταξύ άλλων, ότι χαίρεται πολύ όταν οι άνθρωποι την σταματούν στο δρόμο, της εκφράζουν την αγάπη τους, της λένε ότι τη βρίσκουν όμορφη.



Στην Αιμιλία Υψηλάντη, η οποία είχε συνεργαστεί τόσο με θρυλικούς κωμικούς όσο και με σπουδαίους δημιουργούς, όπως ο Τάκης Κανελλόπουλος, το βραβείο απένειμε ο Άκης Σακελλαρίου: «Είναι ιδιαίτερη η αγάπη που τρέφουμε για τη ζεστή και τρυφερή φωνή σου» δήλωσε ο πρόεδρος του ΔΣ του Φεστιβάλ.

Παίρνοντας τον λόγο, η Αιμιλία Υψηλάντη αναφέρθηκε στην κρίση που πέρασε ο κινηματογράφος με την άνθηση της τηλεόρασης και τόνισε: «Πιστεύω ότι είναι καίριας σημασίας αυτή η βραδιά. Όχι για τις βραβεύσεις, αλλά γιατί έρχεται να επουλώσει αυτή την πληγή που βιώσαμε στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Είναι πολύ σημαντικό ότι 50 χρόνια μετά έρχεστε να επουλώσετε αυτή την πληγή».



Η Μπέτυ Λιβανού ξεκίνησε στη Finos Film και στην πορεία πρωταγωνίστησε σε πολλές ταινίες του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου, συνεργαζόμενη με τους σπουδαιότερους εκπροσώπους του (Νίκος Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Τσεμπερόπουλος, Γιώργος Πανουσόπουλος), χτίζοντας μια πλούσια καριέρα. Το βραβείο της παρουσίασε ο κ. Σακελλαρίου.

Η ίδια δήλωσε ότι αισθάνεται μεγάλη τιμή για αυτή την αναγνώριση: «Φέτος κλείνω 55 χρόνια στο σινεμά, αλλά νιώθω πως όλα έγιναν χθες. Νιώθω τιμή, όμως θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το βραβείο στον Γιώργο Πανουσόπουλο».



Παίρνοντας τον λόγο για να παρουσιάσει το τιμητικό βραβείο στον Γιώργο Κωνσταντίνου, ο ηθοποιός Σπύρος Παπαδόπουλος έπλεξε το εγκώμιο του εξαιρετικού Έλληνα κωμικού, λέγοντας: «Του οφείλω πάρα πολλά. Μου φέρθηκε πραγματικά σαν πατέρας».

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, παραλαμβάνοντας το βραβείο, σημείωσε: «Νιώθω ότι τα τελευταία χρόνια δικαιώθηκα γιατί αναγνωρίστηκαν αυτές οι ταινίες. Αν κέρδισα κάτι είναι η αγάπη του κόσμου, αυτή έμεινε ανέπαφη μέσα στα χρόνια».



Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με σύντομα σχόλια των τιμώμενων ηθοποιών, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην αξία του ελληνικού κινηματογράφου εκείνης της εποχής και στην ανάγκη για αναγνώρισή του. «Όλα χωράνε στην τέχνη, και η εμπορική και η καλλιτεχνική ταινία, υπάρχει κοινό για όλες. Δεν πρέπει να αποσιωπούμε το παρελθόν ή να αρνούμαστε τα πράγματα που συμβαίνουν τώρα. Είμαστε επαγγελματίες και δουλεύουμε όπου μπορούμε για να ζήσουμε, και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να αγνοούμε» είπε χαρακτηριστικά η κ. Υψηλάντη.

Οι ηθοποιοί στάθηκαν, επίσης, στην ανεκτίμητη προσφορά των ανθρώπων πίσω από την κάμερα, «διότι έδωσαν ό,τι μπορούσαν για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα εμείς ως ηθοποιοί» ανέφερε ο κ. Καΐλας.

Στο κοινό βρέθηκε και ο γνωστός κινηματογραφιστής Νίκος Καβουκίδης, που συμπλήρωσε φέτος τα 71 χρόνια παρουσίας στον ελληνικό κινηματογράφο. «Αυτοί οι ηθοποιοί μάς κάνουν να γελάμε, να δακρύζουμε τόσα χρόνια στις οθόνες μας, όμως πολλοί δεν είναι πλέον μαζί μας και οφείλουμε και σε εκείνους ένα μεγάλο ευχαριστώ, όπως και στον πρωτεργάτη Φίνο» ανέφερε ο κ. Καβουκίδης, προκαλώντας συγκίνηση, με την αίθουσα να ξεσπά σε αλλεπάλληλα χειροκροτήματα.