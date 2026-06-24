Σε νέα επένδυση προχωράει η οικογένεια Σκλαβενίτη.

Στην ίδρυση νέας εταιρείας με επίκεντρο την επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία αγροτικών προϊόντων προχώρησε η οικογένεια Σκλαβενίτη, διευρύνοντας την παρουσία της στην αγορά των ξηρών καρπών.

Όπως αναφέρει η στήλη Market Maven του Θανάση Κουκάκη, η νέα εταιρεία φέρει την επωνυμία «Κηφισός Ελληνικά Συσκευαστήρια Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 3,5 εκατ. ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά. Μοναδικός μέτοχος είναι η Ελληνική Χαρτοποιία Γλάρος ΑΒΕΕ, η οποία λειτουργεί ως επενδυτικός βραχίονας της οικογένειας Σκλαβενίτη.

Με τι θα ασχολείται

Σύμφωνα με το καταστατικό της, η εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί κυρίως στην παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων αποφλοιωμένων ξηρών καρπών και αραπικών φιστικιών. Παράλληλα, το επιχειρηματικό της αντικείμενο περιλαμβάνει το χονδρικό εμπόριο ξηρών καρπών, την παραγωγή στραγαλιών, την επεξεργασία και τυποποίηση οσπρίων, καθώς και την παραγωγή αποξηραμένων φρούτων και καρπών με κέλυφος.

Επιπλέον, η νέα εταιρεία θα αναπτύξει δραστηριότητα στην επεξεργασία βοτάνων και μπαχαρικών, στις υπηρεσίες συσκευασίας αγροτικών προϊόντων και στο χονδρικό εμπόριο σιτηρών, διευρύνοντας το αποτύπωμά της στον ευρύτερο αγροδιατροφικό τομέα.

Το Δ.Σ.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της «Κηφισός Ελληνικά Συσκευαστήρια» είναι πενταμελές. Πρόεδρος αναλαμβάνει η Μαρία Σκλαβενίτη, διευθύνων σύμβουλος ο Γεράσιμος Σκλαβενίτης, ενώ στο Δ.Σ. συμμετέχουν επίσης η Βασιλική Σκλαβενίτη, ο Επαμεινώνδας Αλεξόπουλος και η Αμαλία Χριστοπούλου.